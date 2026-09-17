España

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Alemania: un templo budista ofrece casa, dos comidas al día y “terapias holísticas” a cambio de trabajar en el huerto sin salario

La oferta exige una dedicación semanal de 16 horas y un nivel intermedio de inglés

Manos cubiertas con guantes de cuero sostienen kiwis entre ramas de hojas verdes.
Un trabajador en un huerto agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El parque nacional Müritz, en Alemania, es famoso por sus hayedos y sus lagos. Allí se encuentra Mecklemburgo, la región menos poblada del país, un imán para los amantes de la naturaleza y de la espiritualidad. Y allí hay una “parroquia histórica”, que hoy forma parte de “un proyecto de casa de retiro budista”, que ahora busca voluntarios para trabajar en su huerto.

“El huerto se sitúa sobre un suelo maravillosamente fértil que alimentó a las familias aquí durante generaciones. Se está reconstruyendo paso a paso, y me encantaría contar con una mano para voltear una franja con una grada motorizada, despejar las malas hierbas y sus raíces, y darle forma a la primera cama. Es un trabajo que exige más fuerza y resistencia que experiencia en jardinería: balancear una pala, abrir terreno nuevo, sentir cómo la tierra cede bajo los pies”, explica la oferta, publicada en la página web Worldpackers, dirigida a proyectos de voluntariado.

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La casa parroquial alemana exige a sus voluntarios una dedicación semanal de 16 horas, un nivel intermedio de inglés y un vídeo de presentación. A cambio, la propuesta ofrece alojamiento en habitación privada, desayuno, almuerzo, conexión a internet de alta velocidad y tres días libres por semana. La oferta está dirigida a mayores de 18 años, solos o en pareja.

“Los voluntarios reciben una habitación privada y un almuerzo casero cada día, con acceso completo a la cocina por las noches para autoabastecimiento. El WiFi de fibra rápida está disponible en todo el lugar, y se puede montar un espacio de trabajo (escritorio y silla) en la habitación a pedido. Se dispone de una bicicleta para explorar la zona”, detalla la oferta. La casa de retiro budista no ofrece ningún salario por este trabajo de voluntario, pero permite trabajar remotamente en un espacio habilitado y participar gratuitamente en las actividades de terapias holísticas que organizan los anfitriones.

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Los voluntarios de los ‘chefs de la DANA’. (Cedido)

La estancia incluye comida, bicicletas y espacio para teletrabajar

La habitación será individual durante toda la estadía. Los voluntarios recibirán desayuno y almuerzo cada día, mientras que por la noche podrán utilizar una cocina equipada para preparar su propia cena. La propuesta también contempla el uso gratuito de la lavandería. Los voluntarios tendrán además tres días libres por semana.

La oferta finaliza aclarando cómo es el ambiente del lugar: “Este es un lugar tranquilo y contemplativo, así que pedimos no consumir alcohol o drogas en la propiedad. Nuestro hogar es vegetariano. Los huéspedes pueden comer carne, que puede almacenarse en un refrigerador para huéspedes dedicado, pero no la cocinaré yo misma. Tenemos cinco gatos residentes, por lo que desafortunadamente no podemos acomodar mascotas de los huéspedes. Más allá de eso: ven tal como eres y trae una actitud respetuosa y relajada hacia la vida compartida”.

La semana pasada, otra oferta similar, esta vez en California, ofrecía alojamiento gratis a voluntarios dispuestos a cuidar de un faro en la costa. La convocatoria busca personas que puedan ser guías durante la temporada invernal, desde el 6 de noviembre de 2026 hasta el 1 de febrero de 2027. El alojamiento forma parte de la propuesta, aunque los postulantes deben contar con vehículo propio y aceptar una estancia aislada a poco más de una hora al norte de San Francisco.

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