Mundial financiero: cuáles son los tres “goles” que festeja el mercado argentino

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado argentino viene de semanas de entusiasmo tras registrar tres logros clave que impulsaron una mejora en la percepción de los activos locales. La suba en la calificación soberana, el avance de los principales índices bursátiles y la fuerte reducción del riesgo país se convirtieron en los “goles” más festejados por los inversores.

Sucede que luego de la mejora de Fitch en mayo, Standard & Poor’s (S&P) elevó la nota soberana de CCC+ a B-. Como resultado, el S&P Merval superó los USD 2.200 con el sector financiero subiendo 11% en promedio. A su vez, los bonos Globales treparon hasta 2,3% y el riesgo país cayó por debajo de los 400 puntos básicos, marcando mínimos desde 2018. Así, la compresión acumulada ya supera los 1.500 puntos básicos frente a los máximos registrados en enero de 2024.

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Standard & Poor’s (S&P) elevó la nota soberana de Argentina de CCC+ a B-. EFE/Justin Lane

S&P indicó en su informe que la perspectiva estable para las calificaciones de largo plazo se fundamenta en la expectativa de que el Gobierno continuará con el ajuste fiscal y que “el Banco Central aumentará sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”.

La calificadora destacó también la menor vulnerabilidad económica y la mejora gradual en la liquidez externa, lo cual “sienta las bases para que continúe la recuperación económica”.

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De todos modos, advierten que persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”. S&P considera que el gobierno debería poder afrontar estos retos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado”.

GMA Capital resaltó que este upgrade no logró todavía eliminar la prima argentina. “Aunque el costo financiero se comprimió más de 1.500 puntos básicos desde los máximos de enero de 2024, la Argentina todavía exhibe un riesgo soberano superior a 400 puntos, muy por encima de México (164), Brasil (178) o Perú (91)”, detalló.

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En otros términos, “si bien el campeón del mundo gana en la cancha, lleva décadas perdiendo en el campo financiero. La Argentina acumula 10 rupturas de contratos con bonistas en toda su historia, y la memoria de esos episodios sigue incorporada en el precio que hoy paga el riesgo argentino”, aseguraron desde GMA.

De hecho, si la Argentina convergiera hacia los niveles de sus pares regionales, el país podría reducir cerca de un cuarto de su costo financiero total de 873 puntos básicos.

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Por ese motivo, dice la consultora, el upgrade debe interpretarse más como el inicio de un recorrido que como una meta alcanzada. Brasil (BB), México (BBB-) y Chile (A-) construyeron durante décadas la credibilidad que hoy les permite acceder al financiamiento en condiciones mucho más favorables.

Calificación crediticia y ranking FIFA (GMA Capital)

“Corregir los desequilibrios macroeconómicos era el primer paso, pero el desafío de fondo sigue siendo otro: reducir estructuralmente la volatilidad y desplazar a Argentina hacia el cuadrante donde se encuentran las economías que logran crecer más, durante más tiempo y con menos sobresaltos”, consideró el informe.

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Tras la mejora de la calificación, en Fitch destacaron la estabilidad macroeconómica y las reformas que motivaron el pase de “CCC+” a “B-” en mayo pasado. La agencia valoró el superávit fiscal y externo, la acumulación de reservas y el cumplimiento de metas con el FMI

Sin embargo, señalaron que persisten desafíos estructurales como la baja oferta monetaria, el mercado financiero poco desarrollado, las escasas reservas internacionales en relación al PBI y la limitada inversión extranjera directa.

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Fitch considera fundamental aumentar las reservas para seguir mejorando la calificación y monitorea la política cambiaria ante posibles presiones en 2027.

Además, en la calificadora explican que aunque la economía muestra crecimiento impulsado por inversiones y sectores generadores de dólares, como el agro, la energía y la minería; la expansión no se refleja en salarios y pensiones reales, y el riesgo político, de cara a las elecciones del próximo año, sigue siendo un factor agravante en la evaluación del país.

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¿Vuelta a los mercados internacionales?

En este marco, revivió el debate sobre una posible vuelta del país a los mercados internacionales de deuda. Si bien los compromisos de 2026 no representan una preocupación inmediata, el desafío empieza a correrse hacia 2027, cuando ascienden a USD 23.600 millones.

La baja del riesgo país y las garantías ofrecidas por organismos multilaterales abren una ventana de oportunidad, aunque el escenario internacional resulta más adverso que en la última colocación de títulos soberanos bajo ley extranjera en agosto de 2020.

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Si bien los compromisos de 2026 no representan una preocupación inmediata, el desafío empieza a correrse hacia 2027, cuando ascienden a USD 23.600 millones. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

GMA precisó que entre 2016 y 2018, la tasa libre de riesgo promediaba el 2%, pero hoy el Treasury a 10 años ronda el 4,5%. A eso se suma un cambio de tono en la política monetaria global: a pesar del acuerdo entre Irán y EEUU, la inflación es un hueso duro de roer y los bancos centrales empiezan a adoptar posturas más “hawkish” o contractivas.

La expectativa de tasas más altas en EEUU reduce el atractivo de una vuelta de Argentina a los mercados internacionales. Aunque el riesgo país se encuentra en niveles similares a los de 2016-2018, el contexto financiero es distinto: mientras entre esos años el Tesoro colocaba deuda en dólares a una tasa promedio de 6,4% anual, hoy una emisión probablemente se ubicaría por debajo del 9%, pero aún con un costo significativamente mayor.

“Para que los rendimientos argentinos volvieran a los niveles de las emisiones de Macri, el riesgo país debería caer por debajo de los 200 puntos básicos, un umbral exigente incluso contra el mejor registro de Cambiemos, cuando el EMBI tocó un piso de 346 bps en diciembre de 2017″, explicó GMA.

“La decisión, entonces, no pasa por si la tasa actual es ‘barata’ en términos históricos, porque no lo es. Pasa por si conviene pagar una prima para reabrir el mercado, testear demanda y empezar a comprar tiempo para 2027, aprovechando el respaldo de las garantías multilaterales”, sostuvo la consultora.

“Esperar podría permitir una mayor compresión del riesgo argentino, pero también implica apostar a que el contexto global no se vuelva más adverso. En ese equilibrio se juega la ventana: no es perfecta, pero puede ser suficientemente útil si el objetivo es reconstruir el acceso internacional antes de que el calendario de deuda vuelva a apretar”, agregó.