Estados Unidos

Evacuación y cuarentena: ciudadanos estadounidenses serán aislados en Nebraska tras el brote de hantavirus

Una operación conjunta con organismos de salud internacionales trasladará a estadounidenses afectados desde el MV Hondius hasta una unidad especializada, donde se mantendrán en aislamiento bajo medidas estrictas para evitar nuevos contagios

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Otros siete estadounidenses relacionados con el brote permanecen aislados en sus domicilios en cinco estados y no presentan síntomas (AP Foto/Misper Apawu).
Otros siete estadounidenses relacionados con el brote permanecen aislados en sus domicilios en cinco estados y no presentan síntomas (AP Foto/Misper Apawu).

El gobierno de Estados Unidos prepara la evacuación de 17 ciudadanos estadounidenses a bordo del crucero MV Hondius, epicentro de un brote de hantavirus que causó tres muertes y llevó a la movilización de autoridades sanitarias internacionales ante el temor de que la enfermedad, aunque poco transmisible entre humanos, se expanda fuera de los focos ya detectados, según CBS News y NBC News.

Los estadounidenses serán trasladados en un vuelo organizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, en coordinación con autoridades españolas. Su destino inmediato será la unidad especial de biocontención del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, una instalación diseñada para aislamiento estricto y tratamientos de alta seguridad.

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La evacuación y aislamiento de los estadounidenses

El MV Hondius, de bandera neerlandesa, navega rumbo a las islas Canarias tras haber recibido la prohibición de atracar en Tenerife. Actualmente, el barco avanza desde Cabo Verde y se prevé que permanezca fondeado frente a las costas del archipiélago español.

El traslado se hará con una brigada especializada y serán trasladados a unidades de biocontención en el campus del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Estos lugares disponen de sistemas HEPA de filtración de aire y autoclaves dobles para descontaminación de residuos y ropa. El objetivo es maximizar la seguridad y evitar cualquier contagio fuera del entorno controlado, reportó NBC News.

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De acuerdo con CBS News, Michael Wadman, director médico de la Unidad Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska, indicó que esperan recibir entre 17 y 19 pasajeros estadounidenses, quienes estarán aislados en habitaciones individuales equipadas con WiFi y elementos para ejercicio físico.

Por otro lado, siete estadounidenses que descendieron antes de la activación del protocolo permanecen aislados en sus domicilios en cinco estados y ninguno ha desarrollado síntomas, informaron autoridades de salud locales.

La unidad de biocontención del Centro Médico de Nebraska ofrece habitaciones individuales con WiFi y equipo de ejercicios para el aislamiento seguro de los evacuados (REUTERS/Stringer).
La unidad de biocontención del Centro Médico de Nebraska ofrece habitaciones individuales con WiFi y equipo de ejercicios para el aislamiento seguro de los evacuados (REUTERS/Stringer).

El desembarco gradual de pasajeros en Tenerife

De los 147 pasajeros y tripulantes a bordo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y responsables sanitarios españoles confirmaron el viernes que ninguno presentaba síntomas compatibles con hantavirus.

Cuando la tripulación arribe, se implementará un operativo de evacuación diseñado para minimizar cualquier riesgo de transmisión. La secretaria general de protección civil de España, Virginia Balcones, declaró que, durante la operación, “todas las áreas que transiten los pasajeros estarán aisladas, sin contacto con civiles”.

Tras verificarse que no presentan síntomas, el proceso se realizará en pequeños grupos de cinco personas país por país, quienes desembarcarán en botes auxiliares y serán trasladados directamente a la pista del aeropuerto, donde los aguardarán aeronaves designadas a cada país.

Por su parte, la OMS coordina la implementación de controles sanitarios para todos los pasajeros del crucero y evalúa el grado de exposición individual frente a casos confirmados de hantavirus. Este proceso permitirá orientar a los pasajeros sobre las medidas que deberán adoptar.

Se planea un operativo de desembarco del resto de pasajeros en grupos pequeños, con zonas restringidas y sin contacto con civiles para minimizar la transmisión (AP Foto/Misper Apawu).
Se planea un operativo de desembarco del resto de pasajeros en grupos pequeños, con zonas restringidas y sin contacto con civiles para minimizar la transmisión (AP Foto/Misper Apawu).

Reacciones internacionales y medidas de aislamiento ante el brote de hantavirus

Hasta el momento, se han identificado nueve casos confirmados o sospechosos de hantavirus vinculados al crucero, incluidos tres fallecimientos. El anuncio del plan de evacuación para los ciudadanos de Estados Unidos coincide con la identificación de diferentes personas con síntomas.

Las autoridades sanitarias españolas informaron que una mujer de 32 años de Alicante recibe tratamiento en un hospital de su ciudad, después de viajar en el mismo vuelo que un pasajero que posteriormente falleció a causa del hantavirus. Según NBC News, la mujer permanece bajo observación en su ciudad de residencia y se espera que los resultados de sus análisis estén disponibles en los próximos días.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud informó que pasajeros y una azafata del mismo vuelo presentaron posibles síntomas, pero el resultado de las pruebas de hantavirus fue negativo. Las autoridades consideran este resultado alentador y anticipan un desenlace similar para el caso en Alicante.

El virus ha sido detectado en otros pasajeros fuera del círculo inicial. El gobierno británico confirmó un caso sospechoso en la remota isla de Tristán da Cunha, en el Atlántico sur, donde el Hondius realizó escala el 15 de abril.

Por este motivo, el Ministerio de Salud británico ordenó a sus nacionales cumplir una cuarentena de 45 días al regresar al Reino Unido, dado que el período de incubación del hantavirus puede extenderse hasta seis semanas.

Las autoridades sanitarias españolas también establecieron un protocolo de cuarentena para quienes tuvieron contacto con infectados o permanecieron a bordo del Hondius entre el 1 de abril y el 10 de mayo. Estas personas deberán cumplir aislamiento supervisado en el Hospital Militar de Madrid, en habitaciones individuales, con pruebas PCR al ingreso y al séptimo día, y bajo vigilancia activa de síntomas.

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