Casa Museo de Rosalía de Castro en el municipio de Padrón, Galicia. (Wikimedia/Cookie)

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Padrón, en la provincia de A Coruña, es el municipio elegido como Pueblo Mágico del Año 2027 de los premios con el mismo nombre. La convocatoria que elige al pueblo reunió a 169 localidades de todo el país pero sólo 10 quedaron finalistas y una de ellas se lleva la mención.

El reconocimiento llega en un momento en el que el turismo rural gana terreno frente a las grandes ciudades y propone un modelo de viaje pausado, ligado a la historia, la gastronomía y las tradiciones de cada territorio.

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La distinción se entregó en el marco del VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España, celebrado entre el 23 y el 25 de octubre. El sello Pueblos Mágicos de España existe desde 2016 y busca dar visibilidad a municipios con identidad propia que trabajan por conservar su patrimonio y generar oportunidades económicas a partir del turismo.

Croquis de la villa de Padrón, 1812. (Biblioteca Virtual del Patrimonio Histórico)

La huella de Rosalía de Castro marca el recorrido cultural

Padrón es también la villa donde falleció la escritora Rosalía de Castro, una de las figuras centrales de las letras gallegas. La Casa Museo Rosalía de Castro, conocida como Casa da Matanza, conserva casi intacta la estructura en la que la autora vivió sus últimos años y expone fotografías, objetos personales y escritos que permiten reconstruir su vida y su obra.

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El edificio forma parte de la Ruta de la Camelia y conserva en su jardín un ejemplar de camelia plantado a mediados del siglo pasado. Junto a la casa se extiende el Jardín Botánico-Artístico, declarado Bien de Interés Cultural en 1946, con cerca de 300 especies vegetales. El municipio también es cuna del escritor Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura, cuya fundación mantiene abierta al público su casa natal.

Los pimientos de Padrón, el sello gastronómico del municipio

Pimientos del Padrón y pulpo a la gallega de Pulpería Rial (Web del restaurante)

Ningún recorrido por Padrón se entiende sin mencionar su producto más popular, los pimientos de Padrón. Aunque la denominación de origen protegida corresponde en realidad al Pemento de Herbón, por la parroquia donde se cultivan, el nombre coloquial se impuso en toda España gracias al dicho: “Los pimientos de Padrón, unos pican y otros no”.

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El cultivo se concentra en la parroquia de Herbón, junto al convento franciscano de San Antonio, de donde se vincula la llegada de este pimiento procedente de América. La fiesta del Pemento de Herbón, declarada de Interés Turístico de Galicia, reúne cada año a vecinos y visitantes alrededor de este producto que se sirve frito con sal gruesa en bares y restaurantes de toda la zona.

Cómo llegar a Padrón

Padrón se encuentra a unos 20 kilómetros de Santiago de Compostela y cuenta con estación propia dentro de la línea ferroviaria que conecta A Coruña con Vigo, lo que facilita el acceso en tren desde cualquiera de las dos ciudades. Quienes viajen en coche pueden tomar la autopista AP-9, con salida directa al municipio, mientras que el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, el más cercano, queda a poco más de 30 minutos en coche.

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Otros nueve pueblos reciben reconocimiento regional

Además del premio a Padrón, los organizadores distinguieron a diez localidades con premios regionales: Arjonilla (Jaén), Belmonte de San José (Teruel), Mula (Murcia), Escalona (Toledo), Zalamea de la Serena (Badajoz), Toro (Zamora), Ribadavia (Ourense), Coaña (Asturias), Valdegovía (Álava) y Villa de Mazo (La Palma). Cada una representa a su comunidad autónoma por un rasgo distintivo, desde la cerámica artesanal hasta el senderismo entre espacios naturales protegidos.