Guatemala

Guatemala: Las excavaciones de 2025 a 2026 documentan por completo un edificio circular en el norte de Petén

El trabajo registró una plataforma de 2,2 metros de altura y cinco de diámetro, unida a un cuerpo rectangular, sin quedar cubierta por construcciones posteriores, algo inusual frente a casos como Uaxactún

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Vista aérea de arqueólogos excavando un edificio circular de piedra con relieves esculpidos y un gran árbol en el centro, rodeado de un bosque.
Un equipo de arqueólogos trabaja en la excavación de un edificio circular adornado con relieves en piedra, un sitio antiguo en el norte de Petén, Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Julian Hiquet presentó el hallazgo de Okox, una estructura ritual circular descubierta en El Tigre, en el norte de Petén, un sitio maya cuya ocupación se extendió desde 700-600 a.C. hasta el final del Clásico Tardío y que ahora ofrece nuevas pruebas sobre la organización política, social y religiosa de comunidades que vivieron fuera de las grandes capitales de las Tierras Bajas Mayas.

El asentamiento, ubicado a 16 kilómetros de Naachtún y en la región de El Mirador, fue descrito por el Ministerio de Cultura y Deportes como un centro esencialmente residencial, distinto de otros sitios del norte de Petén por su extensa red de plataformas habitacionales. Según explicó Hiquet durante una presentación transmitida por la cuenta de TikTok de la cartera, allí habitaron entre 2 mil y 5 mil personas.

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La estructura recién documentada fue localizada en la acrópolis preclásica del sitio y data del Preclásico Terminal, entre 100 a.C. y 150 d.C. De acuerdo con el ministerio, se trata de una de las construcciones circulares de este tipo más altas registradas hasta ahora en el norte de Petén.

El edificio ritual fue excavado por completo entre 2025 y 2026

Las excavaciones realizadas entre 2025 y 2026 permitieron documentar por completo la arquitectura de Okox, un caso poco frecuente en la región. A diferencia de otras construcciones circulares registradas en sitios como Uaxactún o El Achiotal, esta no quedó sepultada bajo edificios posteriores.

La construcción está formada por una plataforma circular de 2,2 metros de altura y cinco metros de diámetro, asociada a una plataforma rectangular. En conjunto, ambas alcanzan cerca de 10 metros de longitud.

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Hiquet explicó que el edificio corresponde a una estructura de “ojo de cerradura”, una forma identificada por la combinación de un cuerpo circular con una plataforma rectangular adosada. El arqueólogo señaló que esa configuración aporta elementos para entender prácticas rituales en centros mayas de monumentalidad mediana, alejados de las capitales más conocidas.

Vista aérea de un sitio arqueológico con una estructura de piedra circular excavada en el suelo, rodeada por tierra y varios trabajadores.
La imagen muestra el sitio de excavación de un edificio ritual circular, con su estructura de piedra visible, y arqueólogos trabajando en el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director del Proyecto Arqueológico Lechugal Norte-El Tigre indicó que El Tigre se encuentra a 14 kilómetros de Nakbé y que su escala es modesta en comparación con otros asentamientos de la región. “Aquí se trata de un sitio sobre todo residencial”, dijo durante la presentación difundida por el ministerio.

Los entierros hallados junto a Okox sugieren rituales de ofrenda y poder

Durante las excavaciones se localizaron entierros asociados a la construcción del edificio. Entre ellos había restos de infantes depositados dentro del relleno utilizado como base de la estructura, una práctica que, según los investigadores, pudo formar parte de ofrendas rituales y sugerir sacrificio humano.

El equipo también descubrió el entierro de un hombre adulto que habría pertenecido a la élite política o religiosa de la comunidad. Junto a sus restos apareció un punzón elaborado con espina de raya, objeto vinculado con rituales de autosacrificio y con el ejercicio del poder en la sociedad maya.

Tres estatuas con tocados y vestimentas yacen en un recinto de piedra tallada con relieves. Vasijas, cuencos y piedras planas se observan junto a ellas.
La imagen muestra tres figuras elaboradas yacentes en un recinto con paredes talladas, rodeadas de vasijas y ofrendas, elementos relacionados con los entierros hallados en Okox que sugieren rituales de ofrenda y poder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estudiar los entierros, los investigadores emplearon el método arqueotanatológico, una técnica que permite reconstruir la posición original de los cuerpos y comprender las acciones realizadas durante la deposición. Ese análisis se sumó a otro dato central del hallazgo: la estructura fue parcialmente desmantelada y luego enterrada por los propios habitantes del sitio durante el Preclásico Terminal.

Los investigadores consideran que ese proceso tuvo un carácter ritual y simbólico. Según el Ministerio de Cultura y Deportes, la conservación del edificio, la ausencia de saqueo y su arquitectura singular convierten a Okox en un caso excepcional para estudiar uno de los periodos más complejos de la historia de las Tierras Bajas Mayas.

El Tigre permite estudiar la transición entre el Preclásico y el Clásico fuera de las grandes capitales

Hiquet sostuvo que el valor del sitio también reside en su configuración urbana. En el epicentro de El Tigre hay dos acrópolis: una con morfología del Preclásico y otra con rasgos del Clásico, una disposición que permite observar la transición entre ambos periodos en un asentamiento mediano.

Esa transición, explicó, estuvo marcada en la región por una crisis ocurrida hacia 150 d.C., con el abandono de numerosos sitios y la caída de El Mirador. En ese marco, El Tigre ofrece una oportunidad para estudiar cómo vivían y se reorganizaban comunidades de miles de personas fuera de los grandes centros dinásticos.

Las investigaciones también determinaron que el asentamiento tuvo una ocupación larga, aparentemente continua, desde el Preclásico Medio hasta el Clásico Terminal, entre 800 y 900 d.C. Para los investigadores, el hallazgo aporta información sobre prácticas religiosas, dinámicas políticas y formas de organización social poco conocidas, además de mostrar la diversidad de modelos de poder que coexistieron durante el surgimiento de las primeras dinastías mayas.

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