Viajes

Parece La Habana, pero está en Asturias: el pueblo de 1.500 habitantes que sorprende con sus mansiones de estilo indiano

Este pequeño pueblo del oriente de Asturias sorprende por sus coloridas mansiones indianas, levantadas por quienes regresaron de América tras hacer fortuna.

Casa de 'El Moreno', en venta en Asturias con suelos de Gaudí
Casa de 'El Moreno', en venta en Asturias (Idealista)
Guardar

A pocos kilómetros de la frontera con Cantabria, se levanta un pueblo cuyas fachadas parecen sacadas de un barrio colonial de La Habana. Colombres, capital del concejo de Ribadedeva, guarda entre sus calles un conjunto de casonas y palacetes que sus propios habitantes construyeron con la mirada puesta en Cuba, México y Argentina, los países donde muchos de ellos hicieron fortuna antes de regresar.

El fenómeno tiene nombre propio en la historia de España, el de los indianos, esos emigrantes que partieron hacia América a finales del siglo XIX huyendo de la miseria y que, cuando lograron prosperar, volvieron a su tierra natal con el capital suficiente para levantar mansiones que imitaban el estilo de las que habían visto al otro lado del Atlántico. En Colombres, ese legado no quedó disperso ni disimulado, sino que se concentró en un espacio reducido y se conservó con una densidad que no tiene parangón en el resto de la región.

PUBLICIDAD

Casonas coloniales, un museo dedicado a la emigración y una fiesta que revive cada julio el regreso de quienes cruzaron el Atlántico conforman el paisaje de este rincón asturiano. (Wikimedia/Rulf)
Casonas coloniales, un museo dedicado a la emigración y una fiesta que revive cada julio el regreso de quienes cruzaron el Atlántico conforman el paisaje de este rincón asturiano. (Wikimedia/Rulf)

Con apenas 1.500 habitantes, este rincón asturiano se ha convertido en destino habitual para quienes buscan una escapada de fin de semana a Asturias fuera de los circuitos más masificados. Su arquitectura, su vinculación con el Camino de Santiago de la Costa y la cercanía de paisajes protegidos lo sitúan como una opción distinta entre los pueblos con encanto de Asturias, aunque su fama sigue siendo menor de la que su patrimonio parecería justificar.

Colombres reúne el conjunto de arquitectura indiana mejor conservado de Asturias

La villa está declarada Bien de Interés Cultural gracias a un patrimonio que, según el portal oficial de Turismo de Asturias, constituye “el mayor y mejor conservado conjunto de arquitectura indiana de toda Asturias”. La denominación no es casual, ya que en un radio reducido conviven más de diez construcciones de esa época, entre ellas el Ayuntamiento de Ribadedeva, cuyo porte monumental sorprende en un municipio de apenas 1.700 habitantes, la Casa Roja, que sirvió de escenario para la serie de televisión La Señora, o la Casa de Piedra, hoy convertida en Casa de la Cultura.

PUBLICIDAD

A esa lista se suman la Mansión del Abuelo, una de las edificaciones más antiguas del conjunto, y las llamadas Casas Gemelas, construidas por Florencio Noriega. Todas ellas conforman un itinerario que puede recorrerse a pie en pocas horas y que convierte a Colombres en parada obligada para quienes planifican una ruta de arquitectura indiana en Asturias.

La Quinta Guadalupe conserva la memoria de la emigración a América

El museo de la emigración de Asturias está situado en Colombres. (AdobeStock)
El museo de la emigración de Asturias está situado en Colombres. (AdobeStock)

El edificio más representativo de este legado es la Quinta Guadalupe, construida en 1906 por Íñigo Noriega Laso, un colombrino que emigró a México y bautizó la finca en honor a su esposa, Guadalupe Castro. Hoy alberga la sede de la Fundación Archivo de Indianos, entidad creada en 1987 por el Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo y otras instituciones para documentar y estudiar la emigración española a América durante los siglos XIX y XX.

En su interior, distribuido en tres plantas, el Museo de la Emigración reconstruye con mobiliario original la vida cotidiana de una casa indiana y despliega salas dedicadas a distintos destinos migratorios, desde Cuba y Tampa hasta México, Chile y Argentina, con un espacio propio para el Centro Asturiano de Buenos Aires. La visita, que ronda los 8 euros para adultos, se puede completar en poco más de una hora, un dato que la convierte en parada accesible dentro de cualquier plan de turismo rural en el oriente asturiano.

