Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Dos tumbonas en una playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los viajes del Imserso 2026-2027 ya están en marcha para quienes buscan disfrutar de unos días de descanso en las islas. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha comenzado la comercialización de los viajes de costa insular, con un total de 228.142 plazas disponibles en Baleares y Canarias.

Esta oferta representa el 25,9% de las 879.213 plazas que conforman el programa del Imserso para esta temporada. En total, los pensionistas podrán elegir entre 47 hoteles situados en Mallorca, Menorca, Ibiza, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. Baleares concentra la mayor parte de la oferta insular, con 140.210 plazas, según los datos difundidos por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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Precios del Imserso para Baleares

El precio final depende del destino, la duración de la estancia, la temporada y de si se incluye el desplazamiento. En Baleares, una estancia de 10 días con transporte incluido cuesta 353,37 euros en temporada baja y 453,37 euros en temporada alta. Para los viajes de ocho días, el precio oscila entre 285,29 y 385,29 euros.

También existe la posibilidad de contratar el viaje sin transporte y realizar el desplazamiento por cuenta propia. En este caso, las estancias de ocho días parten de 224,36 euros.

Precios de los viajes del Imserso a Canarias

En Canarias, los precios son ligeramente superiores. Una estancia de 10 días con transporte cuesta 464,72 euros en temporada baja y 564,72 euros en temporada alta. Para los viajes de ocho días, las tarifas van desde 378,75 hasta 478,75 euros.

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Dos viajeros del Imserso disfrutan de sus vacaciones en una playa. (Europa Press)

En este archipiélago, la temporada alta se concentra principalmente en diciembre, enero y febrero. Quienes opten por viajar sin transporte pueden encontrar precios más reducidos, desde 224,28 euros para ocho días. Además, el programa contempla un recargo de 100 euros por viajar en temporada alta o por contratar un segundo viaje durante la campaña.

Plazas del Imserso por 50 euros

El programa también reserva 7.447 plazas con una tarifa de 50 euros para pensionistas con menores recursos económicos. Estas plazas están destinadas a personas cuyos ingresos sean iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad. Para acceder a ellas es necesario cumplir los requisitos establecidos y obtener la puntuación necesaria según los criterios de valoración del Imserso.

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El alojamiento incluido de forma general en todos los viajes es en habitación doble compartida. Quienes prefieran una habitación individual deberán pagar un suplemento de 22 euros por noche en Baleares y 24 euros en Canarias.

Fechas para reservar los viajes del Imserso

La venta de los viajes del Imserso se realiza de manera progresiva en función de la comunidad autónoma de residencia y del tipo de acreditación. En Baleares y Canarias, los pensionistas con acreditación preferente pudieron comenzar a realizar sus reservas el 16 de septiembre, mientras que los usuarios no preferentes tuvieron acceso desde el 17 de septiembre.

Una infografía detalla las tarifas, plazas y calendario de reserva del programa del Imserso para las islas Baleares y Canarias según datos del Ministerio de Derechos Sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros días, entre el 16 y el 18 de septiembre, cada acreditado puede reservar un único viaje por expediente y únicamente dentro de las plazas correspondientes a su provincia de residencia. La situación cambia a partir del 19 de septiembre. Desde esa fecha, los usuarios podrán acceder también a las plazas que hayan quedado libres en otras provincias y tendrán la posibilidad de formalizar más de una reserva durante la campaña.

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¿Cómo reservar por internet?

Las reservas pueden realizarse a través de Mundicolor, la empresa adjudicataria del lote de costa insular, o presencialmente en las agencias de viajes autorizadas. En este último caso, es suficiente con presentar el DNI.

Para hacer la reserva online es necesario disponer de la clave de acreditación de cuatro dígitos enviada por el Imserso por carta. Aquellas personas que hayan perdido la clave pueden solicitar un duplicado a través de la Sede Electrónica del Imserso antes de que se inicie el periodo de comercialización.