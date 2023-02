Tiroteo en Florida: un periodista fue a reportar el hecho y se convirtió en una víctima más

Dylan Lyons

Un hombre que viajaba en un automóvil con su primo disparó y mató a otro pasajero y luego regresó al mismo vecindario cerca de Orlando horas después y disparó a cuatro personas más, matando a un periodista que reportaba el tiroteo original y a una niña de 9 años, dijeron policías de Florida y testigos.

El alguacil del condado de Orange, John Mina, caracterizó los tiroteos del miércoles como actos aleatorios de violencia. Mina dijo durante una conferencia de prensa que Keith Melvin Moses, de 19 años, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado en el tiroteo inicial que mató a Nathacha Augustin, de 38 años, y que seguirían “numerosos cargos más”.

Spectrum News 13 identificó al reportero asesinado como Dylan Lyons. El fotógrafo Jesse Walden también resultó herido. Mina dijo que Walden ha estado hablando con los investigadores mientras recibe tratamiento en un hospital.

Los dos estaban en un vehículo de noticias sin identificación el miércoles por la tarde cubriendo el primer homicidio cuando un hombre se acercó y les disparó, dijo Mina. Luego, el hombre fue a una casa cercana donde le disparó fatalmente a T’yonna Major e hirió de gravedad a la madre de la niña. Las autoridades no han revelado el nombre de la madre.

Mina dijo el jueves que los investigadores no conocen el motivo de ninguno de los tiroteos. Dijo que Moses es un pandillero conocido, pero que los tiroteos no parecían estar relacionados con pandillas. Dijo que no estaba claro si Moses sabía que dos de las víctimas eran periodistas y notó que su vehículo no se parecía a una típica camioneta de noticias ni tenía el logotipo de la estación.

Keith Melvin Moses (Orange County Sheriff's Office via AP)

Un hombre que llamó al 911 después de que le dispararon a Augustin les dijo a los investigadores que estaba conduciendo con ella cuando vio a Moses caminando por una carretera. Dijo que Moisés “parecía deprimido”, por lo que le ofreció llevarlo, según una declaración jurada. Moses subió al vehículo directamente detrás de Augustin y unos 30 segundos después “escuchó un fuerte golpe” y vio sangre en el rostro de Augustin.

Dijo que se detuvo y Moisés salió del vehículo. El conductor llamó al 911.

Dijo a los investigadores que Moses y Augustin no se conocían y que no los escuchó intercambiar ninguna palabra antes de que disparara.

Mina dijo el jueves que el chofer y Moisés son primos.

Los agentes respondieron al área de Pine Hills, justo al noroeste de Orlando, alrededor de las 11 am del miércoles después de los informes de que una mujer de unos 20 años había recibido un disparo.

Aproximadamente cinco horas después, comenzaron a llegar llamadas al 911 desde la misma escena, dijo el alguacil. La policía que acudió al área encontró a los periodistas que habían recibido disparos siendo ayudados por un equipo de noticias de otra estación, WFTV.

“Quiero agradecer al valiente equipo de noticias de WFTV que estuvo allí y presenció el tiroteo y brindó ayuda a las víctimas hasta que llegaron nuestros oficiales”, dijo Mina.

El Sheriff de Orange County John Mina (Ricardo Ramirez Buxeda/Orlando Sentinel via AP)

“Nadie en nuestra comunidad, ni una madre, ni un niño de 9 años y ciertamente ningún profesional de las noticias, debería convertirse en víctima de la violencia armada en nuestra comunidad”, dijo durante una conferencia de prensa anterior.

Lyons nació y se crió en Filadelfia y se graduó de la Universidad de Florida Central, dijo la estación. Antes de unirse a Spectrum News, trabajó para una estación en Gainesville.

“(Lyons) tomó su trabajo muy en serio. Amaba su carrera. Amaba lo que hacía”, dijo Josh Miller, reportero y amigo de Spectrum Sports 360. “Amaba a la comunidad, contaba las historias de las personas, informaba sobre las noticias, y simplemente le apasionaba lo que hacía”.

Rachel Lyons, la hermana mayor del reportero, está recaudando dinero para su funeral a través de GoFundMe. Ella escribió que Lyons iba a cumplir 25 años en marzo. También le sobreviven sus padres y su prometida.

(Con información de AP)

