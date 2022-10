Ocean Drive, el corazón de South Beach: 10 restaurantes que debes visitar

Ocean Drive despierta temprano y vibra hasta tarde. (Tim Graham/Getty Images)

Ocean Drive, en South Beach, es un mundo en sí mismo. Desde South Pointe hasta la Calle 15, el paseo es una larga galería de edificios Art Deco. Millones de turistas recorren sus aceras cada año, visitan sus restaurantes y se divierten en sus bares y clubes. Varios de sus edificios han aparecido en numerosas películas.

Tal vez lo más emblemático de la calzada es el hotel Colony. Es uno de los edificios Art Deco más fotografiados y reconocidos del mundo. El exterior del hotel Carlyle fue utilizado para el club de drag Birdcage, del film The Birdcage (1996), protagonizado por Robin Williams. Los apartamentos Sunray, ahora una farmacia CVS, aparecieron en la famosa película de Brian de Palma protagonizada por Al Pacino, Scarface (1983).

Pero a Ocean Drive no solo se viene por la arquitectura, por la brisa o el olor a mar. Si South Beach es sinónimo de playa, sol, lujo, buena cocina y fiesta, Ocean Drive es todo eso en esteroides. Esta es la zona de la bulla, del tumulto, de los carros ruidosos, de los cuerpos despampanantes. En la noche, aquí se viene a bailar, se viene a lucir, se viene a cenar, se viene a pasear y se viene a gozar la vida nocturna. Ocean Drive es un sitio para todos.

Pero como no queremos olvidarnos de sus ricos restaurantes. Aquí te recomendamos 10 que no te deberías perder.





1. Clevelander South Beach

La piscina al aire libre del Clevelander Hotel, con su restaurante y sports bar, es una institución de Ocean Drive. (Clevelander Hotel)

El Clevelander es el primero en la lista porque es una institución. Visitar South Beach y no visitar el Clevelander es casi haber desperdiciado tu viaje. Un sports bar y restaurante de exterior que rodea una piscina al aire libre. Es una fiesta constante, especialmente cuando se pone el sol.

¿Dónde? 1020 Ocean Dr, Miami Beach - (305) 532-4006





2. Mango’s Tropical Cafe

Música en vivo, bailarines exóticos y deliciosa comida caribeña son el sello de Mango's Tropical Cafe. (Mango's)

Mundialmente famoso, Mango’s es un restaurante y club nocturno que te atraerá por su comida caribeña, música en vivo y entretenimiento profesional. Los bailarines exóticos de salsa, samba y bachata te cautivarán. Incluso puedes tomar clases de baile.

¿Dónde? 900 Ocean Dr, Miami Beach - (305) 673-4422

3. Palace

Sitio gay icónico, reconocido por los espectáculos drag en fines de semana, con desayunos todo el día y bocadillos. (palacesobe / Instagram)

Por más de 30 años Palace, el bar y restaurant LGTB+ más importante de Miami, ha estado estrechamente ligado con South Beach. Tres décadas de fiestas, drag, música y colores. Palace ofrece uno de los brunch más populares del sur de la Florida. Desde la princesa Diana hasta Perez Hilton han disfrutado de este establecimiento icónico.

¿Dónde? 1052 Ocean Dr, Miami Beach - (305) 531-7234





4. Caffe Milano

En medio del bullicio de Ocean Drive, Caffe Milano es un oasis donde cenar con tranquilidad. (Caffe Milano)

Situado en la parte más bulliciosa de Ocean Drive, Caffe Milano es una especie de oasis. Es un restaurante italiano de excelente cocina y deliciosos cócteles, pero lo mejor de este local es su incomparable servicio. A pesar del ritmo acelerado que impone la zona, mantiene un ambiente propicio para cenar con tranquilidad.

¿Dónde? 850 Ocean Dr, Miami Beach - (786) 249-7841





5. Nikki Beach

En Nikki Beach puedes comer, bailar y asolearte al mismo tiempo. (Nikki Beach)

¿Un restaurante que es una playa o una playa que es un restaurante? Nikki Beach es ambas cosas. Su brunch es legendario, como lo son sus camas al sol. Gente linda y amantes de la moda playera acuden a este elegante paraíso. Nada como tumbarse al sol en una de sus camas después del almuerzo, con una botella de rosé en hielo.

¿Dónde? 1 Ocean Dr, Miami Beach - (305) 538-1111





6. Prime 112

Prime 112 no ha parado de cosechar éxitos desde que abrió las puertas en 2004. (Prime 112)

Prime 112 es un steak house (restaurante especializado en carne vacuna) increíblemente exitoso. Está ubicado al sur de la Calle 5 (South of Fifth), una zona más tranquila de Ocean Drive. Ofrece un servicio excelente, además de una sofisticada selección de vinos. Sirve la más alta clasificación de carne que da el departamento de agricultura de los Estados Unidos, USDA Prime Choice.

¿Dónde? 112 Ocean Dr, Miami Beach - (305) 532-8112





7. Havana 1957

"Un día en La Habana" es la invitación al pasado de la isla que hace Havana 1957.

En medio de la fiesta que es Ocean Drive, está Havana 1957. Además de comida cubana excelente, este restaurante, ubicado en el icónico Breakwater Hotel, te lleva en un nostálgico viaje por la Habana de los 1950, con su música, sus bailes y su vestir elegante. Viernes y sábados se puede disfrutar de su Cuban Live Show.

¿Dónde? 940 Ocean Dr, Miami Beach - (786) 864-2881





8. Forte dei Marmi

El elegante Forte dei Marmi ocupa un edificio de arquetectura neomediterránea. (Forte dei Marmi - Karen Fuchs)

Ubicado South of Fifth, este restaurante italiano ocupa un edificio de arquitectura neo mediterránea, por el que, sin pena ni gloria, han pasado una cantidad incontable de restaurantes. Forte dei Marmi, con sus recetas simples pero cuidadosamente elaboradas, que sacan a relucir los sabores de la costa Amalfitana, acabó con la racha: ya es un must en la zona.

¿Dónde? 150 Ocean Dr, Miami Beach - (786) 276-3095

9. Gianni’s at The Villa Casa Casuarina

En Gianni's puedes comer en interior o bajo las estrellas junto a la piscina. (The Villa Casa Casuarina)

Casa Casuarina, también conocida como Mansión Versace, fue construida en 1930. Es famosa en todo el mundo por haber sido, de 1992 a 1997, la residencia de Gianni Versace, y también el lugar donde fue asesinado. Desde 2015 ha sido adaptada y administrada como un hotel boutique llamado The Villa Casa Casuarina. Cenar en Gianni’s, el restaurante del hotel, rodeado de lujo e historia, es una experiencia única.

¿Dónde? 1116 Ocean Dr, Miami Beach - 786-485-2200





10. LT Steak & Seafood

El Chef Laurent Tourondel creó LT Stake & Seafood para el hotel Betsy. (Betsy Hotel)

El hotel Betsy sirve de hogar a LT Steak & Seafood. Además de bistecs USDA Prime Choice, fusiona los sabores de Francia, Asia y América Latina. Está situado en la parte norte de Ocean Drive, cerca de Lincoln Road, en una zona tranquila que permite disfrutar del ambiente playero de South Beach sin el ritmo escandaloso que caracteriza al corazón de Ocean Drive.

