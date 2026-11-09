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El asalto a la casa de Marius Borg en la residencia real de Skaugum pone en jaque la seguridad de la monarquía noruega

El pasado viernes, 6 de noviembre, un hombre accedió a la residencia del hijo mayor de la reina Mette-Marit en busca de la princesa heredera Ingrid Alexandra

Marius Borg reside en una vivienda especial dentro del recinto de Skaugum (Montaje Infobae).
Marius Borg reside en una vivienda especial dentro del recinto de Skaugum (Montaje Infobae).
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La familia real noruega atraviesa unos días de especial preocupación después de la alarmante noticia que ha sacudido a la monarquía en los últimos días: un desconocido consiguió acceder por la fuerza a la vivienda de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, situada en el recinto de Skaugum. El incidente, ocurrido durante la noche del pasado viernes 6 de noviembre, ha provocado que los servicios de seguridad revisen los protocolos de protección de la residencia oficial de los reyes Haakon y Mette-Marit, que se encuentra a escasa distancia del domicilio del joven. La facilidad con la que el intruso logró entrar en la propiedad ha causado una gran preocupación en el entorno de la Corona.

Los hechos sucedieron poco antes de la medianoche, cuando un hombre se presentó en la puerta de la casa de Marius. Según las informaciones publicadas por la prensa noruega, el individuo comenzó a golpear y dar patadas a la entrada hasta conseguir acceder al interior de la vivienda. El joven, que actualmente permanece bajo arresto domiciliario y lleva un dispositivo electrónico de vigilancia en el tobillo, se encontró entonces frente a un desconocido que había irrumpido en su hogar.

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Marius consiguió finalmente expulsarlo y evitar que permaneciera dentro de la casa. Sin embargo, el episodio le provocó un importante sobresalto. El hombre habría manifestado que había acudido para visitarlo, aunque posteriormente, durante su detención, ofreció otra explicación: aseguró que su verdadero propósito era encontrarse con la princesa Ingrid Alexandra, hermana de Marius por parte de madre y heredera al trono noruego.

De acuerdo con la información publicada por VG, el sospechoso, de alrededor de 30 años, había viajado desde el norte de Noruega hasta Oslo ese mismo día. Cuando llegó a Skaugum llevaba una maleta, distintos zapatos y varias cartas cuyo contenido no ha trascendido. Después del incidente, ambos mantuvieron una conversación que fue grabada en vídeo y posteriormente difundida parcialmente por el medio Se og Hør.

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Día Nacional en la residencia de Skaugum, Noruega, donde viven el rey Haakon V y la reina Mette-Marit. (Foto de DPPA/Sipa USA)
Día Nacional en la residencia de Skaugum, Noruega, donde viven el rey Haakon V y la reina Mette-Marit. (Foto de DPPA/Sipa USA)

Un cambio de opinión en las autoridades

La intervención de los agentes se produjo después de que Marius alertara de lo sucedido. El hombre fue detenido inicialmente por el Servicio de Seguridad de la Policía noruega, antes de quedar a disposición de las autoridades policiales.

La gestión del caso también ha generado cierta controversia. En un primer momento, los investigadores optaron por no abrir diligencias penales contra el individuo y contemplaron su expulsión. Sin embargo, la decisión cambió durante el domingo, cuando la policía anunció que iniciaría una investigación por los posibles delitos de entrada ilegal en una vivienda y lesiones corporales.

El fiscal Henrik Horverak Steenfeldt-Foss explicó a VG que la apertura del procedimiento respondía a los nuevos datos conocidos sobre lo ocurrido. No obstante, insistió en que la investigación se encuentra todavía en una fase inicial y que, por el momento, no se han presentado cargos contra el sospechoso. Los agentes tienen previsto tomar declaración tanto a Marius como al hombre detenido para reconstruir lo sucedido.

La residencia del rey Haakon V y la reina Mette-Marit de Noruega, 17 de mayo de 2025. (Grosby).
La residencia del rey Haakon V y la reina Mette-Marit de Noruega, 17 de mayo de 2025. (Grosby).

El abogado de Marius, Alexander Greaker, confirmó que su representado sería interrogado y lamentó que hubiera tenido que vivir una situación de estas características en su propia casa. “Ser abordado en su domicilio fue una experiencia desagradable e insegura”, trasladó al diario noruego.

El historial del detenido también ha despertado inquietud. Según la información publicada por VG, el hombre ha sido condenado por delitos violentos en seis ocasiones desde 2020, la última de ellas en 2025. Además, habría permanecido ingresado anteriormente en una institución psiquiátrica. El periódico ha decidido no revelar su identidad, al considerar que el procedimiento todavía se encuentra en una etapa demasiado temprana.

Los reyes, pendientes de la seguridad de su residencia

Más allá de las consecuencias judiciales, el episodio ha tenido un impacto directo en la protección de Skaugum. Según ha informado Se og Hør, se han puesto en marcha nuevas medidas de vigilancia y se está estudiando la necesidad de incrementar los dispositivos de seguridad dentro del recinto. El objetivo es evitar que una situación similar vuelva a repetirse y garantizar la protección de todos sus habitantes, y garantizar la integridad de la princesa heredera Ingrid Alexandra.

La preocupación tiene una explicación evidente: la casa de Marius se encuentra a unos cientos de metros de la residencia principal, donde viven los reyes Haakon y Mette-Marit. Por tanto, el acceso del desconocido a la vivienda del joven ha abierto interrogantes sobre la seguridad del conjunto de la propiedad y sobre la facilidad con la que alguien ajeno a la familia pudo acercarse hasta allí.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Caroline Vagle, especialista en Casa Real del citado medio, ha valorado la gravedad de lo sucedido y sus posibles consecuencias para la institución: “Es muy alarmante que un desconocido pueda entrar en la casa de Marius y atacarlo, a tan solo unos cientos de metros de donde viven los reyes. Cuando algo así ocurre en Skaugum, también afecta a la seguridad de la familia real”, ha señalado.

La situación también alcanza a Ingrid Alexandra, a quien el detenido aseguró que pretendía visitar. La posibilidad de que el hombre hubiera viajado expresamente para encontrarse con la futura reina añade un nuevo elemento de preocupación a un episodio que, inicialmente, parecía afectar únicamente a Marius. “Me gustaría creer que esto es muy desagradable tanto para Mette-Marit como para Haakon e Ingrid Alexandra”, ha reflexionado Vagle.

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