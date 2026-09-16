Cinco playas de Canarias donde alargar el verano unas semanas más: bandera azul, dunas y acantilados

Playa del Inglés, en La Gomera (Shutterstock).

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Mientras buena parte de la España peninsular ya guarda el bañador para el año que viene, en las islas Canarias el termómetro sigue rondando los 24-28 °C e incluso supera los 30 °C en el sur de las islas. La calima que azotó el archipiélago a mediados de septiembre no impidió que las playas con bandera azul en Canarias mantuvieran su actividad habitual, con aguas que en otoño rara vez bajan de los 22 °C.

Esta condición climática convierte al archipiélago en uno de los pocos destinos de sol y playa de Europa donde el verano se extiende más allá del calendario.

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Una oportunidad para los amantes de los viajes y del verano de tomar esos rayos de sol de septiembre. La pregunta de dónde hace calor en octubre en España tiene una respuesta casi automática, ya que las islas atlánticas, protegidas por su latitud subtropical y por la influencia del anticiclón de las Azores, que regula sus temperaturas durante todo el año.

Un recorrido por las mejores playas de Canarias para octubre

La oferta de litoral en el archipiélago es amplia y diversa, desde arenales urbanos con todos los servicios hasta calas remotas que exigen caminata. Esta selección combina ambos perfiles en distintas islas.

Maspalomas, Gran Canaria

Playa de Maspalomas (Shutterstock España)

El campo de dunas de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, cuenta con bandera azul desde hace años, un distintivo que en 2026 reconoce a 52 playas del archipiélago, cinco más que en la edición anterior. Su extensión de arena dorada y la laguna natural conocida como La Charca la convierten en una de las mejores playas de Canarias para quienes buscan servicios completos, como chiringuitos, alquiler de tumbonas y accesibilidad para personas con movilidad reducida. El paisaje dunar, protegido como reserva natural especial, aporta un contraste que pocas playas europeas ofrecen a apenas metros del mar.

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Las Vistas, Tenerife

La playa Las Vistas está rodeada por Arona, con una oferta gastronómica y hotelera incluso en otoño.

En el municipio de Arona, Las Vistas conserva su bandera azul en 2026 pese a que Tenerife perdió el distintivo en la vecina Los Cristianos. Se trata de una playa artificial de arena oscura y aguas tranquilas, protegida por un dique que reduce el oleaje. Su cercanía al núcleo turístico de Los Cristianos garantiza sitios donde comer y hospedarse incluso en otoño. La calma del agua es una característica valorada en los meses de otoño cuando bajan las temperaturas del norte peninsular pero no las del sur tinerfeño.

Papagayo, Lanzarote

Las Islas Canarias albergan algunas de las mejores playas para disfrutar del sol en otoño, entre ellas, la playa Papagayo (Turismo Islas Canarias).

Al sur de la isla, en el municipio de Yaiza, la playa de Papagayo forma parte del paraje natural de Los Ajaches. No figura entre las playas con distintivo azul, pero su acceso restringido a vehículos y su entorno de acantilados bajos la mantienen alejada de la masificación. El agua turquesa y la arena fina, de origen volcánico erosionado, la sitúan entre las postales más reconocibles de Canarias. Se llega por una pista de tierra desde Playa Blanca, lo que exige coche o transporte organizado.

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Cofete, Fuerteventura

Playa de Cofete, Fuerteventura (Shutterstock, España)

En el extremo sur del Parque Natural de Jandía, Cofete representa la opción más agreste de esta lista. Se trata de una playa virgen de casi 12 kilómetros de longitud, sin servicios ni socorristas, con fuerte oleaje que desaconseja el baño en la mayor parte de su recorrido. El acceso requiere un trayecto de unos 40 minutos por pista de tierra desde Morro Jable. Su aislamiento y la ausencia de infraestructura la convierten en un destino para quienes priorizan el paisaje sobre la comodidad.

Puerto Naos, La Palma

Puerto Naos, tiene un perfil menos turístico pero una playa de arena negra y una oferta gastronómica local que le transfieren un encanto isleño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el municipio de Los Llanos de Aridane, Puerto Naos mantiene su bandera azul en 2026, la misma distinción que sostiene desde ediciones anteriores. La playa, de arena negra volcánica, se reactivó por completo tras años de restricciones vinculadas a la erupción del volcán Tajogaite en 2021. Su entorno conserva un perfil menos turístico que el de Tenerife o Gran Canaria, con un paseo marítimo de dimensiones moderadas y una oferta gastronómica orientada a los productos locales.

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La combinación de temperaturas estables, aguas cálidas y una oferta que va de lo urbano a lo salvaje explica por qué las vacaciones en Canarias en otoño ganan terreno frente a los destinos peninsulares, que a partir de octubre entran en una fase de descenso térmico más marcado.