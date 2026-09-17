Parece La Habana, pero está en Asturias: el pueblo de 1.500 habitantes que sorprende con sus mansiones de estilo indiano

Casa de 'El Moreno', en venta en Asturias (Idealista)

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A pocos kilómetros de la frontera con Cantabria, se levanta un pueblo cuyas fachadas parecen sacadas de un barrio colonial de La Habana. Colombres, capital del concejo de Ribadedeva, guarda entre sus calles un conjunto de casonas y palacetes que sus propios habitantes construyeron con la mirada puesta en Cuba, México y Argentina, los países donde muchos de ellos hicieron fortuna antes de regresar.

El fenómeno tiene nombre propio en la historia de España, el de los indianos, esos emigrantes que partieron hacia América a finales del siglo XIX huyendo de la miseria y que, cuando lograron prosperar, volvieron a su tierra natal con el capital suficiente para levantar mansiones que imitaban el estilo de las que habían visto al otro lado del Atlántico. En Colombres, ese legado no quedó disperso ni disimulado, sino que se concentró en un espacio reducido y se conservó con una densidad que no tiene parangón en el resto de la región.

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Casonas coloniales, un museo dedicado a la emigración y una fiesta que revive cada julio el regreso de quienes cruzaron el Atlántico conforman el paisaje de este rincón asturiano. (Wikimedia/Rulf)

Con apenas 1.500 habitantes, este rincón asturiano se ha convertido en destino habitual para quienes buscan una escapada de fin de semana a Asturias fuera de los circuitos más masificados. Su arquitectura, su vinculación con el Camino de Santiago de la Costa y la cercanía de paisajes protegidos lo sitúan como una opción distinta entre los pueblos con encanto de Asturias, aunque su fama sigue siendo menor de la que su patrimonio parecería justificar.

Colombres reúne el conjunto de arquitectura indiana mejor conservado de Asturias

La villa está declarada Bien de Interés Cultural gracias a un patrimonio que, según el portal oficial de Turismo de Asturias, constituye “el mayor y mejor conservado conjunto de arquitectura indiana de toda Asturias”. La denominación no es casual, ya que en un radio reducido conviven más de diez construcciones de esa época, entre ellas el Ayuntamiento de Ribadedeva, cuyo porte monumental sorprende en un municipio de apenas 1.700 habitantes, la Casa Roja, que sirvió de escenario para la serie de televisión La Señora, o la Casa de Piedra, hoy convertida en Casa de la Cultura.

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A esa lista se suman la Mansión del Abuelo, una de las edificaciones más antiguas del conjunto, y las llamadas Casas Gemelas, construidas por Florencio Noriega. Todas ellas conforman un itinerario que puede recorrerse a pie en pocas horas y que convierte a Colombres en parada obligada para quienes planifican una ruta de arquitectura indiana en Asturias.

La Quinta Guadalupe conserva la memoria de la emigración a América

El museo de la emigración de Asturias está situado en Colombres. (AdobeStock)

El edificio más representativo de este legado es la Quinta Guadalupe, construida en 1906 por Íñigo Noriega Laso, un colombrino que emigró a México y bautizó la finca en honor a su esposa, Guadalupe Castro. Hoy alberga la sede de la Fundación Archivo de Indianos, entidad creada en 1987 por el Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo y otras instituciones para documentar y estudiar la emigración española a América durante los siglos XIX y XX.

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En su interior, distribuido en tres plantas, el Museo de la Emigración reconstruye con mobiliario original la vida cotidiana de una casa indiana y despliega salas dedicadas a distintos destinos migratorios, desde Cuba y Tampa hasta México, Chile y Argentina, con un espacio propio para el Centro Asturiano de Buenos Aires. La visita, que ronda los 8 euros para adultos, se puede completar en poco más de una hora, un dato que la convierte en parada accesible dentro de cualquier plan de turismo rural en el oriente asturiano.

El pueblo también forma parte de dos paisajes protegidos de la costa asturiana

Foto de archivo. Buena parte del territorio del concejo está integrado en el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera y en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias (Adobe Stock).

Colombres no agota su interés en la arquitectura. Buena parte del territorio del concejo de Ribadedeva está integrado en el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera y en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias, este último con acceso a enclaves como la playa de Gulpiyuri, una de las formaciones naturales más singulares del litoral cantábrico. La combinación de patrimonio construido y entorno natural refuerza su perfil como destino de escapada rural en Asturias para quienes buscan combinar cultura e itinerarios al aire libre en un mismo viaje.

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La Feria de Indianos revive cada julio el ambiente de la emigración

El vínculo con América se celebra cada segundo fin de semana de julio en la Feria de Indianos, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias. Durante tres días, los vecinos se visten con trajes blancos y sombreros de época mientras las calles se llenan de puestos de artesanía, música y gastronomía americana. La edición de 2026 estaba dedicada a Venezuela, uno de los países con mayor tradición de emigración asturiana.

Su impresionante casco antiguo es la herencia de todas las civilizaciones y cultural que han pasado por esta villa

Cómo llegar a Colombres desde Gijón

La forma más práctica de llegar a Colombres desde Gijón es en coche, por la Autovía del Cantábrico A-8 en dirección a Santander hasta la salida hacia Ribadesella, donde se conecta con la N-634 y luego con la AS-344 hasta el centro del pueblo. El trayecto cubre 107 kilómetros y se completa en algo más de una hora, lo que convierte a esta ruta en una opción habitual para quienes buscan una escapada de fin de semana a Asturias. También existe la alternativa del autobús con trasbordo en Ribadesella, aunque el viaje se extiende hasta cuatro horas por la escasa frecuencia de conexiones.

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