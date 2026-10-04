El Mercado Cervantino ideal para visitar del 8 al 12 de octubre: más de 300 puestos, justas medievales y música celta

El Mercado Cervantino vuelve un año más con más de 300 puestos en los que disfrutar la gastronomía, artesanía y más. (Ayuntamiento de Alcalá de Henares)

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Para los amantes de los mercadillos, uno de los más grandes regresa como cada año. Una experiencia casi inmersiva gracias a los cientos de puestos, el concurso de vestimentas y una programación extensa que llega desde primera hora de la mañana a la noche.

Alcalá de Henares retrocede al Siglo de Oro durante cinco días del jueves 8 al lunes 12 de octubre. El Mercado Cervantino, considerado el mercado temático más grande de España, transforma el centro histórico de la ciudad complutense con más de 300 puestos de artesanía y gastronomía, torneos de justas medievales y un festival internacional de música celta. La entrada es gratuita y la cita coincide con el puente de la Hispanidad, lo que facilita una escapada de varios días a menos de una hora de Madrid.

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Uno de los carteles del Mercado Cervantino 2026 de Alcalá de Henares. (Ayuntamiento de Alcalá de Henares)

El evento forma parte de la Semana Cervantina, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Comunidad de Madrid y la número 91 de todo el país. La programación se extiende por las principales plazas y calles del casco histórico: la Plaza de Cervantes, la Plaza de San Diego, la Plaza de los Santos Niños, la Plaza de Palacio, la Calle Mayor, la Calle de San Juan y la Calle de Sandoval y Rojas. Cada rincón se convierte en escenario de pasacalles, teatro callejero y música en directo desde la mañana hasta la noche.

Más de 300 puestos de artesanía y gastronomía

El mercado reúne a cientos de artesanos y comerciantes que instalan sus tenderetes a lo largo del recorrido histórico, con productos que van desde la marroquinería y la cerámica hasta especias, dulces y vino, en un ambiente ambientado con vestuario de época. La oferta se complementa con la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que atrae tanto a coleccionistas como a curiosos.

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Desde las especias, al vino, queso, hasta la marroquinería, cientos de puestos se congregan en Alcalá de Henares entre el 8 y 12 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Huerta del Obispo concentra buena parte de las actividades de recreación histórica: exhibiciones de cetrería a cargo de Francisco Miranda, demostraciones de artillería y entrenamiento de soldados con la compañía Cabalburr, y las justas medievales de Legend Especialistas, que se repiten varias veces al día durante los cinco días de feria. El Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, por su parte, acoge los torneos de caballeros que dan al evento buena parte de su identidad visual, representada este año en un cartel ilustrado por el dibujante Max Hierro.

La música también tiene un peso central en la programación. El Festival Internacional de Música Celta se celebra cada noche en la Huerta del Obispo a partir de las 21:15 horas, con grupos como Grimorium, Gwendal, Kinnia Band y Acibreira. A lo largo del día, agrupaciones como Minstral, Turdión o Gaitas Sirigaitas recorren los distintos itinerarios del mercado con sones medievales y lusitanos.

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Vístete de historia y gana hasta 300 euros en el concurso de vestuario de época

La organización convoca de nuevo el concurso de vestuario de época, abierto a participantes individuales, en pareja o en grupo. La cita con el jurado se celebra el lunes 12 de octubre a las 12:00 horas en el escenario de la Huerta del Palacio Arzobispal, tras un desfile final en el que participan todos los inscritos.

Las inscripciones se realizan en las taquillas de atracciones de la Plaza de Cervantes y en el puesto de venta de entradas de la Huerta del Palacio Arzobispal, hasta las 11:00 horas del mismo lunes 12. El reglamento exige que los participantes paseen por el mercado vestidos de época durante al menos dos jornadas antes de presentarse ante el jurado.

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El premio para la categoría infantil, hasta los 12 años, de participación individual o en pareja, es de 200 euros más diploma. La categoría de mayores, desde los 13 años, también individual o en pareja, otorga 300 euros y diploma. Los grupos de cuatro personas o más, que deben presentar un mismo tema argumental, compiten por 1.000 euros. Las bases completas del concurso están disponibles en formato PDF a través de la web oficial del mercado.

Dónde aparcar en Alcalá de Henares

Alcalá de Henares ofrece parkings gratuitos para aparcar el coche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mercado Cervantino dispone de nueve aparcamientos públicos y tres privados distribuidos por la ciudad para facilitar el acceso durante los cinco días de feria. Entre los públicos figuran el del Antiguo Recinto Ferial, el GAL, el del Paseo de los Pinos, el Roca, el Luis Vives, el de La Garena, el de El Silo, el de la Estación de tren en el Paseo de la Estación y el del Parking Leroy Merlin, en el Centro Comercial La Dehesa, sobre la Carretera Nacional II, kilómetro 32.

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Entre los aparcamientos privados se encuentran el Parking del Mercado, con 148 plazas; el Parking de La Paloma, con 308 plazas, y el Parking de San Lucas, con 236 plazas. La organización recomienda consultar la ubicación de cada aparcamiento con antelación a través de la web o la aplicación oficial del evento para planificar la llegada.

Para quienes necesiten información presencial, hay puntos habilitados en la Plaza de Cervantes y en la Huerta del Obispo. Las oficinas de turismo de la Capilla del Oidor, en la Plaza Rodríguez Marín, y de la Casa de la Entrevista, en la Calle San Juan, atienden del 8 al 12 de octubre de 10:00 a 20:00 horas.

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Una excusa para conocer Alcalá de Henares

Alcalá de Henares. (Magnific)

Más allá del mercado, Alcalá de Henares conserva un patrimonio que justifica por sí solo la visita. La ciudad fue la primera urbe diseñada expresamente como sede universitaria y es el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes, condición que marca buena parte de su identidad cultural y arquitectónica.

El recorrido por el casco histórico permite combinar el bullicio del mercado con una pausa en alguno de los espacios verdes cercanos al centro, ideales para descansar entre puesto y puesto, así como visitar algún edificio histórico o religioso representativo de la ciudad, parte del circuito habitual que atraviesa la Semana Cervantina. La Torre de Santa María, escenario de varias de las funciones infantiles del mercado, es uno de los puntos que concentra actividad durante toda la jornada.

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El plan para el fin de semana

La feria contará con puestos de gastronomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada completa en Alcalá de Henares puede organizarse en tres tramos. La mañana para recorrer los puestos de artesanía y asistir a alguna de las exhibiciones de cetrería o justas medievales en la Huerta del Obispo. La comida en alguno de los establecimientos del casco histórico, antes de que el mercado haga una pausa a las 14:30 horas con la salva de cañón. Para terminar la tarde y noche disfrutando de los pasacalles, el teatro callejero y el cierre con el Festival Internacional de Música Celta, antes de volver a casa.