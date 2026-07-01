España

Tres de cada cuatro españoles que emigran quieren volver, pero la vivienda y el empleo se lo impiden: la mayoría están en EEUU, Reino Unido, Bélgica y Argentina

Los salarios, la estabilidad, la homologación de títulos y la conciliación son factores decisivos en el momento de plantear el retorno, según un estudio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

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Paneles de llegadas y salidas en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. (Matias Chiofalo - Europa Press)
Paneles de llegadas y salidas en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. (Matias Chiofalo - Europa Press)

El 75% de los jóvenes españoles residentes en el extranjero tiene la intención de regresar a España, pero su vuelta se complica, principalmente, por la situación laboral y la crisis de la vivienda. Así lo refleja el estudio Trayectorias: Experiencias de la población española joven residente en el exterior y expectativas de retorno, presentado este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El análisis destaca la diversidad de la población española que vive fuera, de forma que el 82% de los encuestados nació o se socializó en España, un 15% tiene la nacionalidad sin haber residido nunca en el país y un 2% la obtuvo por residencia antes de emigrar a un tercer país, mientras que un 1% emigró por decisión familiar. Los principales destinos son Estados Unidos (9,2%), Reino Unido (8,2%), Bélgica (7,9%) y Argentina (7%).

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La encuesta, dirigida a jóvenes de 20 a 39 años, estuvo abierta de febrero a mayo de 2026 y recibió más de 2.000 respuestas, complementadas con 31 entrevistas en profundidad a expertos de distintos ámbitos.

Entre quienes nacieron en España, el 39,2% reside en el extranjero desde hace entre uno y dos años, el 24,6% entre tres y cinco años, el 24,1% entre seis y diez años, el 9,3% entre once y quince años, y el 3% desde hace más de dieciséis años. El 60,7% emigró tras recibir una oferta de trabajo, el 24% por movilidad académica o becas, el 23,5% por el idioma y el 16,9% para conocer el país de destino. El 59,1% cuenta con un máster o posgrado.

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Salario, conciliación y flexibilidad son claves

Entre los aspectos laborales positivos destacan el salario (60,6%), la cultura organizacional (47,7%), el desarrollo profesional (45,4%), la conciliación y flexibilidad (45,3%) y la estabilidad (42,3%). El 49% está inscrito en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), mientras que el 34% no lo está y el 16% lo desconoce.

La iniciativa ha sido impulsada por la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM España, que pertenece a la Agencia para las Migraciones de Naciones Unidas (ONU).

La falta de acuerdos políticos para solucionar la crisis de la vivienda preocupa a los españoles: “Al final siempre se benefician los mismos” (Infobae España)

Factores decisivos para el retorno

El empleo, la vivienda, los salarios, la estabilidad económica, la homologación de títulos, el reconocimiento de la experiencia internacional y la conciliación familiar influyen de forma determinante en la decisión de regresar, apunta el estudio, que también destaca que los jóvenes demandan apoyo institucional para encontrar trabajo y vivienda, así como ayudas económicas y fiscales.

Durante el acto de presentación este miércoles, Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, ha destacado la importancia de comprender las experiencias de la juventud en el exterior y el valor de contar con datos precisos para diseñar políticas públicas. Por su parte, María Jesús Herrera, jefa de Misión de la OIM en España, ha subrayado que escuchar a los jóvenes permite avanzar en políticas migratorias que consideran el retorno como una vía de recuperación de talento y de impulso al desarrollo del país.

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