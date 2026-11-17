Dani Carvajal alza la voz sobre la situación de España. (Europa Press)

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Dani Carvajal no suele mojarse en política, pero esta vez ha hablado de lo que le preocupa del país. El jugador del Getafe y excapitán del Real Madrid pasó por El Larguero, de la Cadena SER, donde Manu Carreño lo llevó a un terreno poco habitual para un futbolista, pero de igual interés: las elecciones generales del 29 de noviembre.

El lateral, de 34 años, avisó de entrada de que no acostumbra a opinar de estas cosas. “No suelo dar mi visión política”, dijo, y ha recordado que “nunca públicamente me he posicionado sobre nada”. Aun así, ha reconocido que el tema “está en todas las casas” y “en todos los bares”.

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No señaló a ningún partido ni a un responsable concreto. Se limitó a enumerar lo que, a su juicio, hay que resolver. “A todos nos preocupa el estado actual de nuestro país. Es una pena cómo está el tema de la vivienda, de la Sanidad. Hay muchos problemas. La deuda pública sigue subiendo”, ha afirmado. Y ha añadido: “Esperemos que en la próxima legislatura se pueda poner solución”.

La crisis de vivienda en España centra el debate sobre acceso, precios y propuestas políticas.

Un recado a los indecisos

Carvajal ha pedido que “la gente que no sea ni de un bando ni de otro” use el sentido común, se lea los programas electorales y “vote realmente lo que es mejor para todos”. También ha hablado de España con orgullo: “Tenemos un país maravilloso, un país que entre todos podemos hacer que sea idílico... que la gente vaya a votar, que vote lo que crea que es mejor y ojalá que se vayan solucionando los problemas”.

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“Me abstengo de eso”

Carreño aprovechó para preguntarle si se plantearía dar el salto a la política cuando termine su carrera. La respuesta llegó entre risas: “No. Me abstengo de eso. No estoy preparado para ello”. El presentador replicó: “Hay muchos que no lo están”. Y Carvajal remató la broma: hay muchos que están “elegidos a dedo” y “tampoco es algo novedoso”.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que si llega al Palacio de la Moncloa reducirá los aforamientos y endurecerá las penas por malversación de fondos públicos. Es más, ha dicho que su Gobierno no indultará "a ningún político condenado por corrupción nunca".

Otros momentos que dieron que hablar

Aunque dice que no se suele significar, no es la primera vez que sus gestos y palabras se comentan. Pasó con su saludo a Pedro Sánchez tras ganar la Eurocopa de 2024 y con su cruce de declaraciones con la cómica Eva Hache. En 2025, durante los actos del 2 de mayo en los que recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, dijo de Isabel Díaz Ayuso: “Estamos haciendo, gracias a la presidenta, una Comunidad fantástica para vivir, que no toca techo nunca y que no para de crecer”. Más recientemente, reposteó el comentario de Marcos Llorente dirigido hacia Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda.

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Diego Radamés/ Europa Press)

Nueva etapa en Getafe

Carvajal atraviesa ahora una etapa distinta a la de buena parte de su carrera. Tras cerrar su ciclo en el Real Madrid al acabar la temporada 2025-2026, firmó por el Getafe como agente libre. Su incorporación se hizo oficial el 13 de octubre. La vivienda, por cierto, también aparece en su historia personal. En el pódcast El Camino de Mario, de Mario Suárez, ex del Atlético de Madrid, contó que su primera gran compra, cuando se marchó al Bayer Leverkusen en 2012, fue “una casa para mis padres”. Coincidió con la subida del IVA de la vivienda nueva del 4 al 10%: “Aprovechamos para comprar”. Sus padres siguen viviendo allí.