3 Rutas para hacer en autocaravana por el norte de España

Los prados y valles del interior peninsular ofrecen el marco idóneo para las escapadas en autocaravana.

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Recorrer el norte de España en autocaravana se ha convertido en una de las formas de turismo itinerante con mayor crecimiento en los últimos años. La combinación de costa atlántica, macizos montañosos y patrimonio histórico convierte a esta franja del país en un destino idóneo para quienes buscan escapadas en autocaravana sin renunciar a la flexibilidad de horarios ni a la variedad de paisajes. Cada comunidad autónoma aplica su propia normativa sobre pernocta, aunque en líneas generales el norte ofrece una red amplia y bien señalizada de puntos donde parar.

La proliferación de áreas de servicio para autocaravanas ha facilitado este tipo de viajes. Solo en Galicia existen más de 300 puntos de pernocta repartidos entre sus cuatro provincias, y Asturias y Cantabria suman cerca de 250 emplazamientos entre áreas específicas y zonas gratuitas, según Vanora que ofrece una indexación de estas áreas. A esto se suman los campings en el norte de España, con más servicios para estancias largas. A continuación, tres rutas que recorren algunos de los tramos más atractivos de la región, con ideas prácticas sobre dónde dormir con autocaravana en cada tramo.

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Ruta por la costa cantábrica, de Hondarribia a Cudillero

El norte de España se ha convertido en un destino ideal para los amantes de los paisajes y la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este itinerario atraviesa País Vasco, Cantabria y Asturias a lo largo de unos 450 kilómetros de litoral y combina municipios marineros con tramos de acantilado y algún desvío al interior montañoso.

El viaje arranca en Hondarribia y avanza hacia el oeste por Zarautz, Getaria, Zumaia, Lekeitio y Bilbao. La carretera que une Getaria y Zarautz corre pegada al mar, y los acantilados de Zumaia muestran el flysch, esas capas de roca que dibujan líneas horizontales sobre el agua y que resumen millones de años de historia geológica. San Sebastián, Zumaia y Lekeitio cuentan con áreas para pasar la noche cerca del centro.

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La ruta continúa por Cantabria, con paradas en Laredo, Santoña, Santander, Liencres, Santillana del Mar, Comillas y San Vicente de la Barquera. Las dunas de Liencres, junto a la desembocadura del río Pas, ofrecen un paisaje de arena y pinares, mientras que Comillas y Santillana del Mar conservan un casco histórico notable, con El Capricho de Antoni Gaudí como uno de sus grandes atractivos. Santander tiene un área gratuita en el Parque de las Llamas, y Santillana del Mar cuenta con un camper park privado con electricidad. Conviene recordar que en verano pasar la noche junto a la playa está restringido en buena parte del litoral cántabro, por lo que lo más práctico es recurrir a las áreas municipales.

El tramo final entra en Asturias por Llanes y sigue hacia Ribadesella, Lastres, Gijón, Luanco, Avilés y Cudillero. Llanes ofrece playas como Gulpiyuri, una cala escondida tierra adentro, y Torimbia, y Cudillero se distingue por su disposición en anfiteatro sobre el puerto. Llanes y Ribadesella tienen áreas habilitadas cerca del centro, algo que conviene aprovechar porque en Asturias la pernocta fuera de zonas autorizadas está restringida en toda la costa.

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Itinerario propuesto:

Día 1: de Hondarribia a Zumaia (con parada en Zarautz y Getaria)

Día 2: de Zumaia a Bilbao (vía Lekeitio)

Día 3: de Bilbao a Laredo (o Santoña)

Día 4: de Laredo a Santander

Día 5: de Santander a Santillana del Mar / Comillas

Día 6: de Comillas a Llanes

Día 7: de Llanes a Ribadesella

Día 8: de Ribadesella a Gijón

Día 9: de Gijón a Cudillero

Ruta atlántica por las Rías Altas y la Costa da Morte

Este segundo recorrido cubre unos 380 kilómetros del litoral gallego, desde el límite con Asturias hasta el cabo Fisterra, y destaca por la cantidad de áreas públicas disponibles para autocaravanas.

Las rutas en autocaravana son una oportunidad para explorar zonas al tiempo de cada uno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer tramo parte de Ribadeo y recorre Foz, Viveiro, Ortigueira, Cedeira y Ferrol. La playa de As Catedrais, en Ribadeo, muestra formaciones rocosas que parecen arcos naturales sobre el mar; para pisar la arena en verano o Semana Santa hace falta pedir un permiso gratuito con antelación a la Xunta de Galicia. El cabo Ortegal y el santuario de San Andrés de Teixido regalan vistas de acantilados de más de 300 metros sobre el agua. Ribadeo, Foz, Ortigueira y Cedeira cuentan con puntos de estacionamiento con agua y vaciado, muy útiles para organizar el viaje sin sobresaltos.

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El segundo tramo une A Coruña con Malpica de Bergantiños, Laxe, Camariñas, Muxía y Fisterra. En A Coruña vale la pena acercarse a la Torre de Hércules, el faro romano en activo más antiguo del mundo. El cabo Vilán, en Camariñas, y el santuario da Virxe da Barca, en Muxía, conducen hasta faros que durante siglos guiaron a los navegantes en esta costa conocida como la Costa da Morte. Fisterra, además, marca el final histórico del Camino de Santiago para muchos peregrinos. A Coruña, Muxía y Fisterra tienen áreas municipales o privadas para pasar la noche, aunque en Fisterra no está permitido dormir junto al propio faro: hay que hacerlo en el pueblo o en las zonas habilitadas.

Itinerario propuesto:

Día 1: de Ribadeo a Foz (con visita a As Catedrais)

Día 2: de Foz a Viveiro

Día 3: de Viveiro a Ortigueira

Día 4: de Ortigueira a Cedeira

Día 5: de Cedeira a A Coruña

Día 6: de A Coruña a Camariñas (vía Malpica y Laxe)

Día 7: de Camariñas a Muxía

Día 8: de Muxía a Fisterra

Ruta por el Pirineo aragonés a través de sus cuatro comarcas

Los Pirineos ofrecen vistas impresionantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La provincia de Huesca fue elegida mejor destino de aventura por los World Travel Awards, un reconocimiento que tiene mucho que ver con la presencia de los Pirineos y su frontera natural con Francia. El sector aragonés de la cordillera se reparte en cuatro comarcas: Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza. En invierno, buena parte de la zona queda cubierta de nieve, así que la primavera, el verano y el inicio del otoño son las mejores épocas para recorrerla en autocaravana.

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El viaje comienza en Jaca, capital oficiosa de los Pirineos, con su Ciudadela, la catedral de San Pedro y, a pocos kilómetros, el monasterio de San Juan de la Peña, enclavado bajo una enorme formación rocosa. La ciudad cuenta con un área gratuita con servicio de agua, ideal para hacer noche antes de seguir ruta. Desde ahí, el camino lleva a Ansó, puerta de entrada a la Selva de Oza, perfecta para el senderismo y el mountain bike; el pueblo permite pernoctar sin coste, y a las afueras hay un aparcamiento con fuente de agua potable.

La ruta gira después hacia el Alto Gállego, donde el paisaje se abre entre embalses y cumbres afiladas. Sallent de Gállego, sede del festival Pirineos Sur, y el cercano balneario de Panticosa permiten combinar alta montaña con caminatas a los ibones. Más al este, en el Sobrarbe, Torla-Ordesa es la puerta de acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los grandes referentes del senderismo en España, mientras que la localidad medieval de Aínsa, con su plaza porticada y su castillo, aporta el contrapunto histórico. Aínsa tiene un área de autocaravanas junto a las murallas, con una tarifa simbólica y vaciado de aguas sin costo.

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El tramo final entra en la Ribagorza, donde el paisaje se vuelve más alpino en torno a Benasque, punto de partida hacia el Parque Natural de Posets-Maladeta. La ruta se cierra en Graus, ya en el Prepirineo, con su plaza mayor porticada y el santuario de la Virgen de la Peña como último destino.

Itinerario propuesto:

Día 1: de acceso al Pirineo hasta Jaca

Día 2: de Jaca a Ansó (o entorno Hecho/Selva de Oza)

Día 3: de Ansó a Sallent de Gállego (Valle de Tena / Panticosa)

Día 4: de Sallent de Gállego a Torla-Ordesa

Día 5: de Torla-Ordesa a Aínsa

Día 6: de Aínsa a Benasque

Día 7: de Benasque a Graus