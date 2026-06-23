Conmoción en República Dominicana: Arrestan a hombre que intentó quemar vivos a su madre de 83 años y a su hijo

Agentes de policía detienen a un hombre con las manos esposadas, acusado de incendiar la casa de su madre con ella y su hijo dentro, mientras un incendio arde al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciudadano Juan Rosario fue arrestado en Puerto Plata acusado de incendiar la vivienda de su madre en la zona de Altamira. Según versiones preliminares, dentro estaban la mujer, de 83 u 84 años según las fuentes, y un hijo del detenido, de 22 años, pero ambos lograron salir antes de que el fuego destruyera gran parte de la estructura.

El caso ocurrió en el sector El Guasarai o Guasaral, identificado también como El Guarastán en distintos reportes, y dejó una casa de madera y zinc reducida a cenizas, de acuerdo con el informe preliminar citado por Diario ECO. Las autoridades dijeron que fueron alertadas en la madrugada del domingo 21 de junio sobre el incendio en una residencia ubicada en la calle principal de la comunidad.

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Según CDN, familiares sostienen que el hombre dejó encerrados dentro de la casa a su madre y a su hijo antes de prenderle fuego. La mujer y el joven escaparon por la parte trasera de la vivienda, lo que evitó un desenlace fatal.

La denuncia y el arresto en Altamira

La Policía Nacional identificó al detenido como Juan Rosario, alias “Chelo”, de 49 años. Rafael “Felo” Messón, vocero de la Dirección Regional Norte de la institución, informó que el sospechoso quedó bajo custodia policial en Puerto Plata y será puesto a disposición del Ministerio Público.

Informe Policíal de la Dirección Regional Norte, Puerto Plata.

La propietaria de la vivienda fue identificada como Rosa Rosario Cabrera y declaró a los investigadores que su hijo habría provocado el siniestro, según la publicación. A partir de esa denuncia, miembros de la División de Delitos Contra las Personas y de la Sección de Investigación de Altamira iniciaron un operativo de búsqueda que terminó horas después con el arresto del sospechoso en el mismo sector.

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Al momento de la detención, los agentes le ocuparon un encendedor amarillo, retenido como prueba para la investigación. Diario ECO informó que la captura se produjo en la calle principal de la comunidad.

El rescate y la investigación

Diario Libre añadió que la víctima es una mujer con discapacidad que se desplaza en silla de ruedas. Ese medio señaló además que, según versiones preliminares, logró ponerse a salvo por la intervención de otro de sus hijos, quien acudió en su auxilio.

En el lugar participaron unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil. Técnicos de la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen realizaron el levantamiento correspondiente mientras continúan las pesquisas para establecer por completo las circunstancias del hecho.

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Los agentes ocuparon un encendedor amarillo al detenido y técnicos procesaron la escena junto a bomberos y Defensa Civil para aclarar las circunstancias del hecho ocurrido de madrugada (Captura de pantalla, cortesía).

Los casos de violencia contra la mujer e intrafamiliar en República Dominicana

Para el periodo 2014-2020, el total de asuntos ingresados en ese periodo fue de 93,731 en el Poder Judical. Estos datos se encuentran distribuidos por departamentos judiciales, destacando Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional como las áreas con mayor número de casos.

En cuanto a la resolución de los casos, se reportan 81,584 asuntos decididos, con un porcentaje de solución del 87%. Los tipos de decisión incluyen prisión preventiva (18,590 casos), garantía económica, apertura a juicio, presentación periódica, condena (5,061 casos), libertad pura y simple, absolución, no ha lugar, suspensión condicional y otros procedimientos.