Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña en Bilbao. (H.Bilbao / Europa Press)

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A tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Popular mantiene su posición como primera fuerza política y conserva, junto a Vox, una mayoría absoluta en el Congreso. Las últimas encuestas publicadas este lunes por El País, la Cadena SER, ABC y La Razón dibujan un escenario favorable al bloque de la derecha después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), aunque ofrecen diagnósticos diferentes sobre la evolución del PSOE y las posibilidades de Pedro Sánchez de recortar distancias con Alberto Núñez Feijóo.

Los tres sondeos realizados por 40dB., GAD3 y NC Report coinciden en situar a los populares por encima del 30% de los votos y a Vox como tercera fuerza política, con una estimación que oscila entre el 18% y el 19,3%. La principal discrepancia aparece en el resultado de los socialistas: mientras 40dB. les concede el 29,9% y reduce a dos puntos la distancia con el PP, GAD3 y NC Report sitúan al partido de Sánchez en el 25,9% y el 25,6%, respectivamente.

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Las tres encuestas se realizaron después del siniestro de Urda, que el pasado 28 de octubre dejó 69 fallecidos, y en plena crisis política por la gestión de la tragedia y la posterior dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El PSOE recorta distancias en la encuesta de 40dB.

El sondeo de 40dB. para El País y la Cadena SER es el que ofrece el escenario más favorable a los socialistas. El PP se mantiene en el 31,9% de estimación de voto, el mismo porcentaje que en la anterior entrega, mientras que el PSOE sube 1,8 puntos y alcanza el 29,9%. La diferencia entre ambas formaciones se reduce así a dos puntos, frente a los cuatro que las separaban en octubre.

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La mejoría socialista coincide con un retroceso de Vox, que pierde nueve décimas y se sitúa en el 18%. La formación de Santiago Abascal interrumpe de esta manera la secuencia de subidas que había encadenado durante los últimos tres meses, aunque continúa siendo el partido que más crece respecto a las elecciones generales de julio de 2023.

En términos parlamentarios, el bloque conservador conservaría la mayoría absoluta. El PP obtendría 129 diputados y Vox 61, lo que elevaría a 190 los representantes de ambas formaciones, 14 por encima de los 176 necesarios. El PSOE conseguiría 119 escaños, pero su recuperación no bastaría para compensar el retroceso de las fuerzas situadas a su izquierda.

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El Frente Amplio de Ada Colau y Emilio Delgado se quedaría en el 5% de los votos y obtendría diez diputados, mientras que Podemos, con Irene Montero como candidata, apenas alcanzaría el 1,2% y correría el riesgo de quedarse fuera del Congreso. La fragmentación de ese espacio político complica las posibilidades de reeditar la actual coalición de Gobierno incluso con el respaldo de las formaciones nacionalistas.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

El trabajo de campo se desarrolló entre el 2 y el 4 de noviembre, con 2.000 entrevistas realizadas por internet. El tramo final de la encuesta coincidió con las horas posteriores a la dimisión de Puente.

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GAD3 y NC Report mantienen al PSOE a más de seis puntos

Las otras dos encuestas publicadas este lunes ofrecen una fotografía bastante menos favorable a Pedro Sánchez. El barómetro de GAD3 para ABC sitúa al PP en el 31,9% de los votos, con 136 escaños, frente al 25,9% del PSOE, que conseguiría 103 diputados. La distancia entre ambos partidos se amplía hasta los seis puntos, mientras que Vox alcanza el 18,6% y obtendría 63 representantes.

La suma de PP y Vox llegaría a los 199 diputados, una mayoría absoluta holgada que permitiría a Feijóo gobernar con el respaldo de Abascal. En el otro bloque, el Frente Amplio obtendría doce escaños y el espacio de Podemos apenas conservaría representación, por lo que las fuerzas de izquierda quedarían muy lejos de una mayoría alternativa.

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El trabajo de campo de GAD3 se realizó entre el 3 y el 5 de noviembre, con 1.502 entrevistas telefónicas a ciudadanos mayores de edad con derecho a voto. La encuesta se llevó a cabo después del accidente ferroviario y de la dimisión del ministro de Transportes.

La estimación de NC Report para La Razón es la que concede al PP la mayor ventaja sobre los socialistas. Los populares alcanzarían el 32,6% de los sufragios y entre 136 y 138 diputados, mientras que el PSOE permanecería en el 25,6%, con una horquilla de entre 99 y 101 escaños. La diferencia entre los dos grandes partidos se situaría en siete puntos.

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Vox mantendría el 19,3% de intención de voto y elevaría ligeramente su representación hasta los 67-69 diputados. De esta manera, la suma de PP y Vox alcanzaría entre 203 y 207 escaños, al menos 27 por encima de la mayoría absoluta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanza un dardo a los líderes del Partido Popular y Vox sobre sus intervenciones en la televisión pública: "Feijóo no va a la televisión pública para que le pregunten de las pensiones y por eso Abascal no va a Broncano, o si va es con un público que él decida".

El estudio también refleja la debilidad del espacio situado a la izquierda del PSOE. El Frente Amplio conservaría el 6,9% de los votos y entre nueve y diez diputados, mientras que Podemos se movería en el 2,4%, con posibilidades de quedarse sin representación parlamentaria.

La encuesta de NC Report se elaboró entre el 2 y el 5 de noviembre. Respecto a su anterior entrega, el PP pierde cuatro décimas, el PSOE permanece en el mismo porcentaje y Vox conserva el 19,3%. El reparto de escaños apenas experimenta variaciones y mantiene prácticamente intacta la ventaja de la derecha.

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