España

Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por acusarla de entregarle un sobre con documentos de una supuesta financiación del PSOE con petróleo venezolano

La presidenta encargada de Venezuela niega haber entregado al empresario una documentación que este vincula con bonos de la petrolera estatal PDVSA y una presunta operación para financiar a los socialistas y a la Internacional Socialista

El comisario Víctor de Aldama y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez. (Montaje Infobae)
El comisario Víctor de Aldama y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez. (Montaje Infobae)
Guardar

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella contra el empresario Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad, después de que este asegurase públicamente que fue ella quien le entregó un sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA con documentación que, según su versión, estaría relacionada con una supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista. La dirigente venezolana niega rotundamente haber tenido conocimiento de la existencia del documento y sostiene que nunca se lo entregó al comisionista, que ya había puesto el sobre a disposición de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre los pagos en efectivo del partido.

Rodríguez ya había advertido en julio de que presentaría una querella contra Aldama si no se retractaba de sus declaraciones. La dirigente venezolana, representada por el despacho ILOCAD, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, había iniciado previamente los trámites para llevar al empresario ante los tribunales por las acusaciones que realizó los días 4 y 5 de febrero de 2026 en los programas de televisión ‘Diario de la Noche’, de Telemadrid, y ‘Horizonte’, de Cuatro. El 16 de julio se celebró un acto de conciliación en un juzgado de Madrid, en el que el abogado del empresario comunicó que su cliente no iba a retractarse de sus palabras. La falta de acuerdo abrió la vía para que Rodríguez formalizase la querella.

PUBLICIDAD

La querella sostiene que esas afirmaciones atribuyen a Rodríguez una participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponde. Por ello, solicita al juzgado que reclame a ambas cadenas las grabaciones íntegras de las entrevistas y que tome declaración a Aldama para esclarecer las circunstancias en las que realizó las acusaciones.

Un sobre con el nombre de Delcy Rodríguez que apareció en el teléfono de Aldama

El origen de la disputa se remonta a febrero de 2020, cuando, según la documentación examinada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Aldama recibió un sobre de color marrón relacionado con PDVSA. En el envoltorio figuraba como remitente Manuel Quevedo, entonces presidente de la petrolera estatal venezolana, y como destinataria Delcy Rodríguez, que en aquel momento ocupaba la vicepresidencia del país y la cartera de Hidrocarburos.

PUBLICIDAD

Los investigadores encontraron una fotografía del documento en el teléfono del empresario, que había dejado parte de su documentación sensible bajo custodia de su socio Luis Alberto Escolano. En la imagen aparecía también un sello de recepción de la Vicepresidencia de Venezuela, fechado el 4 de febrero de 2020. La UCO consideró relevante la intermediación que habría desempeñado Rodríguez en el recorrido del documento porque, según su reconstrucción, la dirigente venezolana habría recibido la documentación y posteriormente se la habría hecho llegar a Aldama.

La fecha llamó la atención de los investigadores porque se produjo apenas quince días después de la llegada de Rodríguez a Madrid, el 20 de enero de 2020, en un viaje que terminó convirtiéndose en una crisis diplomática conocida como el ‘Delcygate’. La entonces vicepresidenta venezolana aterrizó en el aeropuerto de Barajas, donde se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pese a la prohibición europea de entrar en territorio comunitario que pesaba sobre ella. Su estancia en España se prolongó durante unas ocho horas, tras las cuales continuó su viaje hacia Turquía.

El empresario Víctor de Aldama a su salida del Tribunal Supremo. (Fernando Sánchez / Europa Press)
El empresario Víctor de Aldama a su salida del Tribunal Supremo. (Fernando Sánchez / Europa Press)

Sin embargo, la supuesta entrega del sobre a Aldama está fechada el 4 de febrero, por lo que no se corresponde con aquella breve estancia en Madrid. La documentación conocida tampoco permite establecer dónde se produjo el intercambio ni en qué circunstancias llegó físicamente a manos del empresario. La UCO situó la recepción del documento en esa fecha a partir del sello que aparece en la fotografía.

