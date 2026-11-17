Laguardia, Álava (Shutterstock).

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En una villa amurallada de Álava llamada Laguardia se sitúa uno de los pórticos policromados mejor conservados de toda España. La iglesia de Santa María de los Reyes guarda una historia única, ya que el color de este espacio arquitectónico se realizó a través de 72.000 litros de vino.

El templo comenzó a levantarse en el siglo XII en estilo románico, pero su construcción se prolongó durante tres siglos más. Entre los siglos XII y XV se incorporaron elementos góticos, con ampliaciones en altura y nuevas bóvedas de crucería. Ya a mediados del siglo XIV, se reformó la cabecera en estilo renacentista y, en el siglo XVII, se sumó el retablo mayor, obra de Juan de Bascardó.

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Su portada gótica es lo que hace distintivo a la iglesia, tallada a finales del siglo XIV en el muro sur. El acceso se realiza a través de un pórtico cerrado y un espacio en penumbra. Cuando la vista se adapta a la oscuridad, un sistema de iluminación revela un arco con cinco arquivoltas y más de setenta figuras talladas en piedra: ángeles, profetas, santas y mártires que rodean escenas de la vida de la Virgen.

Un pórtico pintado con vino

Iglesia de Santa María de los Reyes, en Laguardia (Fuente: Turismo de Euskadi)

La policromía que cubre la portada no formaba parte del plan original. Fue en 1698 cuando los beneficiarios de la parroquia se reunieron con un grupo de feligreses para decidir cómo dar color al pórtico y a los dos altares laterales, dedicados a Santa Lucía y San Roque. La obra fue valorada en 2.000 ducados, pero hubo un problema: la fábrica parroquial solo podía aportar 600.

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Para cubrir la gran diferencia que faltaba, los asistentes acordaron un sistema de contribución agrícola en la que 80 vecinos más acomodados entregarían una carga de uva de su cosecha, equivalente a 184 kilos, y otros 40, aportarían media carga. El pago se extendería durante cuatro años a partir de la vendimia de 1699. En total, 133 contribuyentes reunieron las 4.500 cántaras de vino que sirvieron para saldar la obra como una segunda primicia, aunque varios de ellos tuvieron que hipotecar sus tierras para cumplir con el compromiso.

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El contrato de ejecución está conservado en el Archivo Histórico Provincial de Álava y en él se detallaba incluso la calidad de los pigmentos exigidos: carmines de Indias, azules, cenizas, esmaltes finos y los colores “más finos de Florencia”, además de precisar que el oro utilizado no debía mezclarse con plata porque oscurecía los tonos. El contrato especificaba también que correría a cargo del contratista el nuevo manto de la Virgen, “con toda perfección”.

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Pese a los recursos reunidos, los feligreses debieron solicitar dos préstamos adicionales, por 900 y 400 ducados, con varios vecinos como fiadores. Los altares de Santa Lucía y San Roque permanecieron en el pórtico hasta principios del siglo XX, cuando se trasladaron al interior del templo, donde sus figuras se conservan en la actualidad. El color que hoy puede verse en la fachada no es el original: un porche añadido con posterioridad protegió la policromía del apostolado y de la Virgen de la intemperie.

Laguardia, la villa en la que se sitúa la iglesia de Santa María de los Reyes

Laguardia, Álava (Shutterstock).

La iglesia de Santa María de los Reyes se encuentra en Laguardia, un municipio de Álava que conserva intactas las murallas que mandó levantar Sancho VII de Navarra como bastión defensivos frente a Castilla, así como un trazado de calles empedradas y casas blasonadas que no ha variado en siglos.

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El acceso al casco histórico se realiza a través del arco de Carnicerías, que conduce directamente a la plaza Mayor. Bajo el subsuelo de la villa se extiende una red de más de doscientos calados, cuevas excavadas a partir del siglo XVI que todavía se emplean para la crianza del vino.

La Oficina Municipal de Turismo de Laguardia organiza visitas guiadas al pórtico de Santa María de los Reyes, que incluyen un espectáculo de luces titulado “El Pórtico de la Luz” proyectado sobre la fachada policromada, además de la iglesia de San Juan Bautista como segundo templo visitable del municipio.

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La vocación vinícola de la zona se refleja también en la arquitectura contemporánea de sus bodegas. Ysios, diseñada por Santiago Calatrava, presenta una cubierta ondulada de aluminio y madera que reproduce la silueta de la sierra de Cantabria, mientras que Viña Real sorprende con un edificio en forma de cuba gigante.