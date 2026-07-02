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El pueblo de Galicia que cuenta con una isla propia: playas para todos los gustos, conserveras e historias de piratas y marineros

Es el destino ideal para disfrutar de un fin de semana tranquilo, a pesar de haber tenido un pasado lleno de atracos e incendios

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El lugar de Galicia único para visitar: Bueu
El enclave único de Galicia. (Wikimedia Commons)

Enclavado en el corazón de las Rías Baixas, Bueu es uno de esos destinos que cautivan por la combinación de historia, mar y paisajes únicos. Este pueblo marinero de la provincia de Pontevedra destaca por ser el único de Galicia con una isla propia habitada, la Isla de Ons, y por ofrecer un litoral de diez kilómetros jalonado de playas de arena blanca y aguas transparentes, idóneo para quienes buscan tranquilidad o aventura durante los meses de verano.

La vinculación de Bueu con el mar se remonta a tiempos inmemoriales. Bajo sus calles empedradas perviven leyendas de pasadizos secretos que unirían la costa con antiguos pazos, testimonios de épocas en las que piratas y corsarios desembarcaban en sus playas y sembraban el miedo entre los habitantes. A lo largo de los siglos, el municipio fue escenario de incursiones como la de los piratas ingleses, que en 1594 incendiaron la Isla de Ons, y la de los corsarios turcos, que arrasaron Domayo y Cangas en el siglo XVII.

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La memoria de aquellos tiempos turbulentos se mezcla hoy con la serenidad de un pueblo donde aún van a descansar más de cien embarcaciones y donde la industria conservera sigue marcando la identidad local, una herencia que se remonta a la época romana.

Un litoral con playas para todos los gustos

El litoral de Bueu es uno de sus mayores atractivos. Desde el extenso arenal de Lapamán, famoso por sus atardeceres y ubicado en el límite con Marín, hasta las recónditas calas de Reventóns en Beluso, la costa ofrece opciones para todos los gustos. Algunas playas cuentan con todos los servicios y Bandera Azul, como Portomaior, Area de Bon, Lagos, Lapamán y Estaleiro de Purro. Otras, como A Roiba o Mourisca, seducen por su carácter salvaje y la vegetación que casi roza el agua.

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Este enclave es uno de los destinos más visitados de Galicia gracias a todos sus encantos, los cuales se pueden descubrir a través de sus rutas de senderismo. Además, tan solo se puede llegar en barco

La Isla de Ons, incluida en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, es una de las cinco parroquias de Bueu y destino imprescindible para los amantes de la naturaleza. Su litoral virgen esconde arenales de ensueño como Melide, considerada la más bella de la isla y famosa por sus aguas cristalinas y arena fina. Las rutas de senderismo y los miradores permiten descubrir la biodiversidad y la tranquilidad que caracterizan a este enclave.

Historia, patrimonio y leyendas de Beue

Los vestigios arqueológicos de castros y necrópolis atestiguan la ocupación humana desde el Neolítico y la Edad de Bronce. Bueu se agrupa en cinco parroquias, una de ellas la propia Isla de Ons, y su historia está marcada por la resistencia a invasiones y el desarrollo de la actividad pesquera y conservera. Durante el siglo XVIII, la abundancia de sardina impulsó la economía local y la proliferación de fábricas de salazón, que en el XIX se diversificaron con la llegada de empresarios catalanes e italianos, especialmente la familia Massó, cuya antigua fábrica alberga hoy un museo.

Isla de Ons, en Pontevedra (Shutterstock).
La isla a la que se accede desde Beue. (Shutterstock)

El patrimonio civil y religioso se reparte por las diferentes parroquias. Destacan el Pazo de Santa Cruz, con capilla dedicada a Santa Ifigenia y esplendor alcanzado en el siglo XVII, y otras casas señoriales como los pazos de Ouril, Castrelo, do Casal y la Casa Grande do Placer. Entre las iglesias, sobresalen la de San Martín de Bueu, la románica de Santa María de Cela, la de Santa María de Beluso y la de Santiago de Ermelo, reconstruida en 1774. En Ermelo se levanta también la cruz de piedra, que con siete metros corona el mirador más alto del municipio y ofrece panorámicas inigualables de las Rías Baixas.

El casco urbano de Bueu conserva la esencia de su pasado marinero. Frente a la antigua Casa del Mar, la chimenea de la fábrica Massó y el Estaleiro de Purro, la última carpintería de ribera de la ría, recientemente rehabilitada, son testigos de la tradición pesquera e industrial. Junto a la playa urbana Banda do Río se encuentra la cueva conocida como Burato da Londra, envuelta en leyendas sobre túneles que unirían la costa con el monte Liboreiro o incluso con el Pazo de Santa Cruz.

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