Aldama lo vincula con una supuesta financiación del PSOE

El empresario habló del asunto por primera vez ante el juez Santiago Pedraz el 29 de enero de 2026, cuando declaró como investigado en la causa que investiga un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos relacionado con la empresa Villafuel. Durante el interrogatorio, el fiscal Anticorrupción le preguntó por la relación del documento con el negocio petrolero. Aldama respondió que estaba relacionado con “la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista” y señaló a Delcy Rodríguez como la persona que se lo había entregado.

Tras escuchar su versión, Pedraz remitió una copia de su comparecencia al juez Ismael Moreno, que instruye en la Audiencia Nacional una pieza separada y secreta sobre los pagos en metálico realizados en el entorno del PSOE. En esa investigación se examinan, entre otros extremos, los abonos efectuados a dirigentes y empleados del partido y la posibilidad de que algunos de ellos pudieran constituir delitos de blanqueo o estar relacionados con una presunta financiación irregular.

Fue en este procedimiento donde Aldama terminó entregando el sobre original a mediados de marzo, acompañado de su abogado. El juez Moreno había reclamado el documento después de conocer las manifestaciones del empresario ante Pedraz. Aldama compareció también ante el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción para explicar su procedencia y el contenido que le atribuía. Esa declaración quedó bajo secreto de sumario.

Según la versión del comisionista, la documentación estaría relacionada con bonos o cupos de petróleo venezolano de PDVSA y con una supuesta operación para canalizar fondos hacia el PSOE y la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez. Aldama ha vinculado así el negocio de los hidrocarburos con una posible utilización de los beneficios de su comercialización para financiar a ambas organizaciones. Se trata, no obstante, de una hipótesis sostenida por el empresario cuya veracidad y alcance deben determinar los investigadores.

La defensa de Rodríguez cuestiona la entrega y la trazabilidad

La querella presentada ahora pone el foco en la falta de pruebas que permitan identificar a Delcy Rodríguez como la persona que entregó el documento. Sus abogados subrayan que en el propio sobre no aparece ninguna evidencia que acredite que fuera ella quien lo puso en manos de Aldama y cuestionan las circunstancias en las que el empresario habría conservado el envoltorio durante más de seis años antes de entregarlo a la Justicia.

La representación de la dirigente venezolana también señala que el sello de recepción estampado por un funcionario no incluye el apellido de Aldama ni permite identificarlo como destinatario del documento. A su juicio, tampoco existe información suficiente sobre la trazabilidad del sobre desde su supuesta recepción en febrero de 2020 hasta su aparición en las investigaciones judiciales.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos.

Los abogados insisten en que Rodríguez nunca tuvo conocimiento de la existencia del documento ni de su contenido y rechazan que se la vincule con una presunta operación de financiación irregular. También recuerdan que la dirigente venezolana no está siendo investigada en la causa judicial a la que Aldama aludió durante sus intervenciones televisivas.

La querella considera que las manifestaciones del empresario pueden constituir un delito de injurias graves con publicidad, que castiga la imputación de hechos realizada con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. Este delito puede conllevar una multa de entre seis y catorce meses cuando se comete con publicidad.

Temas Relacionados

VenezuelaVíctor de AldamaDelcy RodríguezPSOEJusticiaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De ser una fuente de energía natural a cuidar los músculos: todos los beneficios de comer higos para la salud

Estas frutas son típicas de principios del otoño y destacan por su sabor y su composición nutricional

De ser una fuente de energía natural a cuidar los músculos: todos los beneficios de comer higos para la salud

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 9 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 9 noviembre

La emotiva despedida de Arturo Pérez-Reverte a su perro Sherlock: “El mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble”

El autor de ‘La rabla de Flandes’ mantiene una presencia activa en redes y ha compartido con sus seguidores la triste noticia

La emotiva despedida de Arturo Pérez-Reverte a su perro Sherlock: “El mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble”

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Tratar los problemas de sueño en los hombres podría mejorar la calidad de su esperma, según un estudio

Una investigación china relaciona la apnea obstructiva del sueño con una menor motilidad de los espermatozoides

Tratar los problemas de sueño en los hombres podría mejorar la calidad de su esperma, según un estudio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid