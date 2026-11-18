El coche que pilotará Fernando Alonso en el Dakar 2027 (Europa Press)

Guardar

Un nuevo reto espera a Fernando Alonso fuera de los circuitos de la Fórmula 1. El piloto asturiano se prepara para competir en el Rally Dakar 2027 con una máquina muy diferente a los monoplazas a los que está acostumbrado: el Aston Martin Dreadnought. La marca británica ha elegido este peculiar prototipo para iniciar su aventura de forma oficial en el Campeonato del Mundo de Rally-Raid, con un proyecto que combina tecnología, competición y un origen poco habitual en el mundo del motor.

El Dreadnought no nació precisamente para disputar una carrera por el desierto. Su modelo fue diseñado como un vehículo militar de lujo para Call of Duty: Modern Warfare 4. Se trataba de una creación exclusivamente digital que ahora dará el salto al mundo real convertida en un todoterreno de altas prestaciones. Para hacerlo posible, el nuevo modelo toma como punto de partida el Dacia Sandriders, el coche que acaba de conquistar la victoria absoluta en el Dakar, y lo combina con el diseño del prototipo desarrollado para el videojuego.

PUBLICIDAD

La apuesta de Aston Martin estará representada por tres unidades del Dreadnought. Al volante estarán Fernando Alonso, Lucas Moraes y Sébastien Loeb, tres nombres de primer nivel que asumirán la responsabilidad de defender los colores de la compañía de una de las competiciones más duras del automovilismo. Será, además, el estreno oficial de Aston Martin Racing en el mundial de rally-said. La responsabilidad técnica del proyecto recaerá en Prodrive. La compañía se encargará tanto de desarrollar y construir los vehículos como de gestionar su participación durante las carreras. No es una elección casual: acumula 40 años de experiencia en la fabricación de prototipos y coches de competición, además de una trayectoria destacada en el Dakar.

El piloto español Fernando Alonso de Aston Martin (EFE/ Sebastiao Moreira)

En los últimos cinco años ha subido tres veces al podio y este mismo año consiguió el triunfo absoluto con el Dacia Sandriders. La salida de Dacia del rally-raid pone fin a aquella etapa, pero no supone la desaparición del trabajo realizado por Prodrive. El conocimiento adquirido con el vehículo ganador servirá ahora como base para afrontar el nuevo desafío junto a Aston Martin. El consejero delegado de la firma británica, Adrian Hallmark, explicó la filosofía que hay detrás del proyecto.

PUBLICIDAD

El directivo recordó que el Dreadnought fue concebido para imponerse en cualquier superficie y soportar la condiciones más exigentes. “Ahora, junto con nuestro socio de ingeniería Prodrive, pondremos a prueba esta visión en el entorno competitivo más exigente del automovilismo mundial: el Dakar 2027. Con Fernando, Sébastien y Lucas contamos con tres grandes campeones para afrontar este formidable reto”, aseguró.

Fernando Alonso y su nueva aventura en el Dakar 2027

Fernando Alonso, por su parte, afrontará esta aventura sin apartarse de su principal objetivo deportivo. La Fórmula 1 continuará siendo su prioridad y, una vez finalizada su participación en el Dakar, regresará a sus compromisos en la categoría reina. Aun así, el español no esconde las ganas de ponerse al volante de este nuevo prototipo. “La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad. Pero soy piloto de carreras y retos como este son precisamente la razón por la que me encanta competir. Estoy deseando ver lo que podemos conseguir”, afirmó el piloto español.

PUBLICIDAD

Un prototipo de la marca británica apareció girando en Paul Ricard

En cuanto a sus características, el Dreadnought contará con un propulsor V6 de 3.0 litros con 360 CV. Su velocidad máxima estará limitada a 170 kilómetros por hora por motivos de seguridad de la FIA, dentro de los requisitos técnicos establecidos para competir en la categoría T1+, la división más alta reservada a los coches del Dakar. Su nombre tampoco es fruto de la casualidad. Dreadnought era la denominación de los buques acorazados monocalibre que transformaron la guerra naval a comienzos del siglo XX. Una referencia histórica que encaja con la ambición de un proyecto que pretende llevar a Aston Martin a un nuevo territorio competitivo.