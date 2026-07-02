El pueblo de Galicia que cuenta con una isla propia: playas para todos los gustos, conserveras e historias de piratas y marineros

Enclavado en el corazón de las Rías Baixas, Bueu es uno de esos destinos que cautivan por la combinación de historia, mar y paisajes únicos. Este pueblo marinero de la provincia de Pontevedra destaca por ser el único de Galicia con una isla propia habitada, la Isla de Ons, y por ofrecer un litoral de diez kilómetros jalonado de playas de arena blanca y aguas transparentes, idóneo para quienes buscan tranquilidad o aventura durante los meses de verano.
La vinculación de Bueu con el mar se remonta a tiempos inmemoriales. Bajo sus calles empedradas perviven leyendas de pasadizos secretos que unirían la costa con antiguos pazos, testimonios de épocas en las que piratas y corsarios desembarcaban en sus playas y sembraban el miedo entre los habitantes. A lo largo de los siglos, el municipio fue escenario de incursiones como la de los piratas ingleses, que en 1594 incendiaron la Isla de Ons, y la de los corsarios turcos, que arrasaron Domayo y Cangas en el siglo XVII.
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La memoria de aquellos tiempos turbulentos se mezcla hoy con la serenidad de un pueblo donde aún van a descansar más de cien embarcaciones y donde la industria conservera sigue marcando la identidad local, una herencia que se remonta a la época romana.
Un litoral con playas para todos los gustos
El litoral de Bueu es uno de sus mayores atractivos. Desde el extenso arenal de Lapamán, famoso por sus atardeceres y ubicado en el límite con Marín, hasta las recónditas calas de Reventóns en Beluso, la costa ofrece opciones para todos los gustos. Algunas playas cuentan con todos los servicios y Bandera Azul, como Portomaior, Area de Bon, Lagos, Lapamán y Estaleiro de Purro. Otras, como A Roiba o Mourisca, seducen por su carácter salvaje y la vegetación que casi roza el agua.
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La Isla de Ons, incluida en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, es una de las cinco parroquias de Bueu y destino imprescindible para los amantes de la naturaleza. Su litoral virgen esconde arenales de ensueño como Melide, considerada la más bella de la isla y famosa por sus aguas cristalinas y arena fina. Las rutas de senderismo y los miradores permiten descubrir la biodiversidad y la tranquilidad que caracterizan a este enclave.
Historia, patrimonio y leyendas de Beue
Los vestigios arqueológicos de castros y necrópolis atestiguan la ocupación humana desde el Neolítico y la Edad de Bronce. Bueu se agrupa en cinco parroquias, una de ellas la propia Isla de Ons, y su historia está marcada por la resistencia a invasiones y el desarrollo de la actividad pesquera y conservera. Durante el siglo XVIII, la abundancia de sardina impulsó la economía local y la proliferación de fábricas de salazón, que en el XIX se diversificaron con la llegada de empresarios catalanes e italianos, especialmente la familia Massó, cuya antigua fábrica alberga hoy un museo.
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El patrimonio civil y religioso se reparte por las diferentes parroquias. Destacan el Pazo de Santa Cruz, con capilla dedicada a Santa Ifigenia y esplendor alcanzado en el siglo XVII, y otras casas señoriales como los pazos de Ouril, Castrelo, do Casal y la Casa Grande do Placer. Entre las iglesias, sobresalen la de San Martín de Bueu, la románica de Santa María de Cela, la de Santa María de Beluso y la de Santiago de Ermelo, reconstruida en 1774. En Ermelo se levanta también la cruz de piedra, que con siete metros corona el mirador más alto del municipio y ofrece panorámicas inigualables de las Rías Baixas.
El casco urbano de Bueu conserva la esencia de su pasado marinero. Frente a la antigua Casa del Mar, la chimenea de la fábrica Massó y el Estaleiro de Purro, la última carpintería de ribera de la ría, recientemente rehabilitada, son testigos de la tradición pesquera e industrial. Junto a la playa urbana Banda do Río se encuentra la cueva conocida como Burato da Londra, envuelta en leyendas sobre túneles que unirían la costa con el monte Liboreiro o incluso con el Pazo de Santa Cruz.
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