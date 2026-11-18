Castillo de Bujalance / Europa Press

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A treinta y cinco minutos de Córdoba, Bujalance despliega cada diciembre una de las programaciones navideñas más completas de la provincia. El municipio, declarado conjunto histórico-artístico en 1983, ofrece durante estas fechas actividades gratuitas para todas las edades, desde talleres creativos hasta rutas de senderismo, en un calendario que se extiende habitualmente hasta después de Reyes.

La propuesta combina el atractivo patrimonial de la localidad, conocida como la Catedral de la Campiña por su templo gótico-renacentista, con una oferta de ocio pensada para las familias. El Parque de los Gnomos, las gymkhanas y los talleres vecinales conviven con la edificación del pueblo, cuya iglesia de Nuestra Señora de la Asunción forma parte de la llamada Arquitectura del Sol, un fenómeno de orientación astronómica que distingue a sus templos.

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La aldea de Morente, pedanía de Bujalance, suma su propio protagonismo con la recreación de un Cuento de Navidad que cada año atrae a más visitantes gracias a la decoración artesanal elaborada por sus vecinos. Esta combinación de iniciativas populares y patrimonio histórico convierte a la localidad cordobesa en un destino de referencia para quienes buscan planes navideños a poca distancia de Córdoba capital.

Talleres, excursiones y alumbrado para toda la familia

La Concejalía de Cultura y el Área de Juventud del Ayuntamiento han organizado para este mes de noviembre un Taller de Coronas Navideñas, dirigido a vecinos de todas las edades. La actividad se celebrará los días 23, 24, 25 y 30 de noviembre, además del 1 de diciembre, en la Casa de la Juventud. El horario habitual será de 16:00 a 18:00 horas, salvo el 25 de noviembre, jornada en la que el taller se adaptará al horario laboral y tendrá lugar de 18:30 a 20:30 horas. Durante las sesiones, los participantes aprenderán a diseñar paso a paso su propia corona navideña en un espacio pensado para la convivencia vecinal.

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Antes de esa cita, el Ayuntamiento ha programado una excursión bajo el nombre Naturaleza Encendida-Alcázar de Córdoba: Navegantes, que se celebrará el viernes 27 de noviembre. La salida está prevista a las 16:30 horas desde la parada de autobús habilitada para la ocasión. Las inscripciones podrán realizarse en el Centro de Día entre el martes 17 y el viernes 20 de noviembre. La propuesta busca ofrecer a los vecinos una tarde con luz, color y ambiente navideño antes del encendido oficial del alumbrado, que marca tradicionalmente el inicio del período festivo en la localidad.

Estas actividades se suman a otras de carácter gratuito que el consistorio reserva para las semanas posteriores, entre ellas rutas de senderismo por el entorno natural del municipio y nuevos talleres familiares, en una programación que combina ocio, cultura y participación vecinal.

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Un municipio con castillo, torre inclinada y oleoturismo

Bujalance se asienta en la Campiña Cordobesa y conserva un patrimonio histórico que incluye dos Bienes de Interés Cultural, el Castillo Alcazaba, de origen andalusí y erigido por Abderramán III en el siglo X, y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuya torre de 55 metros, apodada la Torre de Pisa Andaluza por su inclinación, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del municipio.

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El casco histórico, declarado conjunto histórico-artístico, reúne medio centenar de casas solariegas de los siglos XVII y XVIII y fue cuna de figuras como el pintor barroco Acisclo Antonio Palomino, el poeta Mario López y el tenor Pedro Lavirgen. La economía local gira en torno al oleoturismo, con cooperativas olivareras que ofrecen visitas guiadas sobre el proceso de elaboración del aceite de oliva, base de la gastronomía del municipio y de su plato más representativo, la patata rellena.

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El calendario festivo de Bujalance se extiende a lo largo de todo el año, con citas como la Fiesta de la Candelaria, la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, y la Feria de la Patata Rellena en verano. La aldea de Morente, por su parte, mantiene tradiciones propias como el Día del Chorizo Artesano y la Noche de las Velas, además de su transformación navideña anual, que ha consolidado a la pedanía como un referente del turismo invernal en la región.