El juego se anunció oficialmente en septiembre en la Tokyo Game Show después de algunas filtraciones, pero todavía no se confirmó la fecha de salida. Se reveló que llegará a Playstation 4, Xbox One y PC, pero teniendo en cuenta el lanzamiento de la nueva generación de consolas para fines de 2020, no se descarta que también haga el salto a Playstation 5 y Project Scarlet. Mientras tanto, las primeras reacciones de la audiencia no fueron del todo favorables y se hicieron comparaciones con uno de los juegos menos queridos de la saga: Resident Evil: Operation Raccoon City.