El PSOE expulsa a dos diputados de Ceuta por respaldar los presupuestos del PP (Montaje Infobae)

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El PSOE de Ceuta ha expulsado provisionalmente a sus diputados Melchor León y Sebastián Guerrero tras conocerse que ambos votaron a favor de los presupuestos de la Ciudad Autónoma presentados por el Gobierno del Partido Popular. Guerrero explicó su voto favorable durante la sesión plenaria del 10 de noviembre, en la que defendió la decisión por encima del criterio marcado por su partido: “Hay momentos en los que la responsabilidad de representar a los ciudadanos está por encima de cualquier cuestión partidista”.

Según han informado a EFE fuentes del PSOE ceutí, ambos recibieron la notificación de su expulsión después de que, el pasado 10 de noviembre, respaldaran al Gobierno popular presidido por Juan Jesús Vivas en la votación de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio. La decisión deja al Grupo Parlamentario Socialista reducido a una sola integrante, Hanan Ahmed.

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La expulsión de Guerrero se notificó el martes, mientras que la de León llegó a las 9:30 del día siguiente. Ambos habían mantenido su respaldo a las cuentas del Ejecutivo de Vivas pese a que la Comisión Gestora del partido había acordado rechazarlas. Ahmed, por su parte, se abstuvo en la votación.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, califica la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial", asegurando el total apoyo del Estado a la ciudad autónoma.

León llegó a pedir la dimisión de Marlaska por Ceuta

León ocupa la Vicepresidencia Primera de la Asamblea y Guerrero ejerce como portavoz del grupo, cargos institucionales que no se ven afectados por la expulsión como militantes. La resolución atribuye la medida al apoyo público de ambos a los presupuestos autonómicos, según el documento firmado por los responsables de Organización del partido. La resolución, sin embargo, está fechada el 6 de octubre, más de un mes antes de votarse los presupuestos, según denunció el propio León en redes sociales.

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La presidenta de la Comisión Gestora del PSOE de Ceuta, Sandra López Cantero, ya había advertido de que el respaldo de los dos diputados a las cuentas no había sentado bien en la dirección. López Cantero asumió el cargo tras la dimisión de todos los cargos del partido presentada a finales de septiembre por Miguel Ángel Pérez Triano, entonces delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas ceutíes.

El distanciamiento entre los dos diputados y la dirección local se hizo patente meses antes. En agosto, León y Guerrero marcaron distancias con la gestión del Gobierno central de la crisis migratoria sufrida por la ciudad a finales de julio y asumieron directamente la representación del PSOE en los consejos de administración de las sociedades públicas de Ceuta, una decisión que la dirección local rechazó y elevó a los órganos federales del partido.

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Pedro Sánchez defiende en la ONU una respuesta a la crisis de Ceuta con legalidad y derechos humanos.

En una comparecencia ante los medios celebrada entonces, León acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no afrontar la situación con contundencia: “Estamos cansados de que algunos estén cuidando sus relatos”. El diputado reclamó la declaración del estado de alarma, la emergencia nacional para la gestión sanitaria, el despliegue permanente de Frontex en la frontera y el cumplimiento del compromiso asumido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de devolver a Marruecos a los migrantes que entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio: “Si no cumple, yo desde aquí le pido la dimisión, si no cumple y si no da la cara por los ciudadanos”. Guerrero, en la misma comparecencia, describió la situación de la ciudad como “desordenada, triste, abatida y saturada”.

“El principal culpable” de lo sucedido en Ceuta “es el señor Marlaska”

El 13 de noviembre, menos de una semana antes de su expulsión, León concedió una entrevista a Herrera en COPE, conducida por Jorge Bustos, con motivo de la imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta Pérez Triano por parte de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que lo ha citado a declarar este miércoles para esclarecer si estaba al tanto de las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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En declaraciones a la emisora, León aseguró que la imputación no le sorprendía: “La esperaba. Creo que incluso ha llegado tarde, porque todos los ceutíes sabíamos que el delegado del gobierno sabía la información de lo que iba a pasar los días 30 y 31 de julio”. En esa misma entrevista con COPE, el diputado señaló directamente al ministro del Interior como responsable principal de lo ocurrido: “Yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo, que yo creo que el principal culpable de todo esto es el señor Marlaska”.

Marlaska ha negado rotundamente que existiera ningún informe o aviso previo sobre una posible entrada masiva de personas, asegurando que, de haberlo sabido, se habrían tomado medidas de emergencia.

León sostiene que su expulsión se debe a sus críticas por la gestión del Gobierno en Ceuta y no a la ruptura de la disciplina de voto. En un comunicado en redes sociales, afirmó que la decisión responde a su “exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio en Ceuta” y denunció “la deriva autoritaria de un PSOE nacional”. Guerrero, por su parte, ha enviado una alegación al partido para que reconsidere la decisión y ha solicitado audiencia para explicar su voto.

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López Cantero, citada por EFE, ha explicado que el procedimiento está abierto: “A aquellas personas que no siguen las reglas de la dirección y los principios de las siglas que nos representan es entendible que se les tenga que abrir una propuesta de expulsión, que está en vías de resolución”. Sobre la posibilidad de abrir expediente a Ahmed, única diputada socialista que permanece en la Asamblea, ha asegurado que no está previsto, “puesto que han hablado con ella y le han recordado que el voto definitivo a los presupuestos debe ser en contra y así lo hará”.