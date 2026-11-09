España

Libros de Amazon España: quién es el autor más leído este 9 de noviembre

Estos títulos se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este año

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)
Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de mantener al borde de la silla a quienes los consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha pasado por una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

PUBLICIDAD

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o hasta recurrir a las tabletas electrónicas y Kindle, que es el lector de libros exclusivo de Amazon.

PUBLICIDAD

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una oleada de títulos y autores de diversos géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon España podría ser una buena guía para saber cuál será el siguiente texto a leer.

Cuáles son los libros más vendidos

Un Asesinato Por Navidad: Calendario de Adviento de Enigmas de Lógica para Adultos y Jóvenes: 24 días, 48 Pruebas y 49 Sospechosos

Autor: Sanrig

Murdoku: 80 acertijos de lógica y asesinatos: 80 acertijos de lógica y asesinatos (Voces de hoy)

Autor: Manuel Garand

La hora antes del alba: Premio Planeta 2026 (Autores Españoles e Iberoamericanos)

Autor: Isabel Allende

NAVIDAD, SANGRIENTA NAVIDAD: Calendario de Adviento de Enigmas de Lógica para Adultos y Jóvenes - Pasatiempos de misterio y true crime para adultos.

Autor: Daniel Vergel

La abadía sin ojos: Saint Ophiel (Ediciones B)

Autor: Jordi Wild

Morir para ser yo: Mi viaje a través del cáncer y la muerte hasta el despertar y la verdadera curación. (Advaita)

Autor: Anita Moorjani

Todas las noches, todas las ciudades: Los Valles Tranquilos (Áncora & Delfín)

Autor: Dolores Redondo

Calendario de Adviento Escape Room para adultos: El misterio del Expreso Nocturno. 24 enigmas, una sola noche y un tren del que nadie puede bajar. ¿Conseguirás escapar antes de Navidad?

Autor: Niklas Falkner

Cómo ganar a los fachas: (Leer antes de votar)

Autor: Gabriel Rufián Romero

La vida según Joselito: 14 (Policán)

Autor: Dav Pilkey

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

España y sus lectores

Personas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)
Personas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los "lectores frecuentes" se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como "ocasionales" sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesAmazon LibrosAmazon Libros España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El ejercicio de pilates recomendado por expertos para fortalecer la espalda y mejorar la postura

Esta postura de pilates mejorar el control corporal y favorecer el equilibrio entre fuerza y flexibilidad

El ejercicio de pilates recomendado por expertos para fortalecer la espalda y mejorar la postura

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

El 55,8% de la oferta publicada en las capitales españolas corresponde a modalidades distintas al arrendamiento residencial

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aviso rojo de la Aemet: Ávila y Cáceres se enfrentan este martes a “peligro extraordinario” por las intensas lluvias de la borrasca Bruna

El organismo público advierte del peligro por inundaciones y el aumento significativo de los caudales, puesto que podrían alcanzarse acumulados superiores a 120 l/m² en doce horas

Aviso rojo de la Aemet: Ávila y Cáceres se enfrentan este martes a “peligro extraordinario” por las intensas lluvias de la borrasca Bruna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por acusarla de entregarle un sobre con documentos de una supuesta financiación del PSOE con petróleo venezolano

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

ECONOMÍA

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid