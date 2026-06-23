El Salvador

Industriales prevén mayor dinamismo económico con el fin de las restricciones a la leche en polvo en El Salvador

La gremial industrial afirmó que el cambio aprobado el 18 de junio por la Asamblea Legislativa actualiza las reglas para vender derivados y acompaña el avance de las ventas externas del rubro en El Salvador

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Múltiples barriles de madera abiertos llenos de un líquido blanco, con cucharones metálicos sumergidos, en un cuarto de paredes de ladrillo.
Choque en el sector lácteo: Industriales celebran la apertura y ganaderos exigen reglas claras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) respaldó la reforma a la Ley de Fomento de la Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos, aprobada por la Asamblea Legislativa el 18 de junio, al considerar que moderniza la comercialización de lácteos en El Salvador.

En su comunicado, la gremial informó que en 2025 las exportaciones del rubro lácteo llegaron a USD 67,5 millones y que ese resultado implicó un alza de 14,1% frente al año anterior.

La ASI sostuvo que el cambio legal elimina restricciones que limitaban la comercialización de productos lácteos y que armoniza el marco regulatorio salvadoreño con la legislación de la región centroamericana. También señaló que la apertura comercial mantendrá estándares de calidad, inocuidad y etiquetado.

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La gremial, que dijo representar a 27 sectores industriales y agroindustriales, felicitó el trabajo conjunto del gobierno central y la Asamblea Legislativa. En el pronunciamiento afirmó: “Es una muestra más de un Gobierno que toma decisiones valientes en favor del crecimiento económico del país”.

Gremio empresarial afirma que reforma a la ley de lácteos armoniza el comercio con Centroamérica.
Gremio empresarial afirma que reforma a la ley de lácteos armoniza el comercio con Centroamérica.

La reforma a la normativa suprime la restricción sobre los productos hechos con leche en polvo, por lo que solo seguiría vigente la prohibición para la comercialización de leche, crema y quesos adulterados. El texto propuesto indica: “Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos elaborados con adulterantes”.

EL decreto consignó que la medida generaría beneficios directos a los consumidores y permitiría actualizar la ley para responder a los estándares y prácticas de la región. La carta enviada a la Asamblea Legislativa subraya además que la iniciativa cumple con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución.

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Sin embargo, el pasado 19 de junio, la gremial PROLECHE pidió en El Salvador un etiquetado visible que distinga la leche fresca de los productos lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada.

La Asociación de Productores de Leche de El Salvador sostuvo en un comunicado que la reforma abre interrogantes sobre la protección al productor nacional, la transparencia para el consumidor y los mecanismos de control y fiscalización. La entidad reclamó respuestas concretas sobre cómo se resguardará a quienes sostienen la producción local frente a una eventual preferencia industrial por la leche en polvo.

Una gran variedad de productos lácteos como leche en botella, quesos de diferentes formas y colores, yogures en vasos y mantequilla, sobre una mesa de madera.
Los industriales respaldan cambios legales que eliminan restricciones a la importación láctea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) reconoció la aprobación de la reforma, considerándola un avance relevante para fortalecer la competitividad exportadora del sector lácteo nacional.

COEXPORT señaló que la reforma facilita la integración del sector a cadenas regionales e internacionales, incrementando las oportunidades de exportación y generando beneficios para los productores nacionales de leche. Entre 2020 y 2025, las exportaciones lácteas salvadoreñas crecieron 42 %, pasando de US$40,6 millones a US$57,6 millones, con presencia en diez mercados, incluidos Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos.

La corporación consideró que la nueva normativa refuerza la capacidad del sector para competir en mercados más exigentes y diversificados, impulsando el desarrollo del sector lácteo y la generación de divisas para el país.

COEXPORT considera muy pertinente la reforma que fortalece la competitividad exportadora de la industria láctea salvadoreña.
COEXPORT considera muy pertinente la reforma que fortalece la competitividad exportadora de la industria láctea salvadoreña.

Los productores reclaman controles y una estrategia para proteger la producción local

El punto central del reclamo del sector es que el consumidor pueda diferenciar con facilidad entre leche fresca y productos reconstituidos. Para la gremial, esa distinción no solo ordena el mercado, sino que protege el derecho a recibir información clara y transparente al momento de comprar.

La asociación también subrayó que la confianza del consumidor depende de sistemas sólidos de vigilancia. Por eso pidió mecanismos de supervisión y control que permitan verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, de calidad y de etiquetado.

En su pronunciamiento, la gremial insistió en la urgencia de definir una estrategia nacional para proteger la producción de leche fresca. La publicación señaló que el sector exige saber qué medidas se aplicarán para fortalecer la producción nacional ante el uso de leche en polvo y cómo se fiscalizará el cumplimiento de las reglas ahora que la venta de esos productos ya está permitida.

Mientras tanto, en El Salvador ya pueden comercializarse productos lácteos elaborados con leche en polvo, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios y de inocuidad establecidos.

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