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Sara, cocinera italiana: “Esta lasaña de calabacín con jamón y queso se hace en pocos minutos, queda superjugosa y te va a salvar más de una cena”

Esta receta a base de láminas de calabacín es un recurso perfecto para disfrutar de este clásico de la cocina italiana en su versión más ligera

La receta de lasaña de calabacín, jamón y queso de la creadora de contenido 'Una italiana en la cocina' (Montaje Infobae)
La receta de lasaña de calabacín, jamón y queso de la creadora de contenido 'Una italiana en la cocina' (Montaje Infobae)
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La lasaña es una de las recetas más queridas de la cocina italiana, una delicia que suele prepararse con un relleno de carne en salsa boloñesa y bechamel. En realidad, se trata de un plato muy versátil, que nos permite modificar sus ingredientes a nuestro gusto. Es el caso de esta lasaña de calabacín con jamón cocido y queso, una versión simplificada y más ligera que la tradicional y que queda igualmente rica.

La receta la ha compartido en Instagram Sara, una creadora de contenido conocida como ‘Una italiana en la cocina’ que nació en un pequeño pueblo del sur de la península, en la provincia de Lecce. Ahora, la cocinera vive en España y comparte sus técnicas y consejos con sus seguidores, entre ellas recetas tan fáciles y asequibles como esta lasaña. “Es la receta más repetida de mi blog y cuando la pruebes, vas a entender por qué”, asegura la cocinera en su vídeo. “Se hace en pocos minutos, queda superjugosa y te va a salvar más de una cena”.

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La receta es muy sencilla y consiste en cortar láminas de calabacín e intercalarlas con láminas de queso, uno que funda bien, y lonchas de jamón york. En la última capa, se espolvorea con queso italiano rallado para que la lasaña quede cubierta por una deliciosa capa de queso. Una cocción en el horno y ya tendremos lista nuestra versión de la lasaña, una delicia rápida y fácil que nos soluciona cualquier ocasión.

Receta de lasaña de calabacín con jamón y queso

Esta lasaña sustituye las placas de pasta por láminas finas de calabacín. La técnica principal consiste en deshidratar ligeramente la hortaliza con sal, montar varias capas con queso y jamón de York, y hornear hasta conseguir una superficie dorada y fundente.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 15 minutos.
    • Preparación activa: 15 minutos.
    • Reposo del calabacín: 30 minutos.
    • Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

  • 4 calabacines medianos
  • 20 g de sal gorda para eliminar el exceso de agua
  • 1 cucharada de aceite de oliva para la bandeja
  • 80 g de queso italiano rallado, como parmesano o grana padano
  • 300 g de queso que funda bien, como mozzarella, provolone o emmental
  • 200 g de jamón de York en lonchas, opcional
  • Pimienta negra, opcional

Cómo hacer lasaña de calabacín con jamón y queso, paso a paso

  1. Lava los calabacines y corta los extremos.
  2. Córtalos en láminas muy finas, de unos 2 mm de grosor. Una mandolina facilita mucho el trabajo.
  3. Coloca las láminas en un colador. Añade un poco de sal gorda entre cada capa.
  4. Deja reposar el calabacín durante 30 minutos. La sal ayudará a extraer el exceso de agua.
  5. Lava las láminas con abundante agua para retirar toda la sal.
  6. Escúrrelas y sécalas muy bien con papel de cocina. Este paso es clave para evitar una lasaña aguada.
  7. Precalienta el horno a 180 °C.
  8. Pincela una bandeja o fuente de horno con aceite de oliva.
  9. Coloca una primera capa de láminas de calabacín. Procura que queden ligeramente solapadas y bien juntas.
  10. Espolvorea con queso rallado.
  11. Añade una capa de queso que funda bien y, si quieres, unas lonchas de jamón de York.
  12. Repite el orden: calabacín, queso rallado, queso fundente y jamón de York.
  13. Forma 4 o 5 capas, según el tamaño de la fuente.
  14. Termina con una capa de calabacín.
  15. Espolvorea la superficie con el queso italiano rallado.
  16. Corta el queso fundente en dados y repártelo por encima. Una capa final generosa garantiza un gratinado dorado y cremoso.
  17. Hornea durante 30 minutos a 180 °C, hasta que el queso esté completamente fundido y la superficie tenga un bonito color dorado.
  18. Deja reposar la lasaña durante 5 minutos antes de cortarla. Así las capas se asientan y las porciones salen más limpias.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, con jamón de York y mozzarella:

  • Calorías: 390 kcal.
  • Proteínas: 28 g.
  • Hidratos de carbono: 13 g.
  • Grasas: 25 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Sal: 2,1 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la lasaña en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 o 3 días. También puedes congelarla en porciones individuales durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y caliéntala en el horno a 160 °C para recuperar mejor su textura.

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