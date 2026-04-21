La fiesta de Alcalá de Henares en la que puedes viajar a la Antigua Roma durante el puente de mayo: mercados, gladiadores y talleres artesanos

Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad y cuna de Cervantes, guarda en su corazón un legado que va mucho más allá de las letras del Siglo de Oro. Bajo sus calles y plazas late la memoria de Complutum, la villa romana que fue origen y motor de la ciudad. Cada año, durante el puente de mayo, Alcalá revive ese pasado imperial con una de las fiestas históricas más singulares del calendario español: Complutum Renacida. Por unos días, la ciudad se transforma y el visitante puede pasear entre patricios, gladiadores y comerciantes, en un viaje a la Antigua Roma sin salir de la Comunidad de Madrid.
La cita es mucho más que una recreación: es una auténtica inmersión en la vida, los oficios, la gastronomía y los espectáculos del mundo romano. El yacimiento de Complutum y el entorno amurallado de la ciudad se convierten en escenario vivo donde familias, curiosos y apasionados de la historia encuentran mercados, talleres, desfiles, campamentos militares y combates que trasladan a todos a la época de los emperadores.
Mercado romano y vida cotidiana: un viaje a la Antigua Roma
El Gran Mercado Romano, que se instala del 30 de abril al 3 de mayo, es el epicentro de la fiesta. Decenas de puestos de artesanía, gastronomía y oficios antiguos recrean el bullicio de una ciudad romana en tiempos de esplendor. Joyas inspiradas en la orfebrería clásica, cerámica, cuero trabajado, ungüentos, juguetes de madera y productos de alimentación comparten espacio con tabernas y tascas donde se puede degustar pan de hogaza, embutidos, vinos y dulces según las recetas de entonces.
El ambiente es total: estandartes, columnas, tiendas de campaña, inscripciones en latín y personajes vestidos de tunicados, patricios o esclavos convierten el paseo por el mercado en una escena digna de un set cinematográfico. Todo está cuidado al detalle para que la experiencia sea inmersiva y rigurosa, tanto para el visitante ocasional como para los apasionados de la historia antigua.
Además del mercado, la ciudad se llena de recreaciones históricas en plazas y rincones del casco antiguo. Más de un centenar de recreadores dan vida a la antigua Complutum, mostrando desde matrimonios y rituales romanos hasta talleres de escritura con cálamo en tablillas de cera, juegos infantiles de época, peinados, moda y pequeñas lecciones sobre religión y supersticiones. Las familias pueden participar en gymkanas, talleres para fabricar escudos o coronas de laurel y actividades de mosaico, haciendo de la visita una oportunidad didáctica y divertida.
Campamento militar y combates de gladiadores: la emoción del Imperio
Uno de los grandes atractivos de Complutum Renacida es el Campamento Romano, que despliega toda la parafernalia de legiones y soldados en los días centrales de la fiesta. Aquí, los visitantes pueden adentrarse en tiendas, observar estandartes y armamento y aprender cómo vivían, se entrenaban y combatían los legionarios romanos. Los desfiles militares, las maniobras en formación, las explicaciones sobre tácticas como la formación en tortuga y las presentaciones guiadas del equipo de un legionario —desde el casco y el escudo hasta el gladius— acercan al público a la realidad de la vida militar en el Imperio.
El espectáculo alcanza su punto álgido con los combates de gladiadores, teatralizados en pequeños anfiteatros y en el impresionante Gran Circus Maximus, construido para la ocasión. Narradores y actores explican quiénes eran estos luchadores, cuántos tipos de gladiadores existían y cuál era su papel en el ocio romano, desmontando tópicos cinematográficos y acercando la historia real al público de todas las edades. Entre choques de escudos, exhibiciones de destreza y dramatizaciones, el visitante vive la emoción de los grandes juegos romanos.
Fiesta, historia y participación para toda la familia
Complutum Renacida no se limita al combate y al mercado. Durante los días de fiesta, Alcalá despliega un completo programa de teatro, cuentacuentos, talleres y demostraciones de vida cotidiana. Matrimonios simbólicos, rituales, juegos infantiles, mosaicos y actividades para todas las edades convierten la cita en una experiencia participativa. El casco histórico se transforma en un escenario abierto donde aprender, disfrutar y redescubrir el pasado romano de la ciudad.
Esta fiesta, que cada año gana más seguidores y recreadores, es ya un referente en España para quienes buscan vivir la historia en primera persona. Alcalá de Henares demuestra que su legado va mucho más allá de Cervantes, y que la antigua Complutum sigue latiendo con fuerza en cada esquina de la ciudad. Una oportunidad única para viajar en el tiempo y sentir el pulso de la Roma imperial a pocos kilómetros de Madrid.