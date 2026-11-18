La número 2 del PP por Madrid ha protagonizado este miércoles el Nueva Economía Fórum.

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La diputada Cayetana Álvarez de Toledo, número dos del PP por Madrid al Congreso, ha afirmado este miércoles que Pedro Sánchez “es un presidente póstumo” y que al PSOE, tras las elecciones generales del 29 de noviembre, le quedarán dos caminos: “Refundación o extinción”. Lo ha dicho durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum celebrado en el Real Casino de Madrid, al responder a una pregunta sobre si ve al presidente catalán, Salvador Illa, como el mejor situado para liderar un eventual relevo en el socialismo.

A juicio de la diputada, en el PSOE “empiezan los movimientos” y “todos están ya en la lucha soterrada por el día después”. Por eso, ha recomendado a los socialistas afrontar un proceso de transición similar al del Congreso de Suresnes, aquel en el que renunciaron al marxismo, pero esta vez para romper con “el separatismo y el guerracivilismo”, a los que ha calificado como “los dos flagelos” a los que se ha abrazado el partido. “El Partido Socialista, si quiere alguna vez más aspirar a ser una fuerza con vocación de mayoría en España, va a tener que romper con los dos grandes flagelos a los que se ha abrazado”, ha insistido, antes de advertir que, de lo contrario, tendrá que elegir entre “refundación o extinción”.

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El acto ha reunido en el salón del Casino a una nutrida representación de la vida política española, con la presencia de antiguos ministros, juristas y figuras como Manuel Aragón, Consuelo Madrigal, José María Múgica o Alejo Vidal-Quadras, además del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. La propia Álvarez de Toledo ha repasado algunos de esos nombres al inicio de su discurso: “Tanta gente a la que quiero, tanta gente a la que admiro”.

María Corina Machado presenta a Cayetana Álvarez de Toledo en el Nueva Economía Fórum este miércoles. (EFE/Fernando Villar)

“Feijóo en la Moncloa y María Corina en Miraflores”

La encargada de presentarla ha sido, por videoconferencia desde Venezuela, la líder opositora María Corina Machado, que meses atrás había participado de forma presencial en este mismo foro. Machado ha agradecido a la diputada su compromiso con la causa venezolana: “Pocas personas sienten nuestro dolor y celebran nuestros triunfos del modo en que lo has hecho tú”. Álvarez de Toledo le ha respondido con un deseo compartido: “A veces, solo a veces, los sueños se hacen realidad, y yo creo que tenemos un sueño al alcance de la mano: ver a Feijóo en la Moncloa y a María Corina en Miraflores”. Sobre el futuro político venezolano, ha expresado su deseo de que se celebren elecciones en julio de 2027, fecha que considera idónea para prepararlas.

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La diputada ha acusado a Sánchez de haber formado parte de una “cleptocracia internacional” junto a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a la que ha señalado por no atreverse a viajar a España: “Delcy no se atrevió a venir aquí, a volver al lugar del crimen, a Barajas, que es donde llegó una noche oscura donde fue recibida por José Luis Ábalos. Tanto ella como Sánchez están acabados”. Ha calificado votar al PSOE el 29N como “un acto de indecencia” y ha añadido que supone “abdicar del respeto que podemos tenernos más elemental por nosotros mismos”. Ha resumido la legislatura con una enumeración que ha llamado “letanía”: “Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos y mafias, ese es el balance de esta legislatura”.

Sobre la reciente entrevista del presidente en la revista Lecturas, ha ironizado con que “está opositando a La Isla de las Tentaciones” y ha añadido que usa “corazoncitos, proclamas de amor y camisetas rojas” en sus mítines, con la misma estética, a su juicio, que empleaba el fallecido Hugo Chávez. A Sánchez lo ha definido como “una mezcla de Narciso y Nerón, que baila ante el espejo mientras España descarrila y arde”. También le ha reprochado el uso de banderas de España en sus actos: “Atrévete a ondearlas en Ceuta o en Hernani”.

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Cayetana Álvarez de Toledo, este miércoles en el Nueva Economía Fórum en Madrid. (EFE/Fernando Villar)

Una “auditoría integral del país”

“Son las elecciones más decisivas de la democracia”, ha sostenido la diputada, para quien los ciudadanos deben elegir “entre restaurar la decencia en la vida pública o seguir deslizándonos por la vía de la decadencia”. Ha lanzado una batería de preguntas sobre los pactos parlamentarios del PSOE: “¿Es decente pactar con un partido político que justifica el tiro en la nuca? ¿Es decente borrar los delitos de otros políticos a cambio del poder, es decir, amnistiar a quienes dieron un golpe de Estado para convertir a vecinos en extranjeros?”. También ha preguntado si es decente “acosar y linchar a los jueces que investigan a tu familia, a tu partido, a tu Gobierno”. Frente a ello, ha reivindicado una “revolución de la decencia” bajo la máxima que ha repetido varias veces: “Lo moral es lo eficaz”.

