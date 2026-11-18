La primera operación con el robot de microcirugía Symani en el hospital de Bellvitge (Hospital de Bellvitge)

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La microcirugía es una disciplina extraordinariamente compleja, pero absolutamente necesaria para llevar a cabo intervenciones en las estructuras anatómicas de manera milimétrica y bajo microscopio. Gracias al salto decisivo del Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona se ha posicionado a la cabeza mundial al completar por primera vez todas las etapas críticas de una microcirugía reconstructiva mediante un sistema robótico unificado.

El logro reside en una evolución sustancial del robot Symani, el primer dispositivo diseñado específicamente para microcirugía. Habitualmente, estas intervenciones con asistencia robótica exigían alternar la tecnología automatizada con métodos tradicionales manuales para controlar hemorragias. Pero a pesar de que desde 2025 existía un instrumental de disección en frío empleado en centros europeos y estadounidenses, el fabricante ha introducido ahora una herramienta avanzada denominada Monopolar Scissors.

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El Dr. Sergi Barrantes usando el robot de microcirugía Symani en el hospital de Bellvitge (Hospital de Bellvitge)

Este complemento, sustentado en energía, permite diseccionar tejidos y coagular pequeños vasos sanguíneos simultáneamente, evitando tener que abandonar la consola robótica o sustituir el instrumental durante la intervención. De este modo, la tecnología robótica permite a los cirujanos operar desde una estación remota mediante dos brazos articulados que eliminan por completo el temblor fisiológico humano y escalan los movimientos manuales a una precisión submilimétrica. Además, el campo quirúrgico se proyecta en tres dimensiones con un aumento de hasta 30 veces superior al ojo humano.

“Está abriendo una nueva era en la cirugía reconstructiva”

Esta innovadora tecnología se estrenó con éxito el 10 de noviembre de 2026 durante una intervención de alta complejidad para tratar un linfedema, una dolencia caracterizada por la inflamación debida a la acumulación anormal de líquido linfático, según avanza el hospital en un comunicado. El procedimiento consistió en realizar una anastomosis linfático-venosa, conectando diminutos vasos linfáticos obstruidos con venas superficiales próximas para restablecer la correcta circulación linfática.

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La primera operación con el robot de microcirugía Symani en el hospital de Bellvitge (Hospital de Bellvitge)

En esta ocasión, la totalidad de la fase microquirúrgica —que comprende disección, coagulación y sutura o anastomosis— se llevó a cabo íntegramente con el robot. Este hito clínico deja nuevas perspectivas futuras que la Dra. Anna López Ojeda, jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital de Bellvitge, subraya con emoción: “Es la tecnología de precisión que estábamos esperando, y estoy convencida de que impulsará un avance cualitativo tanto en la cirugía del linfedema como en otros procedimientos como la disección de colgajos”.

Por lo que la doctora remarca que la llegada de la robótica “está abriendo una nueva era en la cirugía reconstructiva”. En paralelo, el Dr. Sergi Barrantes, responsable de la Unidad de Cirugía del Linfedema y cirujano a cargo de la operación, afirma que “Hasta ahora, debíamos hacer manualmente una parte de la operación”. No obstante, “con este nuevo set podemos efectuar toda la fase microquirúrgica con el robot, y ello nos acerca, de cara al futuro, a poder automatizar parte del procedimiento”.

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La primera operación con el robot de microcirugía Symani en el hospital de Bellvitge (Hospital de Bellvitge)

La elección de Bellvitge por parte del fabricante como el primer centro del planeta en aplicar esta tecnología obedece a su contrastado prestigio y experiencia internacional. Tras incorporar el robot Symani® en el verano de 2026, los cirujanos plásticos del hospital acumulan ya 12 intervenciones microquirúrgicas exitosas. En España solo funcionan tres robots de microcirugía, todos ellos ubicados en centros hospitalarios públicos catalanes.

Actualmente, Bellvitge es el hospital líder en cirugía robótica del país. Cuenta con un parque de seis robots quirúrgicos: cuatro sistemas Da Vinci (incluido el Da Vinci SP para cirugía uniportal con el que recientemente realizaron el primer trasplante renal de Europa mediante incisión única), un robot modular Versius y el propio Symani. Con una previsión de 1.600 intervenciones robóticas en 2026 y cerca de 2.000 para 2027, la institución afianza su posición en la vanguardia asistencial mundial.

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