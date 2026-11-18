Foto: REUTERS/Susana Vera

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El Gobierno español ha logrado destrabar la crisis ferroviaria que afecta a España desde hace una semana. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, anunció este miércoles un acuerdo con CCOO, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) que ha permitido desconvocar la huelga prevista para mañana, jueves 19 de noviembre. El pacto llega después de una serie de movilizaciones, cancelaciones de trenes y disputas por los servicios mínimos, en un sector todavía golpeado por los accidentes de Adamuz, Gelida y Urda.

Cuerpo realizó el anuncio durante su intervención ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde defendió la convalidación de un real decreto-ley orientado a reforzar la seguridad operacional ferroviaria y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. “Ayer mismo fue suscrito un compromiso importante con Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria”, señaló el vicepresidente, quien vinculó el acuerdo con la desconvocatoria del paro.

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Carlos Cuerpo. (REUTERS/Omar Havana)

SEMAF queda fuera del pacto y mantiene su propia huelga

La tregua todavía no alcanza a todas las organizaciones sindicales. Cuerpo reconoció que el Ejecutivo mantiene abiertas las negociaciones para ampliar el respaldo al acuerdo. “Hoy mismo seguimos manteniendo reuniones para intentar sumar a todos los sindicatos a este marco de acuerdo”, explicó. SEMAF, la patronal de los maquinistas, no figura entre los firmantes y mantiene su propia convocatoria de huelga para el próximo lunes 23 de noviembre.

El anuncio llega apenas 24 horas después de la huelga de este martes 17 de noviembre, que volvió a evidenciar las dificultades del sistema para garantizar los servicios mínimos para los pasajeros. Renfe e Iryo reconocieron la supresión de circulaciones obligatorias, mientras Ouigo aseguró haber cumplido las condiciones establecidas. UGT atribuye los avances a la presión de las movilizaciones y a las negociaciones con el Ministerio de Transportes.

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Cientos de pasajeros en la estación de metro de Puerta del Sur durante la huelga del sector ferroviario del 17 de noviembre de 2026 (Captura de pantalla de una imagen de @Davx06 / X)

Adif deberá revisar en un mes las necesidades de personal

El acuerdo contempla compromisos concretos para reforzar la seguridad. Uno de los principales afecta a Adif, que deberá completar en el plazo de un mes un estudio sobre las necesidades de personal en los centros de circulación, con participación de los representantes sindicales. También se prevén medidas para reducir la carga de trabajo de los responsables del tráfico, cuya actividad quedó bajo escrutinio tras los últimos accidentes.

UGT destacó además la publicación de una recomendación sobre doble verificación y supervisión del tráfico, junto con una guía para gestionar las anomalías del sistema LZB en las líneas de alta velocidad. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria revisará en cuatro meses la formación del personal de circulación, mientras que Adif comenzará a publicar diariamente las limitaciones temporales de velocidad a partir del 23 de noviembre.

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El plan incluye 110 millones de euros para climatización

El mantenimiento constituye otro de los ejes del acuerdo. Se creará un grupo de seguimiento de los planes de Adif y Adif Alta Velocidad, y se impulsarán mecanismos para reducir la externalización de ciertas funciones de los encargados de trabajo. Renfe, por su parte, se comprometió a presentar un plan de corrección de riesgos técnicos del material rodante. El documento sindical recoge una inversión prevista de 110 millones de euros entre 2027 y 2029 para renovar los sistemas de climatización de los trenes de servicio público.

Viajeros en la Estación de Sants en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

Durante su comparecencia, Cuerpo defendió que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para recuperar la confianza en el ferrocarril. El real decreto-ley sometido a convalidación establece un periodo transitorio de seis meses para que las empresas y los administradores adapten sus plantillas y su organización a los nuevos requisitos sobre tiempos de conducción. El Consejo de Ministros también aprobó el martes la tramitación urgente de una reforma del Real Decreto 929/2020 para regular con mayor precisión los tiempos de actividad del personal encargado del control del tráfico ferroviario.

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Pasajeros en el interior de la estación de Cercanías de Atocha, Madrid. (EFE/ Mariscal) (EFE)

“Seguimos avanzando con una hoja de ruta clara”, aseguró Cuerpo, quien pidió el respaldo parlamentario a las medidas e insistió en que el objetivo es “reforzar la seguridad y recuperar la confianza en el sistema”. El Gobierno consiguió así desconvocar los paros del jueves, aunque la continuidad de las negociaciones con SEMAF evidencia que el conflicto laboral sigue abierto y que los compromisos anunciados todavía deberán trasladarse a cambios efectivos en la operación ferroviaria.