Siurana, un pueblo de cuento en el Priorat (Wikimedia Commons)

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El Priorat es una de las comarcas más desconocidas de toda Cataluña, una zona poco poblada que esconde algunos de los rincones más mágicos de toda la región. Su impresionante naturaleza, sus pueblos alejados del turismo y su cultura hacen de esta tierra un destino ideal para desconectar.

Cornudella de Montsant, al pie de la sierra que le da nombre, y la pedanía de Siurana, con su impresionante castillo asomado al embalse homónimo, son destinos más que interesantes en la zona, excelentes lugares para el descanso y el disfrute que son, además, excelentes puntos de partida para conocer a fondo el territorio.

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Más allá de sus virtudes naturales, de sus rincones llenos de historia y de sus atractivos paisajes, esta zona destaca por su enorme riqueza gastronómica, sostenida por su gran cultura vitivinícola y por la excelencia de sus restaurantes.

Siurana, una naturaleza de altura

El municipio de Cornudella de Montsant y el pueblo de Siurana se rodean de un entorno natural extraordinario. El pueblo se encuentra a 533 metros de altitud, en el regazo de la Sierra Mayor de Montsant, mirando a los impresionantes acantilados de la Gritella (Cingles de la Gritella) y a dos pasos del embalse de Siurana.

Desde el pueblo con el mismo nombre, situado sobre un enorme peñón de roca caliza, se puede disfrutar de una hermosa panorámica del valle del río Siurana y su embalse, una zona repleta además de senderos y rutas para el disfrute de los más aventureros.

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La región del Priorat, con uno de los mejores vinos de España - Por peresanz

Una de las principales características de Siurana es su asombrosa ubicación, pues se sitúa a más de 700 metros de altura. Esto ha marcado directamente la historia de la villa, pues durante muchos siglos fue un emplazamiento estratégico de vigilancia y un lugar casi impenetrable.

Así, los musulmanes levantaron en el siglo IX una impresionante fortaleza que a día de hoy se puede apreciar a la entrada del pueblo. De hecho, durante la Reconquista fue el último reducto musulmán de Cataluña en caer en manos cristianas debido a su excelente ubicación.

La catedral modernista del vino

Entre los atractivos más llamativos de la zona destaca su notable patrimonio modernista, con joyas como la Bodega cooperativa vinícola de Cornudella, una de las llamadas ‘catedrales del vino’, diseñada por Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí. Y es que la cultura del vino es intrínseca a la vida en el Priorat, una zona repleta de viñas de garnacha centenaria que crecen en las alturas sobre suelos de llicorella, una pizarra que confiere un carácter mineral único a este vino.

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Fueron los monjes cartujanos de Scala Dei los que en el siglo XII introdujeron la viticultura en la región, creando una modalidad vitivinícola que hoy goza de enorme reconocimiento. Muy apreciados por la intensidad y complejidad de sus uvas, estos viñedos se vendimian casi siempre a mano, debido a la pendiente del terreno organizado en terrazas. Características que son señas de identidad de la D. O. Q. Priorat, una comarca de 23 pueblos donde apenas viven unas 10.000 personas.

Bodega Cooperativa de Cornudella de Montsant (Web de la bodega)

Un Michelin que cocina con miel

Con el vino como maridaje perfecto, en estas tierras encontramos grandes restaurantes como Quatre Molins, un local pequeño y sin pretensiones que puede presumir de contar con la única estrella Michelin de la zona del Priorat. Allí cocina Rafel Muria, apodado ‘el cocinero de la miel’ por la tradición apícola de su familia desde 1810. Sus platos se sirven a través de dos menús degustación construidos sobre el producto de temporada de la comarca, del Delta del Ebro y de las montañas del Priorat.

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A través de estos dos menús, Rafel defiende una cocina creativa basada en platos cuidadosamente elaborados en los que la miel se usa constantemente, aunque de manera discreta, como una especia más, para aportar un punto de sabor añadido. Se aprecia en platos como, por ejemplo, el salmonete madurado con alga kombu, vinagreta de miso, jalea real y bimi a la brasa; o el micuit de foie con miel Muria.

El restaurante Quatre Molins, en Cornudella de Montsant

Como no podía ser de otra manera, el espacio de este restaurante enogastronómico se inspira en el mundo del vino, con una estética que combina el hierro forjado con la madera, recordando las botas de madera y reflejando la auténtica esencia de la zona. Su bodega busca dar protagonismo a la DO Montsant y a la DOQ Priorat, con tres opciones de maridaje, incluidos vinos de autor, añadas viejas y espumosos.

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