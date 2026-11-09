El ejercicio de pilates recomendado por expertos para fortalecer la espalda y mejorar la postura

Un grupo de personas realiza el ejercicio de swimming durante una clase de pilates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En pilates, cada movimiento tiene un propósito: fortalecer la musculatura, mejorar el control corporal y favorecer el equilibrio entre fuerza y flexibilidad. Uno de los ejercicios que mejor representa esta filosofía es el swimming, (cuyo nombre significa “nadar” en inglés) que reproduce, sobre la esterilla, el movimiento alterno de brazos y piernas característico de la natación.

Aunque aparentemente sencillo, este ejercicio constituye un trabajo físico muy completo, especialmente beneficioso para la musculatura de la espalda y la estabilidad del tronco. El swimming se realiza tumbado boca abajo, con los brazos extendidos hacia delante y las piernas estiradas. Desde esa posición, se elevan ligeramente el pecho, la cabeza y las extremidades, manteniendo la mirada dirigida hacia el suelo para no forzar el cuello. A continuación, se levanta simultáneamente un brazo y la pierna contraria, alternando ambos lados de manera rítmica y controlada, como si se estuviera nadando.

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Uno de sus principales beneficios es el fortalecimiento de la musculatura de la espalda. Durante la ejecución intervienen especialmente los músculos extensores de la columna, los dorsales y la musculatura que contribuye a mantener la estabilidad de la zona lumbar. Este trabajo ayuda a desarrollar una espalda más fuerte y resistente, algo especialmente importante en una sociedad en la que las largas jornadas sentados frente al ordenador y el sedentarismo favorecen las malas posturas y la debilidad muscular.

Una mujer ejecuta el ejercicio de swimming de pilates sobre una esterilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una postura erguida y un abdomen fuerte

Además, el ejercicio contribuye a mejorar la postura corporal. Al trabajar la musculatura posterior del tronco y los hombros, favorece el equilibrio muscular entre la parte anterior y posterior del cuerpo. Esto puede ayudar a mantener una posición más erguida y a mejorar el control de la columna durante las actividades cotidianas. No obstante, sus efectos dependen de una práctica regular y de una ejecución técnicamente correcta.

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Otro aspecto destacado es su capacidad para activar la musculatura abdominal profunda. Aunque el movimiento se concentra principalmente en la espalda y las extremidades, el abdomen debe permanecer activo para estabilizar la pelvis y evitar que la zona lumbar se arquee en exceso. De esta manera, el swimming también trabaja el denominado core, el conjunto de músculos que proporciona estabilidad al tronco y facilita la coordinación de los movimientos.

La coordinación es, precisamente, otra de las capacidades que se desarrollan con este ejercicio. La alternancia de brazo y pierna contrarios exige sincronización, concentración y control del movimiento. Esta combinación permite trabajar la conexión entre las distintas partes del cuerpo y mejorar la conciencia corporal, uno de los principios fundamentales del método pilates.

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Un ejercicio para la resistencia muscular

Asimismo, el swimming favorece la resistencia muscular, ya que requiere mantener la activación de diferentes grupos musculares durante varias repeticiones. También puede contribuir a mejorar la movilidad de hombros y caderas, siempre que el ejercicio se realice dentro de un recorrido cómodo y sin movimientos bruscos.

Sin embargo, para obtener sus beneficios es fundamental respetar la técnica. No es necesario elevar las extremidades demasiado: lo importante es mantener la longitud del cuerpo, alternar los movimientos con fluidez y evitar balanceos excesivos. Las personas con molestias lumbares deben adaptar el ejercicio o consultar con un profesional antes de incorporarlo a su rutina.

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