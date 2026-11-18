Varias personas durante el recuento del voto CERA en el Palacio de Justicia de Bilbao. (H.Bilbao / Europa Press)

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El Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar la pretensión de Vox de ampliar la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la denominada ‘ley de nietos’ y extenderla también a sus hijos mayores de edad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición presentado por la formación contra el auto del pasado 9 de noviembre, que permitió a este segundo colectivo mantener su participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los magistrados consideran que, a estas alturas del calendario electoral, iniciar una nueva revisión del censo de residentes en el extranjero impediría completar las comprobaciones y resolver las posibles alegaciones con las garantías necesarias.

La resolución, fechada este miércoles 18 de noviembre, confirma así que los descendientes mayores de edad que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática podrán votar en los próximos comicios, aunque sus progenitores tengan suspendida cautelarmente la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

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La controversia tiene su origen en la interpretación que hizo el Ministerio de Justicia de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Esta norma permitió que descendientes de españoles nacidos en el extranjero pudieran optar a la nacionalidad, una vía que se amplió a través de una instrucción administrativa de octubre de 2022. Vox e Iustitia Europa cuestionaron los criterios empleados por el Gobierno, especialmente la presunción de exilio aplicada a determinados emigrantes, al considerar que había permitido incorporar al censo a personas que no reunían los requisitos legales.

A petición de ambas formaciones, el Supremo acordó el pasado 10 de septiembre suspender cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones de quienes habían obtenido la nacionalidad por esta vía sin acreditar documentalmente su condición de descendientes de exiliados. La medida afectaba inicialmente a 163.020 personas y se adoptó con el argumento de preservar la regularidad del censo y la transparencia del proceso electoral.

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Vox quería extender la suspensión a otros 189.678 electores

La discusión que ahora ha resuelto el Alto Tribunal afecta a un colectivo distinto: los hijos e hijas mayores de edad de quienes consiguieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática. Estos descendientes figuran en el anexo III de la instrucción de octubre de 2022 y adquirieron la nacionalidad a través de un supuesto específico contemplado en la disposición adicional octava de la norma.

Durante la ejecución de las primeras medidas cautelares, la información recabada por la Administración permitió conocer la dimensión de este segundo grupo, integrado por 189.678 personas. Vox solicitó entonces que la suspensión del voto se extendiera también a ellas, al entender que sus inscripciones en el CERA derivaban de las de sus progenitores y que, por tanto, debían recibir el mismo tratamiento.

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La Embajada de España en Buenos Aires. (Gustavo Garello / AP)

El partido defendía que no era necesario revisar individualmente todos los expedientes. Su propuesta consistía en cruzar los datos de los descendientes con los de los 901 progenitores que habían obtenido una certificación consular acreditativa de su condición de descendientes de exiliados. De esta manera, sostenía, podrían identificarse los hijos que debían quedar excluidos de la ampliación y suspenderse el resto de las inscripciones.

Además, Vox planteó una alternativa para evitar que el procedimiento interfiriese en la votación, separar y custodiar los sobres de los electores afectados antes del escrutinio, sin abrirlos ni contabilizarlos hasta que el Supremo resolviese sobre su situación. La formación consideraba que permitir el cómputo de esos sufragios podía provocar un perjuicio irreversible, porque una vez mezcladas las papeletas sería imposible identificar los votos correspondientes a las personas afectadas.

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Sin embargo, la Sala rechaza que la operación pueda resolverse mediante un simple cruce informático. Según explica el auto, la Administración tendría que comprobar cuáles de los 189.678 descendientes adquirieron la nacionalidad por ser hijos de las 113.326 personas cuya inscripción en el CERA ha quedado finalmente suspendida y distinguirlos de aquellos cuyos progenitores sí obtuvieron una certificación válida o accedieron a la nacionalidad por otras vías legales.

Un magistrado mantiene su discrepancia

El auto incorpora un voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, que considera que el recurso de Vox debería haberse estimado. A su juicio, la convocatoria de las elecciones no podía convertirse en un obstáculo para ejecutar unas medidas cautelares que ya estaban vigentes y que tenían como finalidad garantizar la limpieza del censo electoral.

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El magistrado discrepa también de la complejidad que la mayoría atribuye a las comprobaciones. Defiende que bastaba con identificar a los hijos mayores de edad de los 901 progenitores que habían obtenido la certificación consular y excluir del CERA al resto de los descendientes incluidos en el anexo III. Considera que las operaciones podían realizarse con los medios informáticos disponibles y que la Administración debía haber actuado con la diligencia necesaria para completarlas antes de la votación.

Fonseca-Herrero sostiene que permitir participar en las elecciones a personas cuyas inscripciones podrían derivar de otras previamente cuestionadas puede ocasionar consecuencias irreversibles para el resultado electoral. Frente al argumento de la seguridad jurídica, defiende que la prioridad debía ser garantizar la transparencia y objetividad del proceso.

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El líder del partido político cuestiona las altas registradas en municipios como Tres Cantos, Murtas o Madracos y reclama que se determine cuántas nacionalizaciones se concedieron.

Por su parte, la magistrada María Alicia Millán Herrandis formula un voto particular concurrente: comparte la decisión de desestimar el recurso de Vox, pero no todos los argumentos utilizados por la mayoría para justificarla.

La resolución no pone fin al procedimiento principal. El Supremo todavía tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de la interpretación administrativa de la Ley de Memoria Democrática y sobre la actuación de la Junta Electoral Central.