Tras la quiebra del Silicon Valley Bank, Estados Unidos incautó los bienes de la entidad y hay temor en las tecnológicas

Reguladores de Estados Unidos incautaron el viernes los activos del banco Silicon Valley después de que se produjera una corrida bancaria, la mayor quiebra de una entidad financiera en el país desde la de Washington Mutual en plena crisis financiera hace más de una década.

Silicon Valley, el decimosexto mayor banco de Estados Unidos, quebró después de que los depositantes, en su mayoría trabajadores del sector tecnológico y empresas respaldadas por capital riesgo, se apresuraran a retirar su dinero esta semana a medida que se extendía la ansiedad con respecto a la salud financiera del banco. Es la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos.

El banco tenía profundos vínculos con industrias y startups de Silicon Valley. Y Combinator, una startup incubadora que ha lanzado empresas como Airbnb, DoorDash y Dropbox, ha remitido a cientos de emprendedores al banco.

“Este es un evento de nivel de extinción para las startups”, dijo el director general de Y Combinator, Garry Tan. “Literalmente, he estado escuchando a cientos de nuestros fundadores pidiendo ayuda para determinar cómo pueden superar esto. Me preguntan: ‘¿tengo que despedir temporalmente a mis trabajadores?’”

Tan estimó que casi un tercio de las startups de Y Combinator no podrán pagar sus nóminas en algún momento del próximo mes si no pueden tener acceso a su dinero. Dijo que está preguntando a los reguladores y a los legisladores si las startups pueden ser elegibles para recibir ayudas financieras.

El banco Silicon Valley estaba muy expuesto a la industria tecnológica, pero hay pocas posibilidades de que el caos se extienda al sector bancario más amplio en forma similar a lo que ocurrió en los meses previos a la Gran Recesión de hace más de una década. Los bancos más grandes —los que tienen más probabilidades de causar una debacle económica generalizada— tienen estados financieros saneados y abundante capital.

En 2007, la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión se extendió por todo el mundo después de que se desplomara el precio de los valores respaldados por hipotecas vinculados a préstamos inmobiliarios imprudentes. El pánico en Wall Street provocó la desaparición de Lehman Brothers, una empresa fundada en 1847. Debido a que los grandes bancos estaban muy expuestos entre sí, se produjo un colapso en cascada del sistema financiero mundial que dejó a millones de personas sin trabajo.

Ha habido malestar en el sector bancario durante toda la semana, y la noticia de la quiebra del banco Silicon Valley hizo bajar el viernes las acciones de casi todas las instituciones financieras, títulos que ya habían caído dos dígitos desde el lunes.

El derrumbe del banco Silicon Valley llegó con una rapidez increíble. De todas formas, algunos analistas del sector insinuaron el viernes que se trataba de una buena empresa y que probablemente seguía siendo una inversión acertada. Los ejecutivos del banco Silicon Valley intentaban recabar capital a primera hora del viernes y de encontrar inversores adicionales. Sin embargo, la comercialización de las acciones del banco fue interrumpida antes de que sonara la campana de apertura del mercado bursátil debido a su extrema volatilidad.

Poco antes del mediodía, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos (FDIC por sus siglas en inglés) procedió al cierre del banco. En particular, la FDIC no se esperó hasta que concluyera el horario laboral para embargar al banco, como es típico en una liquidación bien organizada de una institución financiera. La FDIC no pudo encontrar inmediatamente un comprador para los activos del banco, un indicio de la rapidez con la que los depositantes habían retirado su dinero.

