Un carrito de supermercado reúne productos gastronómicos navideños como marisco fresco, botellas de vino espumoso, turrón y panetón en un pasillo decorado para las fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada de diciembre, la campaña festiva transforma los hábitos de compra en los supermercados españoles, en un mes en el que las categorías vinculadas a la Navidad concentran el 47,2% del gasto total de los hogares. Según un estudio del grupo Eroski presentado este miércoles, el gasto por hogar en ese mes aumenta un 23,5% frente al promedio del resto del año, hasta alcanzar los 544,9 euros de media, mientras que el importe de la cesta crece un 17,8%. Diciembre concentra aproximadamente el 10% de las ventas anuales tanto para Eroski como para el conjunto del mercado de gran consumo, un período que combina mayor frecuencia de visitas a las tiendas con compras de mayor valor.

Dentro de las categorías festivas, los productos específicamente navideños registran el mayor incremento, con 4,8 puntos porcentuales por encima de su peso habitual en el resto del año. Les siguen los bombones, que suman 2 puntos adicionales, y los congelados a granel, con 1,9 puntos más. Los espumosos completan el grupo de mayor crecimiento, con un alza de 1,6 puntos, mientras que el pescado y marisco congelado aporta 1,1 puntos adicionales. “Vemos una mayor frecuencia de compra, cestas de mayor valor y una búsqueda de productos especiales, pero también una gran atención al ahorro y a las promociones”, señaló Beatriz Santos, directora comercial de Grupo Eroski.

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Otras categorías que ganan protagonismo en diciembre son el vino con denominación de origen (+0,9 puntos), las especialidades de pescado, el mostrador de pescadería y los jamones en pieza, con 0,8 puntos cada una, además de los patés en porción, con 0,7 puntos adicionales.

El gasto varía según el tipo de hogar

El incremento de la compra navideña se registra en todas las tipologías de hogar, aunque con intensidades distintas. Las personas retiradas presentan el mayor crecimiento relativo, con un 30,4% más de gasto frente al resto del año, seguidas por las familias con hijos mayores (+24,7%), las familias con hijos medianos (+20,5%) y las familias jóvenes (+19,2%).

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Encuesta a los ciudadanos sobre varios hábitos con la Lotería de Navidad

En términos absolutos, son las familias con hijos mayores las que registran el desembolso más elevado en diciembre, con 668,8 euros de media. Entre las personas retiradas, en cambio, las categorías navideñas alcanzan su mayor peso relativo, al representar el 51,3% de su gasto mensual total.

El estudio detecta diferencias también por territorio: las ventas en valor del período navideño crecen un 27,1% frente a la media mensual del resto del año en el conjunto del mercado, con Extremadura (+34,8%), Castilla-La Mancha (+32,7%), Madrid (+32,4%) y el País Vasco (+32,2%) entre las comunidades de mayor dinamismo comercial. Asturias, Galicia y Castilla y León, por su parte, destacan como los territorios donde los productos específicamente navideños alcanzan un mayor peso relativo dentro de la cesta respecto a la media nacional.

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Las marcas de fabricante ganan terreno frente a la marca blanca

La Navidad modifica también las decisiones de compra en cuanto al tipo de marca elegida. Las marcas de fabricante aumentan su cuota en todos los tipos de hogar durante diciembre, de forma más marcada entre las familias jóvenes y las familias sin hijos, mientras que la marca propia mantiene su papel como herramienta de ahorro y acceso a propuestas que combinan calidad e innovación.

Una infografía detalla que el gasto medio por hogar en España alcanza los 544,9 euros durante diciembre según un informe de Eroski. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las soluciones culinarias, como platos precocinados o listos para comer, también ganan espacio en la cesta navideña: las unidades vendidas de este tipo de productos aumentaron un 5,7% frente a diciembre de 2024 y un 12,3% respecto al promedio del resto del año. Dentro de esta categoría, las propuestas de cocina in situ crecieron un 45% frente a diciembre de 2024.

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La promoción alcanza sus niveles más altos del año

El ahorro condiciona de forma directa la compra navideña. En diciembre de 2025, la cuota de venta promocionada alcanzó el 38,6% en el conjunto de las categorías y se elevó hasta el 49% en las específicamente navideñas, los niveles más altos registrados en todo el año.

El 26,3% de los compradores de diciembre se ubica en el segmento de clientela orientada al uso de cupones, 8,2 puntos porcentuales más que durante el resto del año y 2,2 puntos más que en diciembre de 2024. “La Navidad es un momento en el que las familias quieren disfrutar y, al mismo tiempo, gestionar bien su presupuesto”, explicó Santos.

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