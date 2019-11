La nueva creación del estudio polaco está en desarrollo desde 2016, cuando se lanzó la última expansión de The Witcher 3 titulada Blood and Wine, y debutará en Playstation 4, Xbox One y PC el próximo 16 de abril de 2020. Basado en el juego de rol de mesa Cyberpunk 2020, nos lleva a un futuro que toma elementos de las más grandes obras del subgénero de ciencia ficción conocido, justamente, como ciberpunk. Un futuro distante donde las corporaciones dominan y las personas se operan regularmente para obtener mejoras tecnológicas.