El consejo de un experto para aprender a cascar huevos sin riesgos (Instagram / @cobardesygallinas)

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El huevo es un alimento versátil, económico y muy nutritivo, pero también muy delicado. Su especial predisposición a contaminantes como la Salmonella hace que tengamos que tener un cuidado minucioso con ellos. Por eso, es de vital importancia cuidar su correcta manipulación y conservación, para poder beneficiarnos de sus excelentes propiedades sin riesgos para nuestra salud. Para aprender a ello, escuchamos la voz de un experto en la materia: Jorge Camacho.

Dueño y fundador de la empresa Cobardes y Gallinas, se dedica a vender huevos que provienen de gallinas en libertad, alimentadas con pienso propio, formulado y controlado por un equipo veterinario, con un proceso de venta que se gestiona a partir de un club privado por suscripción. El negocio tomó forma en enero del año 2020 y actualmente distribuyen sus huevos a restaurantes como DiverXO, La Tasquita, Hugo Chan, Azurmendi o A’Barra.

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Nadie mejor que él para explicarnos cómo cocinar con huevos de la forma correcta, sin desperdiciar ni arriesgarnos a contaminar el resultado. Para manejar este producto de manera segura, hay un momento clave: el de cascar el huevo. Desde siempre, hemos visto a nuestras madres y abuelas romper la cáscara en el borde del bol o plato en el que iban a batirlo. Un gesto que todos tenemos integrado, pero que es en realidad un grave error. “Todos sabemos que no se casca el huevo en el propio bol”, afirma Jorge en uno de los vídeos de su cuenta en Instagram.

En esta publicación, el fundador de Cobardes y Gallinas nos explica cómo debemos romper la cáscara sin arriesgarnos a contaminar nuestra receta. “Cuando tú cascas dentro del bol, la porquería cae dentro, entonces luego te la comes. Así que primero el huevo se casca fuera”, comienza explicando Camacho. Esta práctica no es segura porque la cáscara puede estar contaminada por microorganismos como la Salmonella, bacteria responsable de la salmonelosis.

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Al romper la cáscara sobre el propio plato o bol, estos microorganismos pueden llegar a caer en el interior, arriesgándonos a ingerir una pequeña dosis de Salmonella y acabar, por lo tanto, intoxicándonos con ella. Los síntomas de la enfermedad de la salmonelosis suelen ser generalmente leves, aunque puede causar la aparición de fiebre, dolor abdominal, diarrea y náuseas. Sin embargo, en ciertos pacientes puede resultar incluso mortal, sobre todo en el caso de niños menores de 5 años, ancianos mayores de 65 años y personas con el sistema inmunológico debilitado.

Así que nos queda claro: el huevo siempre se casca fuera del plato. Pero ¿fuera dónde? “En el borde de la encimera tampoco, porque cuando lo cascamos con el borde, los pedacitos que se parten son muy pequeñitos y es mucho más fácil que nos caiga dentro del bol al echarlo”, aclara el experto. En caso de que, sin querer, un trozo de cáscara acabe dentro, Jorge explica una técnica muy sencilla para sacarlo. “Cuando se nos cae una cáscara dentro, es muy complicado agarrarla. El truco es mojarnos las manos en agua y con el dedito presionar la cáscara y subirla por la pared”.

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Finalmente, Camacho explica la solución correcta: “¿Cómo tenemos que cascar realmente un huevo? Siempre en una superficie plana en la encimera; metemos los dedos y para dentro", aclara. Una manera segura y fácil de utilizar huevos en casa sin arriesgar nuestra salud.