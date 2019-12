La entrega del Game of the Year de iPhone fue para Sky: Children of the Light, el nuevo juego de thatgamecompany, creadores de otros exitosos títulos como Flow y Journey. En el evento destacaron las virtudes del título, del cual consideran que “captura la emoción del descubrimiento, el vuelo y la colaboración de una manera única.” El GOTY para iPad se lo llevó Hyper Light Drifter, un título que está en el store desde 2016. Esto generó una cierta polémica y desde la empresa se encargaron de detallar las cualidades del juego: "nunca habían visto un juego que pasase tan bien de la calma al caos. Cuando no te tocar luchar, tenes que explotar tu entorno. Y es en esos momentos de calma cuando descubrimos la magia de Hyper Light Drifter”.