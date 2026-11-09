El pueblo donde se crió Santiago Abascal, candidato de Vox en las elecciones generales 2026: tiene la cascada más alta de la península y fue uno de los escenarios de las Guerras Carlistas

Santiago Abascal se crio en Amurrio, en Álava (Montaje Infobae)

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Desde que Pedro Sánchez anunció que adelantaría las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, los españoles participan más que nunca en el debate sobre a quién van a votar y los motivos. Y es que el panorama social, con la huelga general del 11 de noviembre y la crisis de vivienda, ha dejado aún más preguntas sobre lo que pasará en las urnas en los próximos días. Entre los favoritos se encuentra, un año más, el partido de ultraderecha Vox, liderado por Santiago Abascal.

En una de sus últimas entrevistas, el candidato anunciaba que “Vox no va a dar sorpresas”, pues su programa se iba a construir en tres ejes principales que han defendido durante los últimos meses: la desregulación, la remigración y la prioridad nacional. Esta nueva cita con las urnas suscita de nuevo el interés por las raíces de los candidatos. En el caso de Abascal, tuvo una infancia en un municipio vasco donde también inició su vida pública, antes de ser parlamentario vasco de 2004 a 2009, licenciarse en Sociología por la Universidad de Deusto en 2003 y fundar la Fundación DENAES.

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Amurrio, el pueblo alavés que vio crecer al dirigente político, es una histórica villa situada en la comarca de la Cuadrilla de Ayala. Según Turismo Euskadi, se le conoce bajo el sobrenombre de ‘El crucero’, por ser un punto clave de comunicación entre las tierras de Castilla y los puertos del Cantábrico. Además, al estar rodeada por bosques de roble y pinares, la localidad combina a la perfección como importante núcleo industrial con un apreciado entorno rural.

Santiago Abascal se crio en uno de los pueblos donde se refugió Carlos María Isidro de Borbón (Montaje Infobae)

El refugio de don Carlos para diseñar una estrategia contra su sobrina

La historia de Amurrio hunde sus raíces en la época romana, cuando la comarca de Ayala se situaba entre las tribus de los caristios y autrigones, conservando vestigios en Aloria, Delika, Artómaña y el propio suelo municipal. Entre los siglos XI y XII, la zona quedó integrada en el Reino de Navarra, apareciendo Ugarte en 1040 bajo el dominio de García V el de Nájera y vinculada a jefes militares de la corona navarra, como detalla el portal de Turismo Rural en Amurrio.

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Para proteger las rutas de carreteros hacia el mar, se levantaron torres defensivas como Saerín, Mariaka y la Casa-Torre Ugarte-Mariaka en Landako. En este barrio se ubica el Campo de Armuru, donde celebraban sus juntas los Cinco Concejos (Amurrio, Larrinbe, Derendano, Etxegoien y Olabezar). En 1463, la población se incorporó a las Hermandades de Álava, manteniendo sus fueros e hidalguía bajo el mayorazgo fundado por Pedro López de Ayala en 1373.

Durante la Guerra de la Independencia (1808), el municipio sufrió la presencia de tropas francesas y conserva el caserío “Bonaparte”, hito ligado a las reuniones preparatorias de la batalla de Vitoria en 1813. Muy poco después, Amurrio fue escenario clave en las Guerras Carlistas. Y es que en 1835 el pretendiente a la corona, Carlos María Isidro de Borbón, hermano del rey Fernando VII y el tío de la reina Isabel II, instaló allí su cuartel general. Mientras que otros puntos como Artómaña, Baranbio y Lezama actuaron como enclaves estratégicos.

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El Salto del Nervión en Amurrio, Álava (Salto Nervión)

Tras separarse de Ayala y constituir ayuntamiento propio en 1842, obtuvo el título de villa en 1919 concedido por Alfonso XIII. Su posterior despegue industrial con la orfebrería, la producción de licores y el sector siderúrgico consolidó la transformación de este histórico enclave alavés.

Una caída libre a 222 metros de altura

A su herencia histórica se suma el principal atractivo paisajístico y turístico del territorio actual. Y es que en su término municipal se ubica el nacedero del río Nervión, origen de la ría de Bilbao. Allí se halla el Salto del Nervión, una impresionante cascada con una caída vertical de más de 222 metros, siendo la más alta de toda la península ibérica. Este hito natural, situado entre Álava y Burgos en el entorno del Monte Santiago, se puede contemplar desde el Mirador del Nervión o recorriendo el vertiginoso Cañón de Delika desde su base.

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El Salto del Nervión en Amurrio, Álava (Patrimonio Natural)

Por otro lado, la riqueza monumental de la villa no se queda atrás. Desde el Ayuntamiento resaltan, como los imprescindibles de la región, la Casa Torre Ugarte (de 1718, reconvertida en Casa de Cultura municipal) y la ermita de San Antón del siglo XVI, sede de la histórica Junta de Armuru y de alardes defensivos contra tropas francesas.

Asimismo, la iglesia de Santa María, con orígenes románicos del siglo XIII y reforma renacentista del siglo XVI, famosa por contar con el primer carillón de Euskadi dotado de 25 campanas, y la escultura “GUK”, obra de 31 toneladas de acero realizada por Ángel Camino en el parque Juan de Urrutia.

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