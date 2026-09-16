España

Illueca, el pueblo de Aragón donde nació el ‘Antipapa’: calles repletas de historia y un espectacular castillo

La localidad no solo destaca por ser la cuna de Benedicto XIII, uno de los personajes más influyentes de la Europa medieval, sino por su riqueza arquitectónica y cultural

Castillo-palacio del Papa Luna (Shutterstock)
Castillo-palacio del Papa Luna en Illueca, Zaragoza. (Shutterstock)
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En España, son muchos los lugares que parecen sacados de un cuento. Uno de ellos es Illueca, un pequeño pueblo de Aragón, en concreto, de la provincia de Zaragoza, que destaca por su riqueza cultural y arquitectónica, con un imponente castillo que reina en la localidad. A ello se suma que esta fue la cuna de uno de los personajes más relevantes de la Europa medieval. Se trata de Pedro Martínez de Luna, más conocido como Benedicto XIII o el Papa Luna, aunque para algunos fue el “anti-papa”.

Illueca, en la comarca zaragozana del Aranda y a 89 kilómetros de Zaragoza, conserva el vínculo con Benedicto XIII. El castillo-palacio que domina la localidad fue su lugar de nacimiento y recuerda la trayectoria del pontífice aragonés, protagonista del Cisma de Occidente, que dividió a la Iglesia Católica entre 1378 y 1417. La plaza de Peñíscola, situada junto al templo y al acceso al castillo, remite al último refugio del religioso, quien murió en 1423 en el peñón de la ciudad castellonense frente al Mediterráneo.

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El municipio, sin embargo, no se define solo por su patrimonio histórico. La fabricación de calzado ha sostenido la economía de Illueca durante más de un siglo y todavía forma parte de la identidad local. Entre calles de paisaje árido y edificios vinculados a su pasado medieval, la localidad combina la memoria del único papa aragonés con una tradición industrial que ha marcado a varias generaciones de vecinos.

Un patrimonio que reúne tres siglos de arquitectura

La localidad se alza como un enclave ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza, pues está rodeado de un entorno con una gran riqueza

Illueca concentra buena parte de la biografía del Papa Luna en su castillo-palacio, donde nació Pedro Martínez de Luna, Benedicto XIII. El otro escenario decisivo de su vida fue Peñíscola, la ciudad castellonense en la que se refugió y murió en 1423. Desde la plaza Peñíscola, el casco urbano deja ver los dos principales monumentos de la localidad, situados sobre un cerro: el Palacio Ducal y la iglesia parroquial de San Juan Bautista.

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El castillo-palacio, levantado a partir del siglo XIV, combina elementos mudéjares, renacentistas y barrocos. Su estructura, de planta alargada y flanqueada por torreones, fue objeto de una reforma en el siglo XVI impulsada por Pedro Martínez de Luna y Urrea, primer conde de Morata y virrey de Aragón. La portada, enmarcada por torrecillas circulares, y la galería superior de arcos de ladrillo modificaron la imagen original de la fortaleza. El edificio conserva decoraciones de yeso y artesonados de madera, y hoy alberga el Centro de Interpretación del Papa Luna y una hospedería.

Junto al palacio se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, construida entre los siglos XIV y XV con ladrillo y tapial, según los modelos del mudéjar aragonés. La obra se atribuye al maestro Mahoma Rami, arquitecto vinculado al entorno del Papa Luna, aunque el templo recibió reformas barrocas posteriores. A este patrimonio se suma la ermita de San Babil, construida en el siglo XVII y dedicada al patrón de Illueca, que mantiene su relación con las celebraciones y tradiciones populares del municipio.

El papel clave que juega el calzado en su economía

Illueca es un pequeño pueblo situado en la provincia de Zaragoza. (Ayuntamiento de Illueca)
Illueca es un pequeño pueblo situado en la provincia de Zaragoza. (Ayuntamiento de Illueca)

El calzado es uno de los principales rasgos de identidad de Illueca, junto con el legado del Papa Luna. La actividad tiene antecedentes en los talleres de curtido de pieles que funcionaron durante siglos a orillas del río Aranda, una tradición artesanal que sentó las bases para el desarrollo industrial posterior.

Durante el siglo XIX, la economía local se apoyó en los telares y la producción de paños. Con el avance del siglo XX, la fabricación de zapatos ganó terreno: crecieron los talleres y las fábricas, e Illueca se consolidó como uno de los centros zapateros de Aragón. Esta actividad también se extendió a otros municipios de la comarca del Aranda.

La relación de la localidad con el sector se mantiene en las celebraciones de San Crispín y San Crispiniano, patronos de los zapateros. Cada 25 de octubre, Illueca organiza una ofrenda que recuerda la importancia histórica y económica de este oficio para el municipio.

Cómo llegar a Illueca

Desde Zaragoza, Illueca se encuentra a unos 84 kilómetros por carretera. El trayecto en coche dura alrededor de una hora y 15 minutos, según el tráfico, por la A-2 en dirección a Madrid y los desvíos hacia la comarca del Aranda.

También hay conexiones en autobús desde la estación intermodal Zaragoza-Delicias. La línea T13-05 comunica la capital aragonesa con Illueca y otras localidades de la comarca, como Brea de Aragón, Morés, Sabiñán y Aranda de Moncayo. Los horarios pueden variar según el día, por lo que conviene confirmarlos antes del viaje.

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