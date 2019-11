Algo que no se puede obviar es que en el horizonte de la saga se encuentra la llegada de PlayStation 5 y uno de los juegos con más posibilidades de salir junto a la nueva consola de Sony es el Gran Turismo 7. Este título, que llegaría con exclusividad para la nueva consola, sería la próxima gran apuesta de su desarrolladora, Polyphony Digital. El CEO de la empresa encargada del juego, Kazunori Yamauchi, dijo: “Creo que el próximo título que vamos a crear será una combinación del pasado, presente y futuro, una forma completa de Gran Turismo. Este nuevo proyecto será la experiencia completa de la saga. La franquicia necesita conectarse con sus raíces luego del no tan exitoso Gran Turismo Sport. “Primero afectará con mayor potencia en el apartado de realidad virtual (VR). No creo que haya nada que requiera tanta capacidad de procesamiento. Realmente me gusta la VR, creo en sus posibilidades y se adapta muy bien para un juego de conducción”, afirmó Yamauchi cuando fue consultado acerca de las posibilidades de acercar la realidad virtual a la franquicia.