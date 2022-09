10 consejos para tu próximo viaje a Miami

Ocean Drive (@opymorales / Infobae)

Tanto Miami como sus playas son lugares seguros, pero nunca está de más tomar precauciones en los lugares donde uno no juega de local. La medida más general la conoces, porque se aplica a cualquier sitio: no andes con un cartel de turista en la frente por sitios callados y oscuros.

A continuación te contamos las más específicas, referidas a las normas de la ciudad y los municipios principales que la rodean.





1. Ten cuidado con las restricciones de edad

Está estrictamente prohibido comprar alcohol para los menores de 21 años. La misma restricción se aplica al tabaco y otros productos con nicotina, desde cigarrillos a vapeo. También te puedes meter en problemas si los compras para un alguien de menos de 21, digamos un muchacho de 18 que hasta octubre de 2021, cuando cambió la regla estatal, podía comprar una cajetilla y ahora te ha pedido en un drugstore que lo hagas por él. It’s a no-no, como dicen los locales.

El sol no es broma en Miami: si no quieres quedar con la piel adolorida, no olvides el protector solar. (Bodo Marks/dpa)

2. No olvides el protector solar

Este bien pudo haber sido el consejo número 1. Si no traes protector solar contigo, corre a comprarlo. Lo puedes encontrar en cualquier supermercado o farmacia. En Miami el sol quema de veras y el protector no es solo para la playa. Debes retocarlo varias veces al día para que no te pases las vacaciones adolorido.

Puede que veas gente en la calle con un paraguas bajo el cielo más despejado posible: los locales lo usan como sombrilla, para una protección extra.

3. Atento con las propinas

Las propinas no son obligatorias en Miami, pero todo el mundo las deja por servicios de todo tipo, desde restaurantes hasta manicuría, pasando por los beach boys que te rentan y te instalan reposeras (tumbonas) y carpas u otra garantía de sombra.

Calcula dar un 15% para el almuerzo y un 20% para la cena. Pero lo más importante, sobre todo en lugares turísticos como South Beach, es que te fijes si la propina ya está incluida en tu cuenta. En muchos restaurantes la cuenta incluye automáticamente un cargo de 20% por el servicio.

4. No confundas Miami con South Beach

No son lo mismo. La expansiva Miami es una gran área metropolitana; en cambio, South Beach está en Miami Beach, una isla que funciona como su propia ciudad. Tal parece que son inseparables, pero la bahía separa la playa, ubicada a unas 4 millas (unos 6,5 kilómetros) al este de Miami.

Los pobladores del gran Miami, con sus peculiaridades e idiosincracia, suelen no responder bien a esta confusión.

Entre el tráfico y los conductores agresivos, manejar en Miami es riesgoso. (USA TODAY Sports)

5. No necesariamente tienes que alquilar un auto para conocer Miami

Usa Uber o Lyft, aprovecha el transporte público. El tráfico es horrible y los conductores no respetan las leyes. Fácilmente puedes ver que un automóvil cruza cuatro carriles de un golpe, sin siquiera poner el indicador intermitente.

Según la zona en la que te alojes, tal vez puedas moverte a pie. Si estás en el Entertainment District de South Beach, la zona que va por la playa desde la Calle 5 a Lincoln Road, probablemente disfrutes más de caminar que de sumarte al tránsito automovilístico.

Si aun así decides alquilar un auto, saca seguro para evitar sorpresas desagradables al devolverlo. Recuerda que, como en cualquier otra ciudad, conducir intoxicado está prohibido y la policía suele hacer controles en la carretera que pueden arruinar tus vacaciones.

Además, las reglas de manejo en los Estados Unidos no son exactamente iguales a las de los países de América Latina. La norma general, “lo que no está prohibido, está permitido”, puede confundirte en casos como la presencia de buses escolares, por ejemplo.

6. Contrata un seguro de salud para viaje

En muchos países de América Latina si necesitas atención médica puedes simplemente presentarte en una sala de emergencias de un hospital. En los Estados Unidos hacer eso es extremadamente costoso. Te tratarán, porque así lo determina la ley, pero luego recibirás una cuenta a pagar que no podrás creer.

Llevar seguro médico es importante en EEUU, igual que distinguir entre "urgent care" y "emergency room". (MD Now)

Un seguro de salud de viajero te ahorrará eso. Aun así, te conviene saber que la sala de emergencia del hospital estadounidense está reservada para situaciones en las que peligra la vida de una persona o que pueden tener consecuencias graves; por ejemplo, cuando alguien con un cuadro subyacente sufre un problema de salud. Para todo lo demás existe la sala de cuidados urgentes, o urgent care, que son clínicas más pequeñas ubicadas en numerosos puntos de las ciudades. Su costo es muchísimo menor que la ER.

Un urgent care es algo intermedio entre el consultorio del médico de familia y la sala de emergencia. Si tienes síntomas de una enfermedad o sufres una lesión menor, es el lugar más convenientes. Por ejemplo, un esguince, una gripe o un dolor de oídos no ameritan ir a la sala de emergencia, sino que se pueden tratar en el UC.

Un problema: estos lugares no son 24/7 y normalmente cierran sus puertas entre las 5:30 y las 8 de la noche.

7. No vienes solamente a la playa

El sur de la Florida es famoso por sus playas. Millones de personas vienen cada año a tomar el sol y nadar en sus costas. Eso no quiere decir que solo traigas ropa de playa en tu equipaje. Los mejores y más populares clubes nocturnos te exigirán vestir a la altura. La mayoría de los restaurantes no te dejarán pasar en chancletas o shorts.

El Pérez Art Museum es un espacio de arte de nivel internacional, pero Miami se destaca por su naturaleza y su vida social.

8. No llenes tu agenda de museos

No vas a París o Nueva York. No esperes encontrar la Mona Lisa o Las Meninas. Existen, desde luego, espacios como el Pérez Art Museum, Villa Vizcaya y el Rubell Museum, o la gran feria Art Basel (si viajas a comienzos de diciembre, cuando se realiza). Pero el atractivo principal de Miami son su naturaleza y su vida social.

9. Evita los Everglades en entre mayo y septiembre

Everglades es el mayor y más diverso ecosistema no solo de Miami, sino de toda la Florida. En sus pantanos, praderas y ríos puedes ver desde la más variada vegetación hasta panteras. Pero si no quieres que te devoren los mosquitos, no vayas en esos meses, que son los del verano en el hemisferio norte, y en el Trópico de Cáncer suelen tener temperaturas elevadísimas.





10. No llegues tarde al club

Entrar a LIV, uno de los clubes nocturnos más concurridos de Miami, puede ser todo un desafío.

Para los locales, el tiempo es relativo. Nadie espera que llegues a ningún lugar a la hora convocada. Esto aplica para todo menos para los clubes nocturnos. Al no ser que tengas una reservación o quieras gastar una fortuna en el servicio de una botella de champagne o whisky que te garantiza una mesa, la única opción es hacer la cola (fila o línea). ¡Y vaya si hay cola! Si te apareces pasada la medianoche tu fiesta será en la calle.

