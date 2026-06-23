Más de 262 mil hondureños han buscado refugio fuera del país para escapar de la violencia y otras amenazas

Un total de 94.449 hondureños ya fueron reconocidos como refugiados y 168.464 esperaban una resolución sobre sus solicitudes de asilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 262 mil hondureños se encontraban hasta 2025 en distintos países solicitando protección internacional o con estatus de refugiados, según advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Del total, 94,449 ya fueron reconocidos como refugiados y 168,464 esperaban una resolución sobre sus solicitudes de asilo.

Según datos citados por la Defensoría de Movilidad Humana del organismo, 262,913 ciudadanos hondureños requerían algún tipo de protección internacional al cierre de 2025. Estados Unidos, México, España y Costa Rica figuran entre los principales destinos de quienes buscan protección fuera de Honduras.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana, Elsy Reyes, señaló que la violencia sigue siendo uno de los factores más determinantes en estos desplazamientos, aunque no es el único. Las emergencias climáticas, la pérdida de medios de subsistencia y la vulnerabilidad económica también empujan a miles de personas a dejar sus comunidades.

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Desplazamiento dentro de Honduras

Honduras enfrenta una crisis de desplazamiento interno y se ubica en el décimo lugar a nivel global en esta problemática.

Las estimaciones indican que alrededor de 423,845 personas han sido desplazadas dentro del país, obligadas a abandonar sus hogares sin cruzar fronteras internacionales.

Muchas huyen de amenazas relacionadas con estructuras criminales, extorsiones, conflictos territoriales o situaciones de violencia que ponen en riesgo su seguridad.

Los relatos de quienes vuelven tras años lejos revelan el reto de adaptarse y buscar sentido a una nueva vida. (Cortesía)

Carlos Sierra experto en temática humanitaria advierte que el desplazamiento forzado representa una de las expresiones más graves de vulneración de derechos fundamentales, ya que implica la pérdida de acceso a vivienda, educación, empleo, salud y redes familiares.

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El impacto y la economía

Al desplazamiento se suma el impacto del cambio climático, que ha comenzado a transformar los patrones migratorios en Honduras. Las sequías prolongadas, los fenómenos meteorológicos extremos y la degradación ambiental han afectado de manera directa la producción agrícola y las fuentes de ingresos de miles de familias rurales, revela el informe.

En varias regiones del país, comunidades enteras enfrentan dificultades para sostener sus medios de vida debido a la reducción de cosechas, la escasez de agua y la pérdida de productividad de los suelos. Para muchas familias, migrar se ha convertido en una estrategia de supervivencia.

Analistas coinciden en que la combinación de violencia, crimen organizado, extorsión, pobreza y eventos climáticos extremos genera una presión constante sobre amplios sectores de la población, especialmente en las zonas más vulnerables.

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ACNUR cifras en Honduras

Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierten que este tipo de movilidad forzada no responde únicamente a causas económicas, sino también a la combinación de violencia generalizada y efectos del cambio climático, como sequías.

Alrededor de 423.845 personas fueron desplazadas dentro de Honduras por amenazas de estructuras criminales, extorsiones, conflictos territoriales y violencia.

Desde organismos defensores de derechos humanos insisten en que la respuesta no puede limitarse a la atención de las consecuencias.

Obtener asilo no siempre garantiza estabilidad. Muchas solicitudes permanecen durante años en proceso y otras terminan siendo rechazadas, lo que obliga a los migrantes a regresar a las mismas condiciones que motivaron su salida.

La pérdida de población en busca de refugio también afecta al país, ya que quienes se van dejan de aportar su experiencia y capacidad productiva al desarrollo nacional.

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