España

Una vecina de Claudia Tacoronte afirma que la joven pudo haberse salvado con una atención sanitaria más rápida

La testigo relató que un grupo de residentes permaneció junto a la joven hasta la llegada de la ambulancia, que tardó 20 minutos en alcanzar el lugar

Fotografía que muestra una ofrenda a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante una manifestación por su asesinato, ayer martes, en Cuernavaca, en Morelos (México). EFE/Alex Cruz
Fotografía que muestra una ofrenda a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante una manifestación por su asesinato, ayer martes, en Cuernavaca, en Morelos (México). EFE/Alex Cruz
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Una vecina de Claudia Tacoronte, la estudiante española de 21 años que murió tras ser apuñalada el sábado en Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, ha asegurado que la joven podría haber sobrevivido si la ambulancia hubiera llegado antes. Según su relato, la unidad de la Cruz Roja tardó unos 20 minutos en acudir al lugar, pese a que su sede estaba situada a cuatro manzanas.

“La chica no aguantó, pero si la Cruz Roja hubiera llegado en cinco minutos, yo siento que sí se salva”, afirmó Alma, la vecina que acompañó a la joven mientras esperaba atención sanitaria, para el diario mexicano El Universal.

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La mujer explicó que intentó tranquilizar a la joven mientras varias personas permanecían con ella. “No, hija, baja la respiración porque eso te quita oxígeno, bájala, baja la respiración, no respires tan rápido. Claudia no podía ni pronunciar una palabra; con trabajos respiraba”, relató.

Varias personas permanecieron junto a la estudiante

De acuerdo con Alma, un grupo de vecinos trató de asistir a la joven durante los minutos posteriores al ataque. Según su versión, algunas personas llamaron a los servicios de emergencia, mientras otras permanecieron pendientes de la víctima y de la posibilidad de que el agresor regresara.

La testigo también dirigió un mensaje a la familia de la estudiante española. “Si pueden leer esto, quiero decirles que nunca dejamos sola a su hija. Había una señora que le estuvo rezando; otra muchacha le agarró la mano para tocarle el pulso. Yo le toqué la mano y su mano se desvaneció; es algo horrible, pero fuimos como 10 personas, entre los que llamaban, los que cuidaban la puerta para enfrentar al homicida en caso de que regresara”.

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De acuerdo con el relato publicado, los presentes reclamaron que la Cruz Roja tardase alrededor de 20 minutos en llegar. La vecina vinculó ese retraso con el desenlace, aunque esa apreciación forma parte de su testimonio y no existe aún una conclusión oficial sobre la atención sanitaria recibida por la joven.

La fotografía del sujeto fue difundida este 16 de septiembre por autoridades de Morelos. Crédito: FGE Morelos
La fotografía del sujeto fue difundida este 16 de septiembre por autoridades de Morelos. Crédito: FGE Morelos

Las autoridades buscan a un vecino como presunto autor

Las autoridades mexicanas buscan a Francisco Javier “N”, conocido como “El Trompas”, al que identifican como presunto responsable del ataque. Varios testigos lo sitúan en el entorno del lugar de los hechos y lo describieron como vecino de la zona.

Alma aseguró que la imagen difundida por la Fiscalía corresponde a un hombre que, según su relato, había cometido un robo esa misma mañana. “Yo digo que sí es porque tiene el short de ese mismo tono y la playera trae el mismo logotipo del hombre que robó los tenis esa mañana. No creo que en un día dos personas aquí usen ese pinche short tan horrible. La foto que sacó la Fiscalía corresponde al vecino, ¡claro!”, declaró. La identificación y los señalamientos sobre el sospechoso se basan en testimonios recogidos tras el crimen, pero la investigación continúa abierta y las autoridades han desplegado un operativo para localizarlo.

Claudia Tacoronte llegó a México a mediados de agosto para participar en un programa de intercambio entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Universidad de Granada. Cursaba cuarto de Educación Infantil en el centro español. La joven es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en siete meses, según la información publicada. Los casos anteriores motivaron protestas y paros estudiantiles en el estado de Morelos.

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