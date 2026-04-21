La fiesta de Alcalá de Henares en la que puedes viajar a la Antigua Roma durante el puente de mayo: mercados, gladiadores y talleres artesanos

Complutum Renacida, en Alcalá de Henares (Ayto Alcalá de Henares).

Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad y cuna de Cervantes, guarda en su corazón un legado que va mucho más allá de las letras del Siglo de Oro. Bajo sus calles y plazas late la memoria de Complutum, la villa romana que fue origen y motor de la ciudad. Cada año, durante el puente de mayo, Alcalá revive ese pasado imperial con una de las fiestas históricas más singulares del calendario español: Complutum Renacida. Por unos días, la ciudad se transforma y el visitante puede pasear entre patricios, gladiadores y comerciantes, en un viaje a la Antigua Roma sin salir de la Comunidad de Madrid.

La cita es mucho más que una recreación: es una auténtica inmersión en la vida, los oficios, la gastronomía y los espectáculos del mundo romano. El yacimiento de Complutum y el entorno amurallado de la ciudad se convierten en escenario vivo donde familias, curiosos y apasionados de la historia encuentran mercados, talleres, desfiles, campamentos militares y combates que trasladan a todos a la época de los emperadores.

Mercado romano y vida cotidiana: un viaje a la Antigua Roma

El Gran Mercado Romano, que se instala del 30 de abril al 3 de mayo, es el epicentro de la fiesta. Decenas de puestos de artesanía, gastronomía y oficios antiguos recrean el bullicio de una ciudad romana en tiempos de esplendor. Joyas inspiradas en la orfebrería clásica, cerámica, cuero trabajado, ungüentos, juguetes de madera y productos de alimentación comparten espacio con tabernas y tascas donde se puede degustar pan de hogaza, embutidos, vinos y dulces según las recetas de entonces.

El ambiente es total: estandartes, columnas, tiendas de campaña, inscripciones en latín y personajes vestidos de tunicados, patricios o esclavos convierten el paseo por el mercado en una escena digna de un set cinematográfico. Todo está cuidado al detalle para que la experiencia sea inmersiva y rigurosa, tanto para el visitante ocasional como para los apasionados de la historia antigua.

Complutum Renacida, en Alcalá de Henares (Ayto Alcalá de Henares).

Además del mercado, la ciudad se llena de recreaciones históricas en plazas y rincones del casco antiguo. Más de un centenar de recreadores dan vida a la antigua Complutum, mostrando desde matrimonios y rituales romanos hasta talleres de escritura con cálamo en tablillas de cera, juegos infantiles de época, peinados, moda y pequeñas lecciones sobre religión y supersticiones. Las familias pueden participar en gymkanas, talleres para fabricar escudos o coronas de laurel y actividades de mosaico, haciendo de la visita una oportunidad didáctica y divertida.

Campamento militar y combates de gladiadores: la emoción del Imperio

Uno de los grandes atractivos de Complutum Renacida es el Campamento Romano, que despliega toda la parafernalia de legiones y soldados en los días centrales de la fiesta. Aquí, los visitantes pueden adentrarse en tiendas, observar estandartes y armamento y aprender cómo vivían, se entrenaban y combatían los legionarios romanos. Los desfiles militares, las maniobras en formación, las explicaciones sobre tácticas como la formación en tortuga y las presentaciones guiadas del equipo de un legionario —desde el casco y el escudo hasta el gladius— acercan al público a la realidad de la vida militar en el Imperio.

El espectáculo alcanza su punto álgido con los combates de gladiadores, teatralizados en pequeños anfiteatros y en el impresionante Gran Circus Maximus, construido para la ocasión. Narradores y actores explican quiénes eran estos luchadores, cuántos tipos de gladiadores existían y cuál era su papel en el ocio romano, desmontando tópicos cinematográficos y acercando la historia real al público de todas las edades. Entre choques de escudos, exhibiciones de destreza y dramatizaciones, el visitante vive la emoción de los grandes juegos romanos.

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Fiesta, historia y participación para toda la familia

Complutum Renacida no se limita al combate y al mercado. Durante los días de fiesta, Alcalá despliega un completo programa de teatro, cuentacuentos, talleres y demostraciones de vida cotidiana. Matrimonios simbólicos, rituales, juegos infantiles, mosaicos y actividades para todas las edades convierten la cita en una experiencia participativa. El casco histórico se transforma en un escenario abierto donde aprender, disfrutar y redescubrir el pasado romano de la ciudad.

Esta fiesta, que cada año gana más seguidores y recreadores, es ya un referente en España para quienes buscan vivir la historia en primera persona. Alcalá de Henares demuestra que su legado va mucho más allá de Cervantes, y que la antigua Complutum sigue latiendo con fuerza en cada esquina de la ciudad. Una oportunidad única para viajar en el tiempo y sentir el pulso de la Roma imperial a pocos kilómetros de Madrid.