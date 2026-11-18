Dónde esquiar en España 2026-2027, las 5 mejores estaciones. (Foto de archivo/ Rafael Bastante / Europa Press)

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Las bajas temperaturas se están haciendo de rogar este año, pero la temporada de esquí 2026-2027 no perdona. Entre finales de noviembre y principios de diciembre en las instalaciones españolas, se dará el pistoletazo de salida a los primeros amantes de las pistas y los esquís, siempre y cuando se confirmen las primeras nevadas.

España es famosa por sus playas pero cuenta con más de 30 estaciones de esquí repartidas entre sus sistemas montañosos. Son una fracción comparado con las más de 200 estaciones que albergan Francia o Italia. Sin embargo, su mapa topográfico es diferente.

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Cada estación ofrece actividades y distintos niveles de dificultad para los amantes de la nieve. Pero a la hora de la verdad, los kilómetros pueden marcar la diferencia en el momento de elegir la estación, casi tanto como la cercanía a casa.

Cinco de las estaciones más destacadas del país, ordenadas de menor a mayor extensión esquiable

La previsión de aperturas para la temporada 2026-2027 sitúa a Baqueira Beret el 28 de noviembre, a Formigal-Panticosa el 27 de noviembre y a La Molina el 4 de diciembre, siempre con fechas sujetas a las condiciones meteorológicas.

Cerler abre la lista con 81 kilómetros en el Pirineo aragonés

Cerler, en el valle de Benasque, suma 81 kilómetros esquiables con vistas a cumbres como el Aneto y el Posets. (Wikimedia Commons)

En el valle de Benasque, Cerler suma 81 kilómetros esquiables repartidos en 74 pistas, con un desnivel que va de los 1.500 a los 2.630 metros. La estación destaca por el entorno que rodea sus trazados, con vistas a cumbres como el Aneto, de 3.404 metros, el Posets, de 3.375 metros, y el Monte Perdido, de 3.355 metros, las tres cimas más altas del Pirineo. Su tamaño más compacto respecto a otros dominios del Pirineo aragonés la convierte en una opción habitual para estancias cortas sin renunciar a desniveles pronunciados.

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Sierra Nevada combina 112,5 kilómetros con la cota más alta de España

Sierra Nevada, a 31 kilómetros de Granada, alcanza los 3.300 metros de altitud. (Europa Press)

A 31 kilómetros de Granada, Sierra Nevada se mantiene como la estación más alta del país, con una cota máxima de 3.300 metros, y la más meridional de Europa. Sus 112,5 kilómetros esquiables se distribuyen en 134 pistas de distintos niveles de dificultad. La particularidad del complejo radica en su ubicación, que permite esquiar con luz solar directa sobre la nieve y, en jornadas despejadas, divisar el mar Mediterráneo y el norte de África desde las pistas más altas.

Alp2500 une La Molina y Masella en 145 kilómetros compartidos

El dominio Alp2500 une La Molina y Masella en 145 kilómetros esquiables en la comarca de la Cerdanya. (Lorena Sopêna / Europa Press)

El dominio Alp2500, resultado de la unión comercial entre La Molina y Masella, en la comarca catalana de la Cerdanya, totaliza 145 kilómetros esquiables y 33 remontes, entre una altitud de 1.616 y 2.537 metros. La Molina aporta instalaciones de fácil acceso y un perfil histórico dentro del esquí catalán, mientras que Masella suma pistas orientadas al norte entre bosques y un sistema de esquí nocturno. El forfait conjunto Alp2500 tiene un precio de temporada de 950 euros hasta el 22 de noviembre, cifra que pasa a 1.090 euros a partir de esa fecha.

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Baqueira Beret acumula 173 kilómetros en el Valle de Arán

Baqueira Beret, en el Valle de Arán, llega a la temporada con 173 kilómetros esquiables y 130 trazados. (Europa Press)

En pleno corazón del Pirineo catalán, entre el Valle de Arán y el Pallars Sobirà, Baqueira Beret llega a la temporada 2026-2027 con 173 kilómetros esquiables distribuidos en 130 trazados, de los cuales 169 están balizados y cuatro corresponden a itinerarios libres. La estación combina una amplia oferta de pistas con remontes de alta capacidad y un buen acondicionamiento del terreno, factores que la mantienen como referencia dentro del esquí español tanto para principiantes como para esquiadores de nivel avanzado.

Formigal-Panticosa cierra el ranking como el mayor dominio del país con 182 kilómetros

Formigal-Panticosa, en el Valle de Tena, es el mayor dominio esquiable de España con 182 kilómetros de pistas. (Formigal-Panticosa)

En el Valle de Tena, en Huesca, el dominio unido de Formigal-Panticosa suma 182 kilómetros esquiables en 147 pistas, lo que lo convierte en el mayor espacio esquiable de España. Formigal aporta 143 kilómetros en cuatro valles, Sextas, Sarrios, Anayet y Portalet, con un perfil de pistas amplias y una proporción elevada de trazados de dificultad alta. Panticosa, a unos 20 kilómetros por carretera, suma 39 kilómetros adicionales con un ambiente más familiar y protegido del viento. La altitud del conjunto va de los 1.145 a los 2.265 metros, un rango que mantiene la nieve en condiciones estables hasta bien entrada la primavera en las cotas superiores.

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