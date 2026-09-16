Viajes

Cinco playas de Canarias donde alargar el verano unas semanas más: bandera azul, dunas y acantilados

Desde playas con distintivos de calidad ambiental hasta calas de acceso restringido, el archipiélago ofrece opciones variadas para quienes prolongan sus vacaciones más allá del verano

Playa del Inglés, en La Gomera (Shutterstock).
Playa del Inglés, en La Gomera (Shutterstock).
Guardar

Mientras buena parte de la España peninsular ya guarda el bañador para el año que viene, en las islas Canarias el termómetro sigue rondando los 24-28 °C e incluso supera los 30 °C en el sur de las islas. La calima que azotó el archipiélago a mediados de septiembre no impidió que las playas con bandera azul en Canarias mantuvieran su actividad habitual, con aguas que en otoño rara vez bajan de los 22 °C.

Esta condición climática convierte al archipiélago en uno de los pocos destinos de sol y playa de Europa donde el verano se extiende más allá del calendario.

PUBLICIDAD

Una oportunidad para los amantes de los viajes y del verano de tomar esos rayos de sol de septiembre. La pregunta de dónde hace calor en octubre en España tiene una respuesta casi automática, ya que las islas atlánticas, protegidas por su latitud subtropical y por la influencia del anticiclón de las Azores, que regula sus temperaturas durante todo el año.

Un recorrido por las mejores playas de Canarias para octubre

La oferta de litoral en el archipiélago es amplia y diversa, desde arenales urbanos con todos los servicios hasta calas remotas que exigen caminata. Esta selección combina ambos perfiles en distintas islas.

Maspalomas, Gran Canaria

Playa de Maspalomas (Shutterstock España)
Playa de Maspalomas (Shutterstock España)

El campo de dunas de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, cuenta con bandera azul desde hace años, un distintivo que en 2026 reconoce a 52 playas del archipiélago, cinco más que en la edición anterior. Su extensión de arena dorada y la laguna natural conocida como La Charca la convierten en una de las mejores playas de Canarias para quienes buscan servicios completos, como chiringuitos, alquiler de tumbonas y accesibilidad para personas con movilidad reducida. El paisaje dunar, protegido como reserva natural especial, aporta un contraste que pocas playas europeas ofrecen a apenas metros del mar.

PUBLICIDAD

Las Vistas, Tenerife

una playa, gente, sombrillas, el pueblo de fondo
La playa Las Vistas está rodeada por Arona, con una oferta gastronómica y hotelera incluso en otoño.

En el municipio de Arona, Las Vistas conserva su bandera azul en 2026 pese a que Tenerife perdió el distintivo en la vecina Los Cristianos. Se trata de una playa artificial de arena oscura y aguas tranquilas, protegida por un dique que reduce el oleaje. Su cercanía al núcleo turístico de Los Cristianos garantiza sitios donde comer y hospedarse incluso en otoño. La calma del agua es una característica valorada en los meses de otoño cuando bajan las temperaturas del norte peninsular pero no las del sur tinerfeño.

Papagayo, Lanzarote

Playa del Papagayo, en Lanzarote (Turismo Islas Canarias).
Las Islas Canarias albergan algunas de las mejores playas para disfrutar del sol en otoño, entre ellas, la playa Papagayo (Turismo Islas Canarias).

Al sur de la isla, en el municipio de Yaiza, la playa de Papagayo forma parte del paraje natural de Los Ajaches. No figura entre las playas con distintivo azul, pero su acceso restringido a vehículos y su entorno de acantilados bajos la mantienen alejada de la masificación. El agua turquesa y la arena fina, de origen volcánico erosionado, la sitúan entre las postales más reconocibles de Canarias. Se llega por una pista de tierra desde Playa Blanca, lo que exige coche o transporte organizado.

Cofete, Fuerteventura

Playa de Cofete, Fuerteventura (Shutterstock, España)
Playa de Cofete, Fuerteventura (Shutterstock, España)

En el extremo sur del Parque Natural de Jandía, Cofete representa la opción más agreste de esta lista. Se trata de una playa virgen de casi 12 kilómetros de longitud, sin servicios ni socorristas, con fuerte oleaje que desaconseja el baño en la mayor parte de su recorrido. El acceso requiere un trayecto de unos 40 minutos por pista de tierra desde Morro Jable. Su aislamiento y la ausencia de infraestructura la convierten en un destino para quienes priorizan el paisaje sobre la comodidad.

Puerto Naos, La Palma

Arena fina de color negro en la orilla del mar con espuma blanca producida por las olas.
Puerto Naos, tiene un perfil menos turístico pero una playa de arena negra y una oferta gastronómica local que le transfieren un encanto isleño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el municipio de Los Llanos de Aridane, Puerto Naos mantiene su bandera azul en 2026, la misma distinción que sostiene desde ediciones anteriores. La playa, de arena negra volcánica, se reactivó por completo tras años de restricciones vinculadas a la erupción del volcán Tajogaite en 2021. Su entorno conserva un perfil menos turístico que el de Tenerife o Gran Canaria, con un paseo marítimo de dimensiones moderadas y una oferta gastronómica orientada a los productos locales.

La combinación de temperaturas estables, aguas cálidas y una oferta que va de lo urbano a lo salvaje explica por qué las vacaciones en Canarias en otoño ganan terreno frente a los destinos peninsulares, que a partir de octubre entran en una fase de descenso térmico más marcado.

Temas Relacionados

Islas CanariasViajesPlayasViajes y TurismoDestinosEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Sagrada Familia hará un sorteo con 20.000 entradas para visitar gratis el templo a partir del día 24 de septiembre: cómo conseguir una y cuáles son los plazos

Los ganadores del sorteo se anunciarán el 20 de septiembre a través de un correo electrónico

La Sagrada Familia hará un sorteo con 20.000 entradas para visitar gratis el templo a partir del día 24 de septiembre: cómo conseguir una y cuáles son los plazos

Albania, uno de los países menos conocidos de Europa y también de los más baratos: cuenta con cuatro Patrimonios Mundiales y litoral mediterráneo

El país balcánico se sitúa en la sexta posición mundial en número de turistas internacionales con respecto a su población

Albania, uno de los países menos conocidos de Europa y también de los más baratos: cuenta con cuatro Patrimonios Mundiales y litoral mediterráneo

Noruega abrirá el Museo de las Ballenas en 2027: un impresionante edificio con forma de cola de cetáceo en el Círculo Polar Ártico

Tendrá un recorrido de nueve secciones sobre la vida marina y la relación entre los humanos y el cetáceo

Noruega abrirá el Museo de las Ballenas en 2027: un impresionante edificio con forma de cola de cetáceo en el Círculo Polar Ártico

El enclave de Tarragona que combina restos medievales, aguas mediterráneas y caminos entre naturaleza

A una hora en tren de Barcelona se encuentra un antiguo núcleo con un castillo como protagonista

El enclave de Tarragona que combina restos medievales, aguas mediterráneas y caminos entre naturaleza

Cinco ideas para viajar en septiembre y despedir el verano por todo lo alto: desde planes de montaña y playa hasta visitas culturales y turismo gastronómico

De Granada a Asturias, cinco propuestas para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio y algunos de los paisajes más atractivos del país

Cinco ideas para viajar en septiembre y despedir el verano por todo lo alto: desde planes de montaña y playa hasta visitas culturales y turismo gastronómico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Marruecos promete a los eurodiputados “readmitir a todas las personas afectadas” por la crisis en Ceuta justo antes del debate en el Parlamento Europeo

Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

ECONOMÍA

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”