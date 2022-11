Miami: 5 restaurantes románticos para una cena inolvidable

Una cena romántica debe cuidar todos los detalles.

En Miami sobran sitios donde ir a cenar. Pero no es lo mismo salir a cenar una noche cualquiera que disfrutar de una cena romántica. Tienes que pensar en todos los detalles y saber lo que quieres. ¿Prefieres un ambiente íntimo y cómplice para la conversación? ¿O tal vez una espectacular vista de la bahía que sirva de fondo a tu primer beso?

La Ciudad Mágica tiene algo para todos. Es difícil defraudar cuando hay tantas buenas opciones. Pero una cena romántica exige un poco más. No basta simplemente con no defraudar: uno quiere impresionar. Escoge uno de estos cinco restaurantes y no podrás fallar:

1. Ariete

Ariete emana romance por todos lados. (Ariete)

Este restaurante oscuro, de techos bajos y menú hecho para compartir, emana romance por todos lados. Ariete, en Coconut Grove, también ofrece la oportunidad de algo especial: un salón privado en la planta baja, conocido como La Cava.

Dónde: 3540 Main Hwy, Coconut Grove, FL 33133 - (786) 615-3747





2. Tropezón

Tropezón, un restaurante de inspiración andaluza en Española Way. (Tropezón)

Un restaurante de inspiración andaluza, con un encanto rústico y una iluminación cómplice, en un comedor acogedor que roza lo estrecho. Pide un asiento junto a la ventana, come unas rebanadas de la enorme pata de jamón ibérico que cuelga detrás de la barra y disfruta la noche contemplando el bullicio de Española Way.

Dónde: 512 Española Way, Miami Beach, FL 33139 - (305) 763-8523

3. La Mar

El arroz chaufa (arroz frito) de La Mar es delicioso. (La Mar)

En La Mar, la cocina peruana del chef Diego Oka y la vista resplandeciente del horizonte de Brickell son inseparables. Este es uno de los pocos lugares en Miami donde la comida no se sacrifica a expensas del paisaje. Las opciones de cócteles son abundantes y el delicado ceviche no tienen igual.

Dónde: 500 Brickell Key Dr, Miami, FL 33131 - (305) 913-8358

4. Lagniappe

Lagniappe es un sitio ideal para una cena más desinhibida. (Lagniappe)

Para una cena más desinhibida y casual, esta mezcla de patio trasero abandonado y feria de artículos vintage, con luces tipo bistró y mesas de café, crean el ambiente romántico adecuado. La comida se pide en el mostrador, así que saldrás temprano de la incomodidad de la cuenta y podrás disfrutar tranquilamente del resto de la cita. Para conversar y disfrutar de jazz en vivo puedes sentarte en uno de los sofás de interior.

Dónde: 3425 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137 - (305) 576-0108

5. Carbone

Carbone es tan exclusivo que el solo hecho de conseguir mesa te hará lucir bien. (Carbone)

Conseguir una reservación en este exclusivo restaurante de South Beach ya te pone a la delantera; el resto es fácil. Carbone es elegante y acogedor, con platos clásicos de la comida italiana. Los amplios asientos de cabina son perfectos para una cena en pareja.

Dónde: 49 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

