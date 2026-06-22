Guatemala

El cacao de Guatemala completa un piloto EUDR-Ready y alista un envío a Europa

La prueba con 140 pequeños agricultores permitió comprobar en campo la georreferenciación, la verificación de ausencia de deforestación y los sistemas de rastreo exigidos por la norma europea que regirá desde el 30 de diciembre de 2026

Guardar
Google icon
Nueve personas, incluyendo hombres y mujeres con vestimenta variada, posan frente a la parte trasera abierta de un camión cargado con sacos grandes. Al fondo, vegetación y un edificio
Guatemala completó un piloto EUDR-Ready para la cadena de cacao y se prepara para enviar un cargamento a Europa antes de la entrada en vigor de la norma EUDR. (AGEXPORT Guatemala)

Guatemala completó un piloto EUDR-Ready para su cadena de cacao y ahora se prepara para enviar un cargamento a Europa, un paso con el que busca adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad que impondrá ese mercado desde el 30 de diciembre de 2026.

La prueba benefició a 140 pequeños productores y permitió validar en condiciones reales los procesos de georreferenciación, verificación de no deforestación, recopilación de información y trazabilidad exigidos por la norma EUDR. El siguiente tramo será acompañar la exportación y la recepción del cacao guatemalteco en el puerto de Amberes, en Bélgica.

La iniciativa fue liderada por Fundación Laguna Lachuá y ECOLASA, socio activo del Comité de Cacao y Chocolate de AGEXPORT. También contó con apoyo del Programa Grandes Bosques de Mesoamérica y la Iniciativa Café y Bosques, cofinanciados por la Unión Europea y Alemania a través del BMUKN/IKI, e implementados por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, con apoyo técnico de la Alianza Bioversity International-CIAT.

PUBLICIDAD

El resultado, fue la preparación de un cargamento de cacao bajo criterios EUDR-Ready mediante un trabajo conjunto entre productores, compradores internacionales, sector privado y cooperación internacional.

La experiencia se desarrolló en la Selva Maya y fue presentada como una referencia para el sector cacaotero nacional.

Vainas de cacao rojas, verdes y amarillas, algunas abiertas con granos blancos. Tres agricultores cosechan en un campo de cacao con montañas al fondo.
Agricultores guatemaltecos cosechan cacao en una plantación mientras las exportaciones anuales del país alcanzan los USD 30 millones, destacando su importancia económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba validó trazabilidad y no deforestación antes de la entrada en vigor de la norma

El punto central del piloto fue comprobar si la cadena podía reunir y ordenar la información que exigirá el mercado europeo. Eso incluyó ubicar geográficamente las parcelas, verificar que la producción no estuviera asociada a deforestación y asegurar mecanismos de trazabilidad para el cargamento.

La norma EUDR entrará en vigencia el 30 de diciembre de 2026, y el ejercicio buscó anticipar esa exigencia. Según la publicación de Agexport Hoy, el piloto mostró que la cadena del cacao en Guatemala puede avanzar hacia esquemas de suministro alineados con las nuevas demandas de sostenibilidad.

PUBLICIDAD

Para AGEXPORT, el resultado no fue solo técnico, sino también comercial. Pablo Matute, presidente del Comité de Cacao y Chocolate de AGEXPORT, afirmó: “Felicitamos a FundaLachuá/ECOLASA por este importante logro, que abre camino para que más organizaciones y productores puedan prepararse para las nuevas exigencias de los mercados internacionales”.

En la misma declaración, Matute agregó que “el cacao guatemalteco posee atributos únicos de calidad y fino aroma, y además se produce en sistemas agroforestales que contribuyen a la conservación de los bosques”. También sostuvo que “esto convierte al EUDR no solo en un desafío, sino también en una oportunidad para diferenciar nuestra oferta y generar mayor valor para los productores”.

El próximo envío a Bélgica servirá para probar el modelo en una operación real

El paso inmediato será seguir el proceso de exportación y recepción del cacao guatemalteco en Europa, con ingreso por el puerto de Amberes. Esa etapa permitirá sumar aprendizajes y verificar en la práctica los mecanismos que ya se pusieron a prueba durante la preparación del cargamento.

De acuerdo con la publicación, esa validación en destino busca traducir el trabajo previo en una experiencia concreta de acceso a mercados. La lógica del proyecto es que la coordinación entre productores, compradores, cooperación internacional y organizaciones empresariales pueda convertirse en oportunidades comerciales para el sector.

AGEXPORT indicó que continuará compartiendo los avances de la iniciativa. El objetivo, según el texto fuente, es sentar bases para que más productores y organizaciones aprovechen las oportunidades de los mercados sostenibles y refuercen el posicionamiento del cacao guatemalteco en Europa.