El pueblo también forma parte de dos paisajes protegidos de la costa asturiana

Bosque de Muniellos, en Asturias (Adobe Stock).
Foto de archivo. Buena parte del territorio del concejo está integrado en el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera y en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias (Adobe Stock).

Colombres no agota su interés en la arquitectura. Buena parte del territorio del concejo de Ribadedeva está integrado en el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera y en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias, este último con acceso a enclaves como la playa de Gulpiyuri, una de las formaciones naturales más singulares del litoral cantábrico. La combinación de patrimonio construido y entorno natural refuerza su perfil como destino de escapada rural en Asturias para quienes buscan combinar cultura e itinerarios al aire libre en un mismo viaje.

La Feria de Indianos revive cada julio el ambiente de la emigración

El vínculo con América se celebra cada segundo fin de semana de julio en la Feria de Indianos, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias. Durante tres días, los vecinos se visten con trajes blancos y sombreros de época mientras las calles se llenan de puestos de artesanía, música y gastronomía americana. La edición de 2026 estaba dedicada a Venezuela, uno de los países con mayor tradición de emigración asturiana.

Su impresionante casco antiguo es la herencia de todas las civilizaciones y cultural que han pasado por esta villa

Cómo llegar a Colombres desde Gijón

La forma más práctica de llegar a Colombres desde Gijón es en coche, por la Autovía del Cantábrico A-8 en dirección a Santander hasta la salida hacia Ribadesella, donde se conecta con la N-634 y luego con la AS-344 hasta el centro del pueblo. El trayecto cubre 107 kilómetros y se completa en algo más de una hora, lo que convierte a esta ruta en una opción habitual para quienes buscan una escapada de fin de semana a Asturias. También existe la alternativa del autobús con trasbordo en Ribadesella, aunque el viaje se extiende hasta cuatro horas por la escasa frecuencia de conexiones.

Temas Relacionados

ViajesViajes y TurismoItaliaPuebloPueblos de ItaliaEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mercado medieval ideal para visitar este fin de semana: pasacalles, talleres de pociones y un espectáculo de fuego en la Plaza de España

Tres días para disfrutar del ambiente de mercadillo a unos minutos de Madrid

El mercado medieval ideal para visitar este fin de semana: pasacalles, talleres de pociones y un espectáculo de fuego en la Plaza de España

La segunda ciudad más infravalorada de España que se transforma en un espectáculo en otoño y está “enclavada entre dos cerros y regada por las aguas del río Duero”

El Ayuntamiento ha impulsado un proyecto para recuperar el legado perdido tras la Guerra de la Independencia

La segunda ciudad más infravalorada de España que se transforma en un espectáculo en otoño y está “enclavada entre dos cerros y regada por las aguas del río Duero”

El rincón de Portugal que esconde una aldea bajo el agua y una calzada romana de 2.000 años

Rodeado de granito y bosques centenarios, este rincón del Miño portugués combina termas, senderos y arquitectura rural con restos arqueológicos de época romana

El rincón de Portugal que esconde una aldea bajo el agua y una calzada romana de 2.000 años

Illueca, el pueblo de Aragón donde nació el ‘Antipapa’: calles repletas de historia y un espectacular castillo

La localidad no solo destaca por ser la cuna de Benedicto XIII, uno de los personajes más influyentes de la Europa medieval, sino por su riqueza arquitectónica y cultural

Illueca, el pueblo de Aragón donde nació el ‘Antipapa’: calles repletas de historia y un espectacular castillo

Cinco playas de Canarias donde alargar el verano unas semanas más: bandera azul, dunas y acantilados

Desde playas con distintivos de calidad ambiental hasta calas de acceso restringido, el archipiélago ofrece opciones variadas para quienes prolongan sus vacaciones más allá del verano

Cinco playas de Canarias donde alargar el verano unas semanas más: bandera azul, dunas y acantilados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”

La DGT endurece las normas para los patinetes eléctricos a partir del 1 de octubre: edad mínima, casco obligatorio y multas de hasta 200 euros

La historia que convirtió al 17 de septiembre en el Día de Melilla: pactos secretos, muros de madera y ataques nocturnos

Mark Carney, primer ministro de Canadá, reivindica la alianza con la UE ante el Parlamento Europeo: “Los valores no se defienden solos”

ECONOMÍA

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

Sánchez se mete en la polémica internacional sobre los centros de datos con un artículo en ‘Bloomberg’: afirma que “son necesarios”, pero defiende regular su consumo energético

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Alemania: un templo budista ofrece casa, dos comidas al día y “terapias holísticas” a cambio de trabajar en el huerto sin salario

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí