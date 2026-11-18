Imagen de archivo de MDMA. (AP)

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Una mujer quedó en libertad tras recibir en su casa de Huelva un paquete con 950 pastillas de MDMA camufladas entre paquetes de café. Había firmado la entrega y, horas después, declaró en comisaría que conocía los envíos de droga que llegaban a su domicilio. Al día siguiente se retractó ante el juzgado: sostuvo que creía que esperaba perfumes y negó saber qué había dentro de la caja.

La Audiencia Provincial de Huelva la absolvió porque entendió que la Fiscalía no logró acreditar el dato decisivo para condenarla por tráfico de drogas: que supiera que el envío contenía una sustancia ilícita y que pretendiera destinarla al comercio. La sentencia concluyó que la confesión realizada ante la Guardia Civil no podía, por sí sola, convertirse en prueba de cargo después de que la acusada la desmintiera ante la autoridad judicial y durante el juicio oral.

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Así llegaron las 950 pastillas a su casa

El paquete había sido detectado el 21 de septiembre de 2023 en las instalaciones de SEUR del Polígono La Paz V10, en Huelva. Un empleado avisó a los agentes porque el embalaje estaba abierto y presentaba un contenido extraño. Dentro había dos bolsas ocultas en paquetes de café: una con 480 comprimidos rosas y otra con 470 pastillas grises. Los análisis posteriores determinaron que se trataba de MDMA. La primera bolsa tenía un peso de 261 gramos y la segunda, de 273. El tribunal dio por probado que el valor de la droga en el mercado ilícito habría superado los 10.000 euros.

El envío tenía como remitente a Talasco B.V, una supuesta empresa con domicilio en Hilvarenbeek, Países Bajos, de la que los investigadores no lograron obtener más información. La Fiscalía Antidroga autorizó entonces la entrega vigilada. La caja llegó a la dirección de la acusada durante la tarde del día siguiente. La mujer aceptó el paquete y firmó el albarán. Los agentes la detuvieron de inmediato. Durante la investigación quedaron documentadas otras entregas previas en ese domicilio, con paquetes remitidos por esta misma empresa.

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La acusada declaró ante la Guardia Civil que había recibido varios paquetes de droga camuflada en café a lo largo de ese año. Según esa versión policial, aseguró que actuaba bajo las indicaciones de su pareja y que aceptaba los envíos para evitar que él tuviera problemas con su familia. También atribuyó los pedidos a un amigo de su pareja. Pero esa declaración no se sostuvo durante el resto del proceso. Ante el juzgado, al día siguiente de su detención, la mujer dijo que había hablado bajo un fuerte estado de nerviosismo y que no conocía el contenido de los paquetes. En el juicio mantuvo esa versión: explicó que esperaba unos perfumes y que, cuando vio que quienes le entregaban la caja eran agentes, manifestó que el paquete no era suyo.

La pareja de la acusada, quien había sido investigada al comienzo de la causa y luego quedó fuera del procedimiento, negó haber recibido paquetes en ese domicilio. También rechazó haber firmado los albaranes. El análisis de los teléfonos incautados tampoco arrojó información relevante sobre una eventual operación de tráfico. La Fiscalía pidió una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de más de 20.000 euros. La Audiencia no aceptó que hubiera existido presión policial sobre la acusada, pero sí resolvió que su autoinculpación en comisaría, luego retractada, no bastaba para destruir la presunción de inocencia. Tras tres años de proceso, la Audiencia absolvió a la acusada el 28 de septiembre de este año.

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