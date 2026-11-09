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El enclave de Galicia que fue poblado por fenicios, atacado por vikingos y convertido en lugar de peregrinación

Un pequeño rincón frente al mar donde se cruzan 3.000 años de historia

Ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, en Sanxenxo
Ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, en Sanxenxo (Turismo Sanxenxo).
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Entre los rincones de Galicia que concentran historia y leyenda se encuentra la ermita de A Lanzada, un templo románico del siglo XII levantado sobre un istmo en Sanxenxo, provincia de Pontevedra. El lugar forma parte de los lugares por descubrir en la costa atlántica gallega, con vestigios que abarcan desde la Edad de Hierro hasta las revueltas medievales. A su alrededor se extiende la playa de A Lanzada, escenario de una de las leyendas de Galicia playas más conocidas del país.

El templo se alza junto a una playa de casi tres kilómetros bañada por el Atlántico. Cada año, miles de visitantes recorren este tramo de costa atraídos tanto por su valor arqueológico como por las historias que lo rodean. La combinación de patrimonio religioso, restos romanos y tradición oral convierte a este punto de Pontevedra en una parada obligada para quienes buscan destinos con historia dentro de Galicia.

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La ermita gallega que sobrevivió a vikingos, guerras medievales y siglos de leyendas. (Turismo Sanxenxo)
La ermita gallega que sobrevivió a vikingos, guerras medievales y siglos de leyendas. (Turismo Sanxenxo)

Un asentamiento con casi tres mil años de actividad

Los primeros rastros de ocupación humana en la zona se remontan a la Edad de Hierro. Los hallazgos se concentran en el islote situado frente a la ermita, donde navegantes vinculados a la cultura púnica llegaron en busca de estaño, un material tan valioso como el oro para las civilizaciones antiguas. Con la llegada de los romanos, el enclave se transformó en un centro comercial relevante para toda la costa gallega.

El islote frente a la ermita guarda indicios de un poblamiento todavía más antiguo. Su alcance exacto solo podrá determinarse con nuevas excavaciones en los próximos años. Este dato convierte al lugar en uno de los yacimientos más activos de la región de O Salnés.

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En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

De la defensa militar a la cristianización del culto pagano

La posición estratégica del istmo motivó la construcción de una torre medieval destinada a repeler los ataques normandos y musulmanes que azotaron la costa gallega durante siglos. La fortificación se mantuvo en pie hasta su destrucción en las revueltas irmandiñas del siglo XV, un levantamiento popular que se extendió por buena parte de Galicia. Junto a sus ruinas se conserva la capilla románica que hoy recibe a los peregrinos.

La tradición oral sostiene que el culto a la fertilidad practicado en la zona tiene origen en ritos paganos previos al cristianismo. Con el paso de los siglos, estas prácticas fueron adaptadas e incorporadas a la devoción mariana, sin que exista documentación escrita que confirme su origen exacto. Esta mezcla de fe y leyenda explica por qué la Virgen de A Lanzada es una de las advocaciones con mayor arraigo popular de la comarca.

La romería en su honor se celebra el último fin de semana de agosto y es uno de los eventos religiosos y culturales más concurridos de la región de O Salnés. Durante la jornada, los asistentes recorren tres veces el retablo de la ermita como parte de un ritual vinculado a la protección contra el mal de ojo. El yacimiento, la torre y la capilla forman en conjunto un recorrido que la Diputación de Pontevedra continúa documentando con campañas de excavación periódicas.

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