Las exportaciones de cacao de Guatemala generan cerca de USD 30 millones al año

Las exportaciones de cacao de Guatemala dejan cerca de USD 30 millones al año en productos diferenciados y entre USD 2,5 y 3 millones por comercio directo del grano, con foco en cacao fino de aroma para mercados gourmet de Europa y Asia.

El cultivo se desarrolla en sistemas agroforestales sobre unas 6.000 hectáreas e involucra a más de 9.000 familias productoras organizadas en cooperativas y asociaciones, con producción en la región norte (Alta Verapaz, Izabal y Petén) y en la zona sur y occidente (San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla).

En valor comercial, las ventas externas del grano superan los USD 2,7 millones anuales. Los principales destinos incluyen Indonesia, para procesamiento industrial, y mercados gourmet en expansión como los Países Bajos, Bélgica, Francia y Estados Unidos.

En Centroamérica, El Salvador y Honduras figuran entre los compradores de chocolates y cocoa en polvo, rubros en los que Guatemala se posiciona como el principal exportador regional de productos terminados a base de cacao.

Entre los retos, el sector debe adaptarse a nuevas exigencias internacionales, como la normativa de sostenibilidad de la Unión Europea. En paralelo, el país importa cantidades relevantes de grano, principalmente desde Nicaragua, para abastecer el consumo interno, un dato que abre margen para ampliar la oferta agrícola nacional y mejorar la balanza comercial.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloAgexportCacao de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua incumple acuerdo con Costa Rica y crece la minería de oro ilegal en la frontera

Un informe de organización ambiental denuncia la falta de acciones efectivas del régimen nicaragüense para frenar el avance de mineros artesanales y el contrabando de oro en la zona limítrofe entre ambos países

Nicaragua incumple acuerdo con Costa Rica y crece la minería de oro ilegal en la frontera

OEA lanza en Panamá plataforma de colaboración con el sector privado de las Américas

Tiene como propósito impulsar el crecimiento económico y social de la región mediante el aprovechamiento de sus fortalezas

OEA lanza en Panamá plataforma de colaboración con el sector privado de las Américas

Liberan a pastor acusado de estrangular a universitaria con la que sostenía una relación en 2019 en Guatemala

La jueza María Lorena Cortez dictó falta de mérito para Deliso Alberto Ramírez Cifuentes por el caso de Paola Azucena Pérez Meza y dejó recursos pendientes

Liberan a pastor acusado de estrangular a universitaria con la que sostenía una relación en 2019 en Guatemala

El Salvador albergará por primera vez el Panamericano Femenino U18 de sóftbol en 2026

San Salvador recibirá en noviembre a selecciones de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en un certamen continental que además repartirá cinco plazas para la Copa Mundial Femenina U18

El Salvador albergará por primera vez el Panamericano Femenino U18 de sóftbol en 2026

Panamá aboga por elecciones libres en Venezuela y se ofrece para facilitar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos, afirma canciller

Se decanta porque la diplomacia en la región se oriente a “promover el entendimiento y a impulsar soluciones graduales”

Panamá aboga por elecciones libres en Venezuela y se ofrece para facilitar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos, afirma canciller

TECNO

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 22 de junio?

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este lunes 22 de junio?

WhatsApp modo Toy Story 5: cuatro pasos para activarlo y sumarse a la experiencia

El fenómeno Vozinha: arquero de Cabo Verde supera 15 millones de seguidores en Instagram y cumple sueño en el Mundial

Argentina vs. Austria en Fútbol Libre es la búsqueda de Google que no puede dar clic en Mundial 2026

¿Jugar online mejora con un router Wi-Fi 7? Esto debes saber

ENTRETENIMIENTO

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

Cinco razones por las que no podés perderte “Te encontraré”, la nueva serie de Netflix

A 25 años de “Rápido y furioso”: cómo una película sobre carreras callejeras se convirtió en un fenómeno global

Olivia Rodrigo reveló que perdió el 60% de la audición en un oído y contó cómo convive con esa condición

La transformación de Lupita Nyong’o: cómo cambió su mirada sobre Hollywood después de “12 años de esclavitud”

MUNDO

Los equipos técnicos de Estados Unidos e Irán continuarán con el diálogo en Suiza: “El ambiente es positivo”

Los equipos técnicos de Estados Unidos e Irán continuarán con el diálogo en Suiza: “El ambiente es positivo”

La puerta giratoria de Downing Street: el Reino Unido se encamina a su séptimo primer ministro en una década

Ucrania bombardeó una planta de semiconductores que provee al ejército de Putin en Rusia

Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Caribe: dos muertos y 8 sobrevivientes