Entre las primeras medidas que, según ha planteado, debería adoptar un eventual Gobierno del PP, ha situado una “auditoría integral del país”, con especial atención a la seguridad ferroviaria, y la resolución de la crisis migratoria en Ceuta, recurriendo si fuera necesario a las Fuerzas Armadas y con el refuerzo de la Policía y la Guardia Civil: “Tenemos que fortalecer nuestras fronteras, devolver a todos aquellos que han entrado y blindar la frontera”. Ha reprochado a Sánchez la entrega del Sáhara “sin pasar por el Congreso de los Diputados” y ha denunciado la “actitud de complicidad, connivencia, desidia” del Ejecutivo durante la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, además de su “abdicación” ante la posibilidad de que Marruecos se quede con la final del Mundial de 2030.

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Álvarez de Toledo ha vinculado lo que considera indecencia pública con consecuencias concretas: “La indecencia trae decadencia. La cleptocracia o la corrupción, el cainismo como políticas, cuestan vidas”, ha afirmado, antes de relacionar la gestión del Ministerio de Transportes y Adif con las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda. Sobre el ministro Óscar Puente, ha dicho que “hizo del matonismo una política, de la grosería un lenguaje, del guerracivilismo una bandera”. Ha añadido que “esto no ha sido un gobierno en sentido estricto”, al no haber sacado adelante presupuestos ni leyes durante toda la legislatura, y ha acusado a Sánchez de gobernar mediante la división: “El populista, como no puede gobernar por adhesión, intenta gobernar por división. Su objetivo es el poder perpetuo, su medio es la polarización”.

Cayetana Álvarez de Toledo, este miércoles en el Nueva Economía Fórum en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

“Ni Tezanos, ni Intxaurrondos, ni Pumpidos”

En el terreno institucional, ha reclamado que “los jueces elijan a los jueces” y que la Fiscalía cuente con independencia respecto al Gobierno. Ha afirmado que, con el PP en el poder, las instituciones no tendrían “ni Tezanos, ni Intxaurrondos, ni Pumpidos”, en referencia al CIS, TVE y el Tribunal Constitucional, ni tampoco los perfiles que ha resumido como “ni Leires, ni Jessicas, ni Koldos”. A los sindicatos CCOO y UGT los ha calificado de “sindicato vertical, el sindicato vertical sanchista”, y ha resumido su actuación durante la legislatura como “ocho años cruzados de brazos comiendo gambas”.

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Preguntada por la libertad de prensa, ha acusado al Ejecutivo de atacarla al referirse a algunos medios como “máquina del fango”, “máquina del bulo” o “saco de mierda” desde el propio Consejo de Ministros, algo que ha calificado de “intolerable”. Sobre RTVE, ha sostenido que “una televisión pagada por todos tiene que mantener un decoro, neutralidad e independencia que esta televisión no está teniendo ni de lejos”, y ha añadido que “es peor que TV3 en su peor época”.

La diputada ha hecho además un llamamiento a una “votación masiva” en las urnas el próximo 29 de noviembre ante cualquier “intento de fraude”, de modo que este “quede subsumido en esa ola de decencia”. Ha acusado a Sánchez de haber llegado a la secretaría general del PSOE “robando en las primarias”, lo que, según ha dicho, lo hace “capaz de cualquier cosa”, en alusión a la polémica sobre el censo electoral y la denominada ‘ley de nietos’. “La fuerza democrática más importante frente a cualquier tipo de fraude es el ejercicio del voto”, ha remarcado.

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Alberto Núñez Feijóo y Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso. (Ananda Manjón/Europa Press)

“Quienes defendemos la libertad somos apaleados”

Sobre el líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que les separa su nacionalismo, extendido en esta campaña también a la defensa de la identidad catalana, lo que a su juicio supone “asumir el lenguaje” del catalanismo. Preguntada por una posible necesidad de pactar con esa formación para gobernar, ha defendido que el PP aspire a una mayoría suficiente para hacerlo en solitario, aunque sin cerrar la puerta a acuerdos que antepongan “el interés general de España”: “España siempre por delante”.

Álvarez de Toledo ha denunciado también las agresiones sufridas por representantes del PP en el País Vasco, entre ellas el intento de ataque contra el candidato en Guipúzcoa, Jon Echeverría, y ha sostenido que la izquierda y el nacionalismo “tienen una íntima relación” con la violencia política, de la que, según ha dicho, Sánchez también “ha legitimado” su ejercicio. A su parecer, existe “una asimetría de la violencia, un tablero inclinado donde quienes defendemos a España, la libertad o la derecha somos apaleados o somos potenciales víctimas de agresión, pero el otro lado no”